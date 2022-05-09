У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції, - ОВА

Через деморалізацію російські окупанти вдаються до вживання алкоголю та дизертирства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції Сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

Також, за повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.

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