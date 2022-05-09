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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 32 тисячі звернень від росіян щодо розшуку своїх військових в Україні отримало МВС

оос,полонені

До Міністерства внутрішніх справ України вже надійшло загалом близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів від, зокрема, їхніх родичів, і приблизно 12 тисяч із таких звернень надійшли на "гарячу лінію" довіри відомства.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що це наразі таке масове явище (коли у МВС дзвонять родичі російських солдатів щодо їхнього розшуку. – Ред.). Дійсно, була велика така масовість десь на початку березня (щодо цього), а наразі це вже більш така звичайна ситуація. Дійсно, ми отримали десь 12 тисяч звернень, навіть, можливо, більше, на нашу лінію довіри, яка якраз була створена саме для російських громадян, і понад 20 тисяч (цих звернень. – Ред.) ми отримали з такого спецбота від Телеграм-каналу "Ищи своих", - уточнив Андрусів.

Відповідаючи на питання, що росіяни запитують у МВС, і що вони хочуть від представників української влади, він зазначив, що ці особи залишають контакти своїх солдатів – чоловіків, синів, яких вони шукають і щодо яких у них немає жодної інформації.

"Ми навіть телефонуємо часто і питаємо, чому, наприклад, ви це пишете, чому ви не можете своїх розпитати, - і вони кажуть, що їм брешуть. Тобто є там таке розуміння. І враховуючи такі обсяги (звернень. – Ред.), то я думаю, що насправді це розуміння дуже сильно росте у РФ, просто це не виказується, тобто так само як й у Радянському Союзі", - сказав радник міністра.

Говорячи про блокпости, він поінформував, що наразі більшість блокпостів залишаються чисто як конструкції, - тобто на випадок, якщо ситуація знову ускладниться, щоб знову вони запрацювали. Окремо він нагадав, що блокпости виконують важливу функцію у частині протидії ДРГ тощо.

Відповідаючи на питання щодо того, що раніше була погана комунікація між бійцями на блокпостах, він заявив, що наразі це питання вже ліквідоване, і що насправді ця проблема була ліквідована за перші 2-3 тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він пояснив, що погана комунікація між блокпостами була раніше тому, що багато з цих блокпостів були встановлені самовільно.

Наразі, як підтвердив Андрусів, ця комунікація є нормальною.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,5 тис. осіб, 199 літаків, 156 гелікоптерів, 1 130 танків і 2 741 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17833)


