УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10263 відвідувача онлайн
Новини Війна Різня в Бучі
9 540 88

Основні злочини у Бучі чинилися там, де стояли кадировці та буряти, - Денісова

могила,буча,братська,ексгумація

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що за наявною інформацією, у Бучі Київської області основні воєнні злочини відбувалися у тих місцях, де стояли частини кадировців і бурятів.

Про це омбудсмен сказала в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, відео з якого виклала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Бучі стояли п'ять військових груп, одна з цих груп – кадировці, і друга – це буряти. Й основні злочини, щодо яких навіть наразі дають там свідчення щодо розстрілів, жорстокого поводження, тортур тощо, це було якраз у тих місцях, де стояли буряти та кадировці", - сказала Денісова.

Вона зауважила, що відповідно до свого мандата має перевіряти дотримання Женевської конвенції з дотримання прав військовополонених.

"Ми всіх перевірили. І я прийшла у те місце, де їх (полонених бурятів. - Ред.) утримують, і коли заходили й питали, які у них є питання і прохання, то вони відповідають по типу "солоденького хочеться". Я кажу: "Солоденького у РФ, а у нас тут інші питання"…. Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима (які теж скоювали злочини в Україні. – Ред.), таких теж достатньо", - зазначила омбудсмен.

На її переконання, світ має знати жахливі історії про те, що чинили російські загарбники, "і ми будемо про них розповідати, їх повторювати, поки це не дійде до всіх громадян усіх держав, які можуть ухвалити рішення про те, щоб, по-перше, дати нам зброю, а по-друге – щоб збільшувати ці санкції на російську еліту для того, щоб Путіна не стало, щоб припинилася уся ця війна".

Денісова також зауважила, що після визволення Маріуполя, Ізюма, Херсону, території Донецької та Луганської областей стануть відомі нові жахливі історії, "і ми маємо бути готовими до того, щоб якісно зафіксувати всі ці злочини".

Також читайте: Звірства, скоєні Росією в Україні, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну, - Трюдо

Автор: 

Денісова Людмила (883) Буча (542) воєнні злочини (1877)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Вже етнічних російськіх собак зе-влада почала виправдовувати. Все зрозуміло.
А в Тросцянці хто стояв, теж вони? А на Харківщині, на Херсонщині, де гвалтують дівчат у захоплених селах?
показати весь коментар
09.05.2022 07:42 Відповісти
+38
🔴⚫ Денисова выгораживает руссню. Может потому что рюзькая? 🔴⚫
показати весь коментар
09.05.2022 07:43 Відповісти
+36
Брехня. Мої знайомі розповідають, що буряти якраз були найменш упороті, навіть не давали бити дітей. Звіріли саме кацапи - псковичі.
показати весь коментар
09.05.2022 07:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже етнічних російськіх собак зе-влада почала виправдовувати. Все зрозуміло.
А в Тросцянці хто стояв, теж вони? А на Харківщині, на Херсонщині, де гвалтують дівчат у захоплених селах?
показати весь коментар
09.05.2022 07:42 Відповісти
Зеля оправдывает русских солдать, потому что "Сваты" в Росии на пике популярности
показати весь коментар
09.05.2022 08:32 Відповісти
Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ ( ).
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Джерело: https://biz.censor.net/n3339442
показати весь коментар
09.05.2022 09:39 Відповісти
кримчанка денисова влаштовує зелену владу як перед тим влаштовувала попередню. чим? - думайте.
я надіявся, що досвід дєди ваєвалі підскаже використання полоненних як робочої сили в розбиранні завалів. але - ні, хай українці самі прибирають паскудства раші.
показати весь коментар
09.05.2022 10:33 Відповісти
🔴⚫ Денисова выгораживает руссню. Может потому что рюзькая? 🔴⚫
показати весь коментар
09.05.2022 07:43 Відповісти
а на московії вже не залишилось слов'ян - половина популяції - монголоїди. Епікантус присутній у переважної кількості молодняка. Це означає, що монголоїдні гени майже в усіх, але в дорослих особин можуть не проявлятись.
показати весь коментар
09.05.2022 07:45 Відповісти
московия и не была никогда славянским государством. Славяне там только на оккупированных териториях
показати весь коментар
09.05.2022 08:20 Відповісти
Там никогда не было славян. Изначально там были финоугры, которых монголоотатарили.
показати весь коментар
09.05.2022 16:41 Відповісти
Сладкого им захотелось... Антифризом их напоите, он тоже сладкий.
показати весь коментар
09.05.2022 07:46 Відповісти
Це тому, шо вони поголовно - наркомани
показати весь коментар
09.05.2022 08:11 Відповісти
🔴⚫ А приказы на насилие тоже буряты отдавали? Тварь ты, Денисова! 🔴⚫
показати весь коментар
09.05.2022 07:46 Відповісти
це расистська заява москальки дєнісової. При владі дєрьмаки та вєнідіктові - крємльовські агенти
показати весь коментар
09.05.2022 08:08 Відповісти
Брехня. Мої знайомі розповідають, що буряти якраз були найменш упороті, навіть не давали бити дітей. Звіріли саме кацапи - псковичі.
показати весь коментар
09.05.2022 07:47 Відповісти
Звісно, що Дєнісова несе пургу, швидше за все, тому що в частинах з Бурятії не тільки буряти. Щодо кадировців то там тільки вони, наскільки я розумію. Але прославилася ж і військова частина, якій присвоїли звання гвардійської, а там не буряти і не кадировців. Тому всі "хороші" і таке поводження санкціоноване зверху, як засіб деморалізації України. Такі ж дикунства робилися і в Чечні. В це система
показати весь коментар
09.05.2022 08:07 Відповісти
Тут сейчас они ( или якуты) самые вменяемые , тоже своих притормаживают , а задержанных людей менты ублюдки переметнувшиеся пытают вовсю ,
показати весь коментар
09.05.2022 08:49 Відповісти
Ця заява - не що інше, як вигорожування русні росіянкою Денісовою. Втім - не вперше такий "прокол" від неї.
У бурятів і шмурятів - не бурятське командування. В неї нема права так казати. Там були не тільки буряти.

