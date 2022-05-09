Понад 32 тисячі звернень від росіян щодо розшуку своїх військових в Україні отримало МВС

До Міністерства внутрішніх справ України вже надійшло загалом близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів від, зокрема, їхніх родичів, і приблизно 12 тисяч із таких звернень надійшли на "гарячу лінію" довіри відомства.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що це наразі таке масове явище (коли у МВС дзвонять родичі російських солдатів щодо їхнього розшуку. – Ред.). Дійсно, була велика така масовість десь на початку березня (щодо цього), а наразі це вже більш така звичайна ситуація. Дійсно, ми отримали десь 12 тисяч звернень, навіть, можливо, більше, на нашу лінію довіри, яка якраз була створена саме для російських громадян, і понад 20 тисяч (цих звернень. – Ред.) ми отримали з такого спецбота від Телеграм-каналу "Ищи своих", - уточнив Андрусів.

Відповідаючи на питання, що росіяни запитують у МВС, і що вони хочуть від представників української влади, він зазначив, що ці особи залишають контакти своїх солдатів – чоловіків, синів, яких вони шукають і щодо яких у них немає жодної інформації.

"Ми навіть телефонуємо часто і питаємо, чому, наприклад, ви це пишете, чому ви не можете своїх розпитати, - і вони кажуть, що їм брешуть. Тобто є там таке розуміння. І враховуючи такі обсяги (звернень. – Ред.), то я думаю, що насправді це розуміння дуже сильно росте у РФ, просто це не виказується, тобто так само як й у Радянському Союзі", - сказав радник міністра.

Говорячи про блокпости, він поінформував, що наразі більшість блокпостів залишаються чисто як конструкції, - тобто на випадок, якщо ситуація знову ускладниться, щоб знову вони запрацювали. Окремо він нагадав, що блокпости виконують важливу функцію у частині протидії ДРГ тощо.

Відповідаючи на питання щодо того, що раніше була погана комунікація між бійцями на блокпостах, він заявив, що наразі це питання вже ліквідоване, і що насправді ця проблема була ліквідована за перші 2-3 тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він пояснив, що погана комунікація між блокпостами була раніше тому, що багато з цих блокпостів були встановлені самовільно.

Наразі, як підтвердив Андрусів, ця комунікація є нормальною.

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