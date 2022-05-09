Основні злочини у Бучі чинилися там, де стояли кадировці та буряти, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що за наявною інформацією, у Бучі Київської області основні воєнні злочини відбувалися у тих місцях, де стояли частини кадировців і бурятів.

Про це омбудсмен сказала в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, відео з якого виклала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Бучі стояли п'ять військових груп, одна з цих груп – кадировці, і друга – це буряти. Й основні злочини, щодо яких навіть наразі дають там свідчення щодо розстрілів, жорстокого поводження, тортур тощо, це було якраз у тих місцях, де стояли буряти та кадировці", - сказала Денісова.

Вона зауважила, що відповідно до свого мандата має перевіряти дотримання Женевської конвенції з дотримання прав військовополонених.

"Ми всіх перевірили. І я прийшла у те місце, де їх (полонених бурятів. - Ред.) утримують, і коли заходили й питали, які у них є питання і прохання, то вони відповідають по типу "солоденького хочеться". Я кажу: "Солоденького у РФ, а у нас тут інші питання"…. Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима (які теж скоювали злочини в Україні. – Ред.), таких теж достатньо", - зазначила омбудсмен.

На її переконання, світ має знати жахливі історії про те, що чинили російські загарбники, "і ми будемо про них розповідати, їх повторювати, поки це не дійде до всіх громадян усіх держав, які можуть ухвалити рішення про те, щоб, по-перше, дати нам зброю, а по-друге – щоб збільшувати ці санкції на російську еліту для того, щоб Путіна не стало, щоб припинилася уся ця війна".

Денісова також зауважила, що після визволення Маріуполя, Ізюма, Херсону, території Донецької та Луганської областей стануть відомі нові жахливі історії, "і ми маємо бути готовими до того, щоб якісно зафіксувати всі ці злочини".

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