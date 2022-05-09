Окупанти вилучають документи в українців на Запоріжжі, щоб примусити взяти участь в "урочистостях" на 9 травня, - Генштаб ЗСУ

Окупанти відбирають документи в українців, аби примусити їх виходити на урочисті заходи з нагоди 9 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги", - йдеться у повідомленні.

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