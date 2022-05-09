УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10125 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 697 7

Активних бойових дій у Запорізькій області ворог не веде, проте є висока ймовірність провокацій від росіян, - ЗОВА

рф,окупанти

Воєнна ситуація у Запорізькій області без істотних змін. Ворог активних бойових дій не проводить. Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Воєнна ситуація у Запорізькій області без істотних змін. Ворог активних бойових дій не проводить, але постійно обстрілює позиції наших військ з артилерії, у тому числі - реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами знаходяться Пологи та Гуляйполе. У Пологах внаслідок ворожих атак горіли житлові споруди - пожежники загасили вогонь. Також у місті Гуляйполе внаслідок обстрілу горів житловий будинок – пожежу теж було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ЗОВА зазначають, що напередодні 9 травня 2022 року мешканці міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з‘являтися листівки з написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм".

Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу. Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції, - ОВА

Крім того, у зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок міста Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру, бо на в’їзд до міста Запоріжжя вже кілька діб чекає велика кількість машин. Отже, таким чином, виїзд з міста тимчасово обмежено. Керівництво ЗОВА просить всіх поставитися із розумінням до цього.

Запоріжжя (2295) обстріл (29195) провокація (786) Запорізька область (3736)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивилися з сином про Херсон, відчуття, що місто раде торгівлею з Кримом. Про партизан ні слова, капуста,огірки,городина
показати весь коментар
09.05.2022 09:10 Відповісти
Какие провокации? Идет война. а они пишут "провокации". Что у этих деятелей в голове?
показати весь коментар
09.05.2022 09:12 Відповісти
Так того й не веде активних бойових дій,бо під Гуляйполем отримали п@здюлей,їм потрібен час,що б оговтатись-і знову полізуть.орки вони і є орки
показати весь коментар
09.05.2022 09:24 Відповісти
Во Львове, куча, молодых людей, мается дурью, мотевируйте их , обучить военному делу , создайте снайперские отряды , и таким образом выжимайте орков из Запорожской и Херсонской областей. И не благодарите
показати весь коментар
09.05.2022 09:41 Відповісти
Якщо ворог не веде активних бойових дій, то чому ми їх теж не ведемо? Де наступ, де звільнення територій??
показати весь коментар
09.05.2022 09:45 Відповісти
що нашим заважає проводити активні дії
показати весь коментар
09.05.2022 10:55 Відповісти
 
 