Це такий зашквар від Т російської П Денісової - що треба, щоб її з*валтували буряти. В її русскоговорящій рот. Щоб заткнулася, ****.
Оця така її заява - це АБСОЛЮТНА ЗРАДА
показати весь коментар
09.05.2022 07:47 Відповісти
А білоруса який був командиром російської бригади не треба згадати?Буряти і кадировці-це громадяни країни агресора тому не треба сортувати росіяни і не росіяни адже вони всі винні у тому що відбувається.
показати весь коментар
09.05.2022 07:49 Відповісти
Те, кто пытаются разбираться в сортах парашного говна- предатели Украины. Денисова, поняла?
показати весь коментар
09.05.2022 07:51 Відповісти
москалі чинять злочини по всіх містах і селах України. В Бучі стояли кадирці та якути, а в Макарові мордва та рязанці... Всі вони москалі. І німці, і грузіни, і осєтіни, і татари, і башкіри та і хахли тамошні - то всьо - кляті москалі. Хіба над Миколаївом бомбив не синок Кременчуцької ******* матері???
показати весь коментар
09.05.2022 07:52 Відповісти
Хочуть "солоденького"? Цукру їм - свинцевого!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82 Ацетат свинцю(II) (свинець оцтокислий, формула: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C Pb (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C H 3https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O )2) - хімічна сполука, свинцева сіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 оцтової кислоти . За нормальних умов - прозорі кристали. Тригідрат має солодкий смак
показати весь коментар
09.05.2022 07:53 Відповісти
Все населення різних суб'єктів федерації є росіяни , не залежно від того , якої вони національності(це як свіні різних пород) і керуються з столиці мокшандії(росіїї)
показати весь коментар
09.05.2022 07:55 Відповісти
якої вони національності не має значення , достатньо того , що вони "русские"
показати весь коментар
09.05.2022 08:00 Відповісти
они раССеяне , причём путлеровцы ... они не русские , русскими были ,- Лев Толстой , Булгаков , Бунин , Пушкин ... и т.д и т. п. ....
показати весь коментар
09.05.2022 08:04 Відповісти
пушкін був ефіопом, ефіопйогомать. І так далії
показати весь коментар
09.05.2022 08:11 Відповісти
ага...русскіє харошиє...а нєрусскіє нєхарошиє...
показати весь коментар
09.05.2022 08:21 Відповісти
Про "свині різних порід" сподобалось!
показати весь коментар
09.05.2022 08:25 Відповісти
Не поспішайте з виводами, такі злочини творилися і творяться прямо зараз, крім бункера в Києві, на всіх окупованих землях. Просто вони зараз приховують сліди, а там не думали цього робити, бо думали, що прийшли назавжди і не всигли після себе підмести.
показати весь коментар
09.05.2022 07:57 Відповісти
Буряты же как ,, петухи,,... их кадыровцы имеют ... а бывает что кадыровцев ,, истинноРюцкие,, буряты ,- сладостраствуют над оными ... Тьху , стыдоба то какая ... Гитлер с Гессе ,, шалил,,... недомерок Путин с Шойгу юзается ... за мальчиков с Президенского полка вАще помолчим ... Стыдоба то какая ...
показати весь коментар
09.05.2022 08:00 Відповісти
гірше війни з москалем тільки дружба з ним
показати весь коментар
09.05.2022 08:01 Відповісти
дєнісова - служка крємля
показати весь коментар
09.05.2022 08:02 Відповісти