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Топ коментарі
+35
Если сгорел танк и от экипажа остался только пепел, то можно сплюсовать 3 тушка экипажа. А если развалили бмп, бтр или мотолыгу, то, кто скажет, был там только экипаж или экипаж с десантом, и плюсуют только экипаж. Отсюда погрешность. Но мы честные люди, и приписками не подтверждёнными не занимаемся.
КАК ТУТ ПОДСЧИТАТЬ?
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09.05.2022 08:17 Відповісти
+26
а хто їх там рахує по полях та по ярах? які вже згнили ,та собаки порозгризали....чи в тому самому Маріуполі.....там гниють а смердять..
рускі же сваїх нє брасают--забули
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09.05.2022 08:09 Відповісти
+15
Это больше чем дохлых и пленных вместе взятых. Неужели статистика по дохлым оркам занижена?
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09.05.2022 08:03 Відповісти
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Это больше чем дохлых и пленных вместе взятых. Неужели статистика по дохлым оркам занижена?
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09.05.2022 08:03 Відповісти
а хто їх там рахує по полях та по ярах? які вже згнили ,та собаки порозгризали....чи в тому самому Маріуполі.....там гниють а смердять..
рускі же сваїх нє брасают--забули
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09.05.2022 08:09 Відповісти
Насправді втрати кацапів набагато більші, ніж називає наш Генштаб. Про це писав на сайті Главноє екс-головмусор Аваков, посилаючись на своїх інформаторів в МВС Кацапії, називаючи інформацію від них надійною.
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09.05.2022 09:37 Відповісти
Если сгорел танк и от экипажа остался только пепел, то можно сплюсовать 3 тушка экипажа. А если развалили бмп, бтр или мотолыгу, то, кто скажет, был там только экипаж или экипаж с десантом, и плюсуют только экипаж. Отсюда погрешность. Но мы честные люди, и приписками не подтверждёнными не занимаемся.
КАК ТУТ ПОДСЧИТАТЬ?
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09.05.2022 08:17 Відповісти
Потрібно до статистики втрат орків додати окрім особового складу, декілька пунктів, наприклад: кількість окремо знайдених ніг, рук, тощо. Також додати кількість баночок з попілом (вказати об'єм банки. Екіпаж БТР - півлітрова, танку - літрова , БМП - трьохлітрова банка попілу). І не буде проблем з підрахунком танкістів.
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09.05.2022 10:08 Відповісти
рахувати орків в кількості і об'єму банок
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09.05.2022 10:11 Відповісти
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09.05.2022 11:10 Відповісти
Бидлоїде, у нас від РІДНИХ ніхто не приховує загибель на фронті їхніх синів, батьків, чоловіків. Різниці між нашими і вашими не бачиш?
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09.05.2022 09:30 Відповісти
учитываются только те , кого можно идентифицировать , по документам, нашивкам, жетонам, согласно списков воинских частей, полученных по официальным данным, но, поскольку это не война а спецоперация , где срочников не должно быть, но , они есть , и их тысячи, они соглашаются идти воевать, подписывают краткосрочные контракты , но не сообщают родным , потом дохнут , при чем по разному , есть те , которые вообще в пыль превращаются , или которые сгорели в крематориях своих-же начальников, потому что срочников быть не должно , они просто пропадают без вести , я давно говорил, что цифры зажмуренной русни гораздо больше, чем оглашает наш генштаб, русня тоже не будет пытаться их найти, ибо при таких потерях их накажут , а погоны и баблишко терять не охота , вот и дохнут руZZкие тысячами , и никто их искать не будет , и к тому же там где идут боевые действия , не всегда получается их дохляков по полям и лесам собирать , а там волки, дикие собаки, вороны , ежики , мыши , черви , и тд , думаю на сегодняшний день цифра подходит к 50 000 тел ,
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09.05.2022 13:00 Відповісти
32 це точно більше ніж 25 загиблих на сьогодні орків.
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09.05.2022 08:04 Відповісти
так кацап же не збреше, сказав 32 тищі, значить 32 тищі
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09.05.2022 08:17 Відповісти
невже? в рашці почали щось підозрювати? шо то не "спецоперація"як ім вбивають в голови пропагандони? Але все одно,йожики коляться і поїдають кактус
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09.05.2022 08:06 Відповісти
Іхтутнєт і не було.
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09.05.2022 08:06 Відповісти
Московиты, если наше МВД не знает где ваши ******...ки, обращайтесь к бродячим собакам, они подскажут, где покакали вашим утырком сдохшем в Украине.
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09.05.2022 08:13 Відповісти
Гостомельський притулок для тварин:смт Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 213
Притулок для тварин SOS:м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях, 186
Притулок для тварин створили на базі благодійного фонду «Сіріус»:Київська область, Вишгородський район, с. Федорівка

