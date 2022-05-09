Основні злочини у Бучі чинилися там, де стояли кадировці та буряти, - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що за наявною інформацією, у Бучі Київської області основні воєнні злочини відбувалися у тих місцях, де стояли частини кадировців і бурятів.
Про це омбудсмен сказала в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, відео з якого виклала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У Бучі стояли п'ять військових груп, одна з цих груп – кадировці, і друга – це буряти. Й основні злочини, щодо яких навіть наразі дають там свідчення щодо розстрілів, жорстокого поводження, тортур тощо, це було якраз у тих місцях, де стояли буряти та кадировці", - сказала Денісова.
Вона зауважила, що відповідно до свого мандата має перевіряти дотримання Женевської конвенції з дотримання прав військовополонених.
"Ми всіх перевірили. І я прийшла у те місце, де їх (полонених бурятів. - Ред.) утримують, і коли заходили й питали, які у них є питання і прохання, то вони відповідають по типу "солоденького хочеться". Я кажу: "Солоденького у РФ, а у нас тут інші питання"…. Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима (які теж скоювали злочини в Україні. – Ред.), таких теж достатньо", - зазначила омбудсмен.
На її переконання, світ має знати жахливі історії про те, що чинили російські загарбники, "і ми будемо про них розповідати, їх повторювати, поки це не дійде до всіх громадян усіх держав, які можуть ухвалити рішення про те, щоб, по-перше, дати нам зброю, а по-друге – щоб збільшувати ці санкції на російську еліту для того, щоб Путіна не стало, щоб припинилася уся ця війна".
Денісова також зауважила, що після визволення Маріуполя, Ізюма, Херсону, території Донецької та Луганської областей стануть відомі нові жахливі історії, "і ми маємо бути готовими до того, щоб якісно зафіксувати всі ці злочини".
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А в Тросцянці хто стояв, теж вони? А на Харківщині, на Херсонщині, де гвалтують дівчат у захоплених селах?
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Джерело: https://biz.censor.net/n3339442
я надіявся, що досвід дєди ваєвалі підскаже використання полоненних як робочої сили в розбиранні завалів. але - ні, хай українці самі прибирають паскудства раші.
У бурятів і шмурятів - не бурятське командування. В неї нема права так казати. Там були не тільки буряти.
Це такий зашквар від Т російської П Денісової - що треба, щоб її з*валтували буряти. В її русскоговорящій рот. Щоб заткнулася, ****.
Оця така її заява - це АБСОЛЮТНА ЗРАДА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82 Ацетат свинцю(II) (свинець оцтокислий, формула: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C Pb (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C H 3https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O )2) - хімічна сполука, свинцева сіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 оцтової кислоти . За нормальних умов - прозорі кристали. Тригідрат має солодкий смак
https://youtu.be/5uHzRU5_s9U
А солоденького хочеться наркоманам
Опять брататься хотят.
" Не все так однозначно,бывают и хорошие сруцькие:
Отак готувались до війни.
Хтось щось зрозумів? Що це за "високі голоси" та "світлі очі"??? Вона реально тупа якась...
Якщо б Гітлер на початку 20-го сторічча знав, хто стане його послідовниками, то відмовився б від цієї ідеї, щоб не ганьбитися.
За денежки от Ху.ла всегда найдутся
те кто будет продвигать руцкий мир.
" Смерть москалям "
The ballot is stronger than the bullet.
Південь здали без бою. Читаю що очевидці пишуть - в Херсон кацапи зайшли без пострілів, кілька небайдужих кинули коктейлі молотова і все. Це як розуміти??? Це готовність до війни чи цілеспрямована здача. Арестович тут завівся - так південь "про...бали". ну дякую, хоч один признався.
А ця вибілює росіян - так "єто же вежливие люди, то буряті и чечені звери..."
Слава Героям ! )))) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Це злочинці без роду і племені
Люди гибнут, дети, цивильные, наши защитники, а она курва "хорьоших рюсских" нашла😡😡😡😡
северокорейцы - тайная армия *****