Багато дохлих рузьге, які були в Бучі
https://youtu.be/5uHzRU5_s9U
показати весь коментар
09.05.2022 08:03 Відповісти
Нічого незрозуміло. "...інших - високих, з високими голосами, світлими очима ..." - що це за загадки? Загадочниця. Та й до чого тут про "солоденького хочеться"
показати весь коментар
09.05.2022 08:04 Відповісти
арійців вишукувала, падла кацапська
показати весь коментар
09.05.2022 08:12 Відповісти
солоденького хочецця - це коли вони наїлися від пуза, бо полоненних годують краще, ніж харчується більшість українців, то їм тоді дєсєрт подавай. Закабаніли в полоні, сволочі! Їх тра' годувати власним лайном, шоп про тортіки і канхвєткі не думалось. А то вони ще й жєнщін затребують. Ото вони хотіли дєнісову там раз пять, а вона протупила
показати весь коментар
09.05.2022 08:16 Відповісти
сладких сахарных горячих петушков на палочке в очко(я про реальные конфеты), а потом пусть полижут
показати весь коментар
09.05.2022 09:15 Відповісти
ну це вже твої прєдставлєнія про сладості
показати весь коментар
09.05.2022 09:29 Відповісти
Може євнухи с вологди?
А солоденького хочеться наркоманам
показати весь коментар
09.05.2022 08:20 Відповісти
правниця дєнісова виступає з расистськими заявами
показати весь коментар
09.05.2022 08:05 Відповісти
У сексот / в унісон з касабами / всі винні , окрім ***** та мордору.
показати весь коментар
09.05.2022 08:15 Відповісти
Враньё .Кацапские подстилки в Украине работают на Ху.ла.
Опять брататься хотят.
" Не все так однозначно,бывают и хорошие сруцькие:
показати весь коментар
09.05.2022 08:25 Відповісти
Я тут вже про вбитого майже на очах дитини моїх знайомих котіка в Бучі розповідав. Декілька там виродків було "акали", ніякі не вузькі очі... не чечени і не буряти.
показати весь коментар
09.05.2022 08:31 Відповісти
І знову ж , це так склалося, що всіх тих покидьків ми називаєир бурятами. А там не тільки вони. У нас були в 14-му фіг розумій хто. На вигляд , як буряти, але вони не балакали російською. Спілкувались, виключно на мигах
показати весь коментар
09.05.2022 08:34 Відповісти
путінська консерва дєнісова взялася до продовження справи путіна - шукати винних нацменів. Але вона не примусить постраждалих і свідків закрити роь і розказатиЯ, що найогидніша - окрім хіба що таки кадирівців - була слов'яноподібна расійська мерзота. А дєнісова дотриндиться до того, що її за ногу будуть по Хрещатику після війни тягати
показати весь коментар
09.05.2022 08:36 Відповісти
В сортах кацапов разбирается, от вумна, аж страшно.
показати весь коментар
09.05.2022 08:38 Відповісти
В нас не одна Буча вже.
Отак готувались до війни.
показати весь коментар
09.05.2022 08:39 Відповісти
Это что за хрень?Это все расияне!Враг не имеет национальности,только гражданство!
показати весь коментар
09.05.2022 08:40 Відповісти
Їх ВСІХ треба називати російськомовними.
показати весь коментар
09.05.2022 08:42 Відповісти
це, тіпа, во всьом вінаватиє чєрножопиє, а у тєх, шо со свєтлимі глазамі, бомби добріші та кулі м'якші. І вбивають вони якось по-брацькі, любя
показати весь коментар
09.05.2022 08:45 Відповісти
Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима - таких теж достатньо", - зазначила омбудсмен

