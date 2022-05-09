Окупанти вилучають документи в українців на Запоріжжі, щоб примусити взяти участь в "урочистостях" на 9 травня, - Генштаб ЗСУ
Окупанти відбирають документи в українців, аби примусити їх виходити на урочисті заходи з нагоди 9 травня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги", - йдеться у повідомленні.
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vitaliymkua
показати весь коментар09.05.2022 08:11 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
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показати весь коментар09.05.2022 08:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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