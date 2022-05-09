226 дітей загинуло та понад 415 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними, 226 дітей загинуло та понад 415 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

"8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, які 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області", - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що 7 травня через обстріли ворожими військами с.Білогорівка та с.Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Читайте також: Рашисти розлучили 4-річну Алісу з мамою, жінку залишили у "фільтраційному таборі", - "Азов". ВIДЕО

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.