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Новини Війна
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У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції, - ОВА

рф,окупанти

Через деморалізацію російські окупанти вдаються до вживання алкоголю та дизертирства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції Сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

Також, за повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.

Також читайте: Окупанти вилучають документи в українців на Запоріжжі, щоб примусити взяти участь в "урочистостях" на 9 травня, - Генштаб ЗСУ

армія рф (17833) Запоріжжя (2295) пияцтво (580) Запорізька область (3736)


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Топ коментарі
+18
у голову собі стріляти надійніше
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09.05.2022 08:42 Відповісти
+16
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09.05.2022 08:50 Відповісти
+10
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09.05.2022 08:59 Відповісти
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у голову собі стріляти надійніше
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09.05.2022 08:42 Відповісти
Ага. Ефектніше і красивше
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09.05.2022 08:46 Відповісти
Ну і дурак....
Парашники то твоя країна, москалику.
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09.05.2022 08:56 Відповісти
Реєстрація: 19 квітня 2022

Заходив: 07 травня 2022 в 21:41
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09.05.2022 08:56 Відповісти
Ха..Не встиг зареєструватися як Порошенко повні штани йому насрав.Потягнув їх разом з Оленою,яка йому лайкнула,до ставка прати.
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09.05.2022 09:29 Відповісти
І звинувачують в цьому партизанів.
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09.05.2022 09:00 Відповісти
Я повірю! Вночі(вперше за останні три доби)вийшов на зв"язок розвідник з-під Гуляйполя: "Наша арта крила їх по повній-не скоро вичухаються,можете спать спокійно"
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09.05.2022 09:15 Відповісти
вчи мову свиноцабака...
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09.05.2022 09:29 Відповісти
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09.05.2022 08:50 Відповісти
не гарно висить, не вниз головою.
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09.05.2022 08:52 Відповісти
має взагала то бути..радная бєрьозка
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09.05.2022 09:27 Відповісти
В "бєрьозкі" дуже слабка деревина, гілка може обломитися. А дубль робити - то вже гріх.
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09.05.2022 15:57 Відповісти
Тому що їх там херачать в хвіст і в гриву.
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09.05.2022 08:55 Відповісти
Та хай хоть понапиваються до зелених чортiв та сами себе i пострiляють.
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09.05.2022 08:56 Відповісти
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09.05.2022 08:59 Відповісти
Ой, а хто це в нас так щиро посміхається? Усі-пусі, гарнюсі!
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09.05.2022 16:00 Відповісти
Россияне трезвыми не воюют.
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09.05.2022 09:00 Відповісти
Це якесь нове слово в укр. мові - дизертирство?
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09.05.2022 09:04 Відповісти
Новость из разряда шелухи. Гораздо интереснее послушать, что может сказать Зеленский, Ермак, Арахамия, Верещук про ситуацию в оккупированных и совсем не маленьких городах - Херсон, Мелитополь, Бердянск. Новая Каховка? Как там дела на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС ? Как там Северо- Крымский канал? Идет водичка в Крым? Говорят рисовые поля ухе с водой. Зеленые с удовольствие рассказывают о Змеином, но при этом заткнули языки в задницу про Кинбурнскую косу от которой катером 20 минут хода до Очакова
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09.05.2022 09:07 Відповісти
Каким катером? Четыре расстреляны за два дня, а их всего 11.
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09.05.2022 09:14 Відповісти
Так покажи рисовые поля с водой, балабол.
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09.05.2022 09:15 Відповісти
Да, и вода уже в Крыму и продукты продаются херсонские.
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09.05.2022 15:32 Відповісти
Спокуха, нам теж той рисовий врожай згодиться.
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09.05.2022 16:03 Відповісти
Pan Doktor

@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1523417027162959872 8 ч

Не помню случаев, чтобы американские военные вывозили из Ирака стиральные машины, собачьи будки и ношеные женские трусы.
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09.05.2022 09:11 Відповісти
У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції - можливо, - МОЖЛИВО!, - подібне можна розглядати як публічне донесення Ген. штабу РФ, ФСБ з метою РЕАГІРОВАНІЯ, повишєнія дісціпліні і т.п.?

Чи не є подібна "інформація" з розряду полєзного ідіотізма?
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09.05.2022 09:42 Відповісти
Якщо наш генштаб знає,що окупанти на Запоріжжі в небоєздатній кондиції, то чому немає нашого наступу і звільнення територій????????!
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09.05.2022 09:59 Відповісти
Так це інфа не Генштабу ЗСУ, а @развєдкі зєльоних назначенцев" облвоєнадмініст.раций
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09.05.2022 10:12 Відповісти
Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це:
На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/*******-novosti/514814-rossiyane-styagivayut-raketnye-kompleksy-na-sever-kryma-shemy https://focus.ua/uk/*******-novosti/514 ... ryma-shemy
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09.05.2022 10:36 Відповісти
новина хороша але це збільшить кількість вбивств цивільних, ніби кожен партизан
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09.05.2022 10:58 Відповісти
 
 