Хтось щось зрозумів? Що це за "високі голоси" та "світлі очі"??? Вона реально тупа якась...
показати весь коментар
09.05.2022 08:53 Відповісти
вона з циркульом ходила, черепи вимірювала по Ламброзо
показати весь коментар
09.05.2022 08:57 Відповісти
От не треба відмазувати росіян. Кадировці та буряти такі ж росіяни. Правда нацизм у виконанні рассово-неповноцінних (за версією попередників) - це реальний сюр.

Якщо б Гітлер на початку 20-го сторічча знав, хто стане його послідовниками, то відмовився б від цієї ідеї, щоб не ганьбитися.
показати весь коментар
09.05.2022 08:59 Відповісти
ти ж враХуй, шо то дєнісова висрала - а воно аж омбудсмєн, чи то омбудсвумєн
показати весь коментар
09.05.2022 09:04 Відповісти
вопше-то самі упороті - луґандони і мєсниє колаборанти
показати весь коментар
09.05.2022 09:01 Відповісти
Пока на каждом углу не будет висеть табличка-"Руцкий мразь,гнида"-это будет продолжаться вечно.
За денежки от Ху.ла всегда найдутся
те кто будет продвигать руцкий мир.
показати весь коментар
09.05.2022 09:01 Відповісти
коли на Планеті не залишиться геть згадки про москаля, от тоді буде мир. До речі, кацапської мови теж не повинно звучати і духом тим шоп не смерділо
показати весь коментар
09.05.2022 09:07 Відповісти
Ти вже скільки за бугром табличок виготовив та розклеїв!?
" Смерть москалям "
показати весь коментар
09.05.2022 09:09 Відповісти
А не основні? Злочин усе одно є злочин
показати весь коментар
09.05.2022 09:03 Відповісти
кстаті, зараз же почнецця зєльоной плєсєнью тєма шо рускоєзичниє украйонци тоже защіщалі Україну, а патаму нада сдєлать єзик государствєнним
показати весь коментар
09.05.2022 09:09 Відповісти
грузинский, литовский, английский...
показати весь коментар
09.05.2022 09:11 Відповісти
дурковський, ***
показати весь коментар
09.05.2022 09:14 Відповісти
как отвечать, так они уже и не руские, и не служили, и уволились...когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был руским или бурятом? всех на одно дерево
показати весь коментар
09.05.2022 09:10 Відповісти
рібята, от скільки тра' ще нагадувати шо Україна там де МОВА. І шо у нас кацапи відгризають рівно ті землі, які ми самі віддали єзику
показати весь коментар
09.05.2022 09:17 Відповісти
"БЮЛЄТІН БЕТЕ ДЕН БЮЛЄТТ" - ЗАКАРБУЙТЕ ЦЕ НА СВОЄМУ ЛОБІ. Бо це слова записані кров'ю. Голосували за опзж - маємо жопу, смерть та люте лихо.
показати весь коментар
09.05.2022 09:21 Відповісти
bulletin better than bullet - це значить, шо не тра' доводити до стрілянини, а голосівати з розумом та відповідальністю. Якшо з вас зробили за триста років рабства хахлов, то не тягніть в те московське ярмо своїх дітей. Навчайте їх мові та звичаю, а не собачого того єзика
показати весь коментар
09.05.2022 09:27 Відповісти
Лінкольн виявляється сказав трішки інакше, але смисл той же -

