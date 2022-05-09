Активних бойових дій у Запорізькій області ворог не веде, проте є висока ймовірність провокацій від росіян, - ЗОВА

Воєнна ситуація у Запорізькій області без істотних змін. Ворог активних бойових дій не проводить. Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Воєнна ситуація у Запорізькій області без істотних змін. Ворог активних бойових дій не проводить, але постійно обстрілює позиції наших військ з артилерії, у тому числі - реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами знаходяться Пологи та Гуляйполе. У Пологах внаслідок ворожих атак горіли житлові споруди - пожежники загасили вогонь. Також у місті Гуляйполе внаслідок обстрілу горів житловий будинок – пожежу теж було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ЗОВА зазначають, що напередодні 9 травня 2022 року мешканці міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з‘являтися листівки з написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм".

Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу. Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину.

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Крім того, у зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок міста Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру, бо на в’їзд до міста Запоріжжя вже кілька діб чекає велика кількість машин. Отже, таким чином, виїзд з міста тимчасово обмежено. Керівництво ЗОВА просить всіх поставитися із розумінням до цього.