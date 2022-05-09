У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції, - ОВА
Через деморалізацію російські окупанти вдаються до вживання алкоголю та дизертирства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції Сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.
Також, за повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.
Топ коментарі
+18 Андрей Дрофяк
показати весь коментар09.05.2022 08:42 Відповісти Посилання
+16 Перехватчик
показати весь коментар09.05.2022 08:50 Відповісти Посилання
+10 аспм мпри
показати весь коментар09.05.2022 08:59 Відповісти Посилання
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Парашники то твоя країна, москалику.
Заходив: 07 травня 2022 в 21:41
@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1523417027162959872 8 ч
Не помню случаев, чтобы американские военные вывозили из Ирака стиральные машины, собачьи будки и ношеные женские трусы.
Чи не є подібна "інформація" з розряду полєзного ідіотізма?
На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/*******-novosti/514814-rossiyane-styagivayut-raketnye-kompleksy-na-sever-kryma-shemy https://focus.ua/uk/*******-novosti/514 ... ryma-shemy