The ballot is stronger than the bullet.
показати весь коментар
09.05.2022 09:36 Відповісти
Кацапка Денісова - пиз...й вслід за русскім карабльом гнида кончена... От як ця курва ще сидить на цій посаді??? вибілює своїх землячків
показати весь коментар
09.05.2022 09:22 Відповісти
Так сидить, як наголосував.
показати весь коментар
09.05.2022 10:50 Відповісти
я за "них" голобородьків" не голосував. Але на жаль 73% проголосували по приколу. Результат видно.
Південь здали без бою. Читаю що очевидці пишуть - в Херсон кацапи зайшли без пострілів, кілька небайдужих кинули коктейлі молотова і все. Це як розуміти??? Це готовність до війни чи цілеспрямована здача. Арестович тут завівся - так південь "про...бали". ну дякую, хоч один признався.
А ця вибілює росіян - так "єто же вежливие люди, то буряті и чечені звери..."
показати весь коментар
09.05.2022 13:09 Відповісти
А я сразу сказал,эти пиаршики тиктокеры нужны чтобы в итоге обвинить во всём,типа это всё нерусские Ваня, Петя, Саша не могли такого сделать, причём песня будет звучать с двух сторон.
показати весь коментар
09.05.2022 09:25 Відповісти
"Слуги" і іх слуги завжди були за кацапів, вони навіть вводили "темники" на телебачення, що винен пуйло, а кацапи всі добрі і наші брати. І сьогодні кацапи і кацапки, які в оточені "Я не втік" продовжують цю риторику, продовжують зомбувати, що винні хто завгодно, а тільки не кацапи. Самі подумайте, як Володька буде заробляти гроші, як ми повністю пошлемо кацапів в дупу і виконаємо "мовний" закон, у всієї шобли "95 квартала" челюсть заточена на расєйську. То кому вони будуть давати свої концери?Чи я помиляюся?
показати весь коментар
09.05.2022 09:27 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )))) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
09.05.2022 09:28 Відповісти
У них в паспорте, в главе национальность написано бурят или кадыровец? Нет? Так что ты несёшь, дурa. Нет никаких бурят или кадыровцев, на той территории живут кацапы.
показати весь коментар
09.05.2022 09:34 Відповісти
всі вони громадяни ерефії і мені особисто пох якої там вони національності
Це злочинці без роду і племені
показати весь коментар
09.05.2022 09:40 Відповісти
Зелені виправдовують кацапів?!!!
показати весь коментар
09.05.2022 09:44 Відповісти
С*ка, уже нашла хороших русских, в оккупированный город её кинуть нужно и забыть
показати весь коментар
09.05.2022 09:46 Відповісти
Какая разница - буряты, кадыровцы, чукчи или прочие россияне. Посмотрите фильм "Чочара". В главных ролях Софи Лорен и Жан Поль Бельмондо. Там сенегальцы в составе французской армии так же "освобождали" итальянцев - с изнасилованиями и грабежами. Такое же дикое рабское быдло.
показати весь коментар
09.05.2022 09:48 Відповісти
Расстрелять бы её эту денисову по законам военного времени.
Люди гибнут, дети, цивильные, наши защитники, а она курва "хорьоших рюсских" нашла😡😡😡😡
показати весь коментар
09.05.2022 09:50 Відповісти
это небуряты, а северокорейцы. регулярная армия. небольшое подразделение. действуют на территории Украины с 15 года под видом якутов, бурятов, тувинцев и т.д.
северокорейцы - тайная армия *****
показати весь коментар
09.05.2022 10:22 Відповісти
звідки інфа?
показати весь коментар
09.05.2022 10:42 Відповісти
Була колись така інфа. Як доказ - тут Натуся писала вище, що в них в 14-му були якісь "азійці", що російської не розуміли. Такого в рашці бути не може, там всі розуміють російську, національні мови майже під забороною. І сьогодні ці "азійці" можуть бути присутніми, а російську вже могли з 14-го якось опанувати.
показати весь коментар
09.05.2022 15:23 Відповісти
Путин пушистый, золотой невинный, руский хороший, молодец. Денисова вы что гоните.... СЛАВА УКРАИНЕ! Езжайте к невинному. СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
09.05.2022 11:25 Відповісти
Отправьте денисову к невинным руским и путину, пусть сама узнает как они невинны. СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
09.05.2022 11:27 Відповісти
Ракеты по жилым кварталам запускают, бомбы вбрасывают, пушками стрелают по школам и больницам тоже буряты и кадыровцы. И команды и дают тоже они. Войну начали тоже кадыровцы и буряты. Деннисова сказала так. Она тоже бурятка и кадыровка. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
09.05.2022 11:37 Відповісти
Ракеты запускалы, бомбы кидалы, из пушек стреляли по жилым домам, больницам, школам тоже буряты и ксдыровцы. Денисова тоже бурятка, кадыровка. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
09.05.2022 11:41 Відповісти
редкая проходимка ,на ходу переобувается!!! с высокими голосами, светлыми глазами ;их там нет-знакомые мотивы, украинский омбудсмен
показати весь коментар
09.05.2022 11:55 Відповісти
А МОЖЕ ВИСТАЧИТЬ ЦЮ НЕЧИСТЬ БРАТИ В ПОЛОН?
показати весь коментар
09.05.2022 12:02 Відповісти
 
 