Писати: Головному Вожаку Зграї
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09.05.2022 08:21 Відповісти
Єто єсть рюській зьольдат в Україні
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09.05.2022 09:28 Відповісти
Так что теперь могут не переживать за своих *********. Собачки о них позаботились, уже похоронили и отпоют, как полна луна будет.
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09.05.2022 09:19 Відповісти
Хай приїжджають на Чернігівщину (з лопатами) Я їм яр покажу куди звезли кілька самоскидів з їх синочками звалили в загальну яму і загребли бульдозером Хай копають і розпізнають (якщо зможуть)
Але простіше послать їм текст наказу МО РФ (дсп - "для служебного пользования") від 1 березня 2022 року де наказують відбирать документи у всіх хто приймає участь у "спецоперації" а при неможливості вивезти трупи в Росію закопувать в братських могилах При неможливості зробить і це - ЗНИЩУВАТЬ на місці Я недавно і номер цього розпорядження викладав - ліньки шукать!
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09.05.2022 10:32 Відповісти
Чем больше пропавших без вести - тем путину лучше , 7 миллионов платить не надо каждому 200 тому. вот и валяются они где попало, засоряя украинскую землю своим трупным ядом.
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09.05.2022 08:19 Відповісти
Схоже, український облік замружених вилупків улусу не перебільшений.
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09.05.2022 08:21 Відповісти
Обзавестись трупами количеством на 2 афгана за 2 месяца ещё не каждый дурак сможет, для этого надо быть дураком в 13 степени, этот день победы у кацапов над собственной недоармией ..
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09.05.2022 08:21 Відповісти
Альо, МВС, ви ж не думайте їх шукать.

Хай в рейку б'ють.
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09.05.2022 09:16 Відповісти
...цеглиною
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09.05.2022 09:30 Відповісти
то есть к указанным потерям надо приплюсовать 32 тысячи... это 57 тысяч... из 200... 25% свинопасов лаптевых подохли... это хорошо...
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09.05.2022 09:22 Відповісти
Є полонені, є дезертири, ще якась частина в рашкіних/білорашкіних моргах невпізнані лежать, є дублювання в запитах до нашого МВС. Кількість в 50 тисяч скоріше. Але з сьогодня цей рахунок почне рости веселіше.
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09.05.2022 15:43 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 09:25 Відповісти
Їхніх родичі такі ж самі мерзотники

Атому НАСРАТИ на їхні сучії проблеми....чим більше у них проблем НАМ краще!
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09.05.2022 09:33 Відповісти
Пора їм проводити акцію "Сини на палках".
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09.05.2022 09:33 Відповісти
а також "чоловіки на палках", "брати на палках"...
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09.05.2022 09:43 Відповісти
Насправді втрати кацапів набагато більші, ніж називає наш Генштаб. Про це писав на сайті Главноє екс-головмусор Аваков, посилаючись на своїх інформаторів в МВС Кацапії, називаючи інформацію від них надійною.
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09.05.2022 09:35 Відповісти
Ти диви, активненько розшукують. Шо, москальки, час внесків по іпотеці? Без тушки воєваки пуйло грошенят не дає?
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09.05.2022 09:41 Відповісти
Лопату и вперед копать..
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09.05.2022 09:51 Відповісти
А як їм пояснити що знайти їх можна хіба що у вигляді міндобрива?
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09.05.2022 12:26 Відповісти
Интересно фашистские родители тоже товарищу сралину у мацкву письма писали? Где мол наш любимый Ганс или Фриц? Почему они к своему шаману шойгу или к герасиму не обращаются? У нас же вроде как война и дипотношений нет??? Наши тоже путлеру письма пишут? Уверен что нет… может построже надо и сразу на йух посылать
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09.05.2022 12:52 Відповісти
Читай уважніше статтю. Там навіть російськомовний в змозі зрозуміти.
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09.05.2022 15:46 Відповісти
І шо ж я там такого особливого не зрозумів? Я за те що б рашістів на йух надсилати? А ти за що?
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09.05.2022 18:16 Відповісти
Скоты рашистские что-то заподозрили.
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09.05.2022 13:05 Відповісти
Оказывается есть понимание , что Ванька сдох на полях Украины. Но все одно они все поддерживают действие Путина по войне в Украине. Президент знает, что делает, он всегда прав. Главное дайте денежную компенсацию . Для этого и нужно подтверждение, что их Ванька погиб на войне в Украине, а не на каких то учениях. А Ванька? А Ваньку пускай хохлы прикопают в канаве. Теперь можно с его портретом на 9 мая пройтись в бессмертном полку. Не забудем , не простим, можем повторить .
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09.05.2022 15:07 Відповісти
точное количесвто знают только вороны, лисы и собачки. с фошиздким приветом
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09.05.2022 15:11 Відповісти
 
 