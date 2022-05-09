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Новини Війна
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Окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі". Невдало намагалися прорватися через міст, що був воротами евакуації, - Андрющенко. ВIДЕО

Після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі".

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, вдалися до спроби прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало", - зазначає він.

"Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та Нескорені. Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх Захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними", - резюмує Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих, – заступник командира "Азову" Паламар про "Азовсталь"

Автор: 

армія рф (17833) Маріуполь (3243) штурм (245) Азов (785) Азовсталь (446) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+21
Дукую Господи що збережеш цих найкращих у світі українських справжніх воїнів...
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09.05.2022 09:11 Відповісти
+18
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09.05.2022 09:17 Відповісти
+16
Вся суть зеленої влади - "про#бали".
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09.05.2022 09:19 Відповісти
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Дукую Господи що збережеш цих найкращих у світі українських справжніх воїнів...
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09.05.2022 09:11 Відповісти
Колись Вова ниточки в'язав перед обміном полоненими…
Цікаво, зараз в'яже в пам'ять про хлопців, що боронять Маріуполь і потребують допомоги?
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09.05.2022 09:15 Відповісти
Хлопці виправдовують, що ніколи не утримували цивільних у заручниках, бо вони самі просились до них, в прихісток від російських бомбардувань.
Уявіть собі.
Це ж їм якась хря з ОПе закидала.
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09.05.2022 09:16 Відповісти
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09.05.2022 09:15 Відповісти
Поки вороги України будуть на вушко президента шепотіти, що йому робити, поки ніхто нічого розбирати не буде. Демченко і розвідка, Єрмак і інформація війни,Арахамія і переговори.
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09.05.2022 09:19 Відповісти
Арестович реально падает и падает его убрали из эфира гундосит по Скайпу тарахтеть как пулемет половину слов глотает свист хрип и закручен его голос что оно говорит не понятно..а потом начинают толковать его слова по ЮТУБУ СОЦСЕТИ И САЙТЫ Арестович сказал что Киев возьмут во второй раз война закончится с окончанием каденции Зеленского и прочий маразм..кстати так власть и промямлила ничего по поводу Макарова или аналога возле острова Змеиный попали или нет правда или полуправда как то все скомкали...
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09.05.2022 09:27 Відповісти
Вся суть зеленої влади - "про#бали".
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09.05.2022 09:19 Відповісти
Цих ушльопків привели до влади 73% корисних ідійотів. Хуже нібудіт.
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09.05.2022 09:33 Відповісти
А не 8% занадто самовпевнених? Якщо забув, то в нас парламентсько-президентська республіка.
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09.05.2022 09:50 Відповісти
Має бути. Та моностадо, це "0", який виконує команди фсбшного завхоза.
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09.05.2022 10:02 Відповісти
«прозрел»(?) наконец-то…….
вот только от этого не легче ни людям на оккупированных территориях (мои тоже сейчас в оккупации), ни хлопцам в Марике…….
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09.05.2022 09:21 Відповісти
Эти про*бы стоили десятков тысяч жизней. Кто ответит? Дерьмак с его кацапской агентурой в ОП вряд ли.
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09.05.2022 09:26 Відповісти
Ми є свідками зародження нового "аппазіціонєра ат народа"... відмежовуючись, закидатиме сцяними шматами своїх начальників...
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09.05.2022 09:26 Відповісти
Не все орки сегодня пройдут парадом по городу-герою Мариуполю. Если вообще пройдут.
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09.05.2022 09:15 Відповісти
Щоб зрозуміти як там,потрібно там бути,а не писати пости з фото від тік токерів. Про які співчуття ідеться, якщо нічого не робиться. Вчора писали від ЗСУ, що обстріли зменшились, щось зробили? НІ, тільки слова президента що військові міняються в полоні. Там йому про Кривбас 2014 року нагадали. Там зе був чесним для піару,сьогодні просто жалким і цинічним. Так що мере,ваше жалко залиште компу.
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09.05.2022 09:15 Відповісти
отправляем жалобы на кацапский канал https://www.youtube.com/watch?v=KcehWOq7H0Y
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09.05.2022 09:15 Відповісти
Всі долучайтесь треба цих під.... з Ютуба викинути....
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09.05.2022 09:31 Відповісти
Кіт спить, а мишей бачить.
Кіт з хати - миші на стіл.
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09.05.2022 09:17 Відповісти
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09.05.2022 09:17 Відповісти
Орочня упоротая. Их стреляют-они лезут. Стреляют-лезут. Ради чего? Для чего? Кредит заплатить и плазму украсть? Жесть.🤦
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09.05.2022 09:22 Відповісти
А позаду заградотряди. Не вб"ють бандери, так вб"ють свої. Ось і лізуть під наркотою.
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09.05.2022 09:36 Відповісти
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09.05.2022 09:38 Відповісти
Яким ще Богам треба помолитися, щоб врятували Героїв Маріуполя?!
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09.05.2022 09:38 Відповісти
Ніяким. Бога немає, їх рятувати потрібно якось інакше.
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09.05.2022 15:23 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть та допомагайте нашим захисникам Благаю
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09.05.2022 10:03 Відповісти
А разве мост не взорван? Что вы гоните?
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09.05.2022 10:27 Відповісти
Не Богам надо молиться, надо писать народный ультиматум с требованием спасения Азовцев,
нет, не на имя Ермака, вы непрвильно поняли, у нас президент Зеленский , и собирать подписи в интернете: не освободите Азов, все мы будем "Азовом", т.е. частью Армии, и придём к вам за
отчётом за дела грешные, за наших граждан убитых ( это сотни тысяч убитых, 25 тыс. только в одном местечке под Киевом, а сколько их ещё!?). за наши уничтоженные города и сёла, оставшиеся без прикрытия. А то сообщают о 25 тыс. убитых орков, и сравнить нельзя!
По Конституции народ имеет право требовать отчёт о результатах. Отчитайтесь, пожалуйста!
Президент обидется? убежит? Ну и ладно. Нам помогают крутые союзники Америка, Англия, Польша. Только умнее будем воевать. Никто мешать не будет!
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09.05.2022 10:33 Відповісти
Очень толсто товарисч скобеева.
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09.05.2022 10:59 Відповісти
Не соромся пиши одразу - Порох наш президент
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09.05.2022 13:23 Відповісти
На совісті зеленського і Зе влади всі вбиті в Маріуполі і захоплені міста Півдня, Запоріжська АЕС.
Його і арестович не відмаже від відповідальності. Були б у Зе мізки, він би пожертвував би дЄрмаком, повісивши на нього всю провину за здачу Півдня України.
Що Зе не виходить Пороха звинуватити у здачі Півдня України ?
Хто там кричав про Іловайськ і торгівлю на крові.
ЦИРК НА КРОВІ.
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09.05.2022 13:28 Відповісти
А хто відповість за Бородянку. Ірпінь. Гостомель та Північ України. за такі масштабні жертви цивільного населення. які можна було вчасно евакуювати в інші регіони !
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09.05.2022 15:47 Відповісти
Після цього інтерв"ю арестович " випав з обойми ". хоч зраду не назвав зрадою. Але тепер його десь засунуть. щоб більше нічого не бовкнув.
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09.05.2022 16:05 Відповісти
ВАСИЛЬ БУРБА - генерал-полковник ЗСУ. екс. начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України \ 2016-2020 рр.\. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України , з травня 2014 брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції на Сході України , був куратором від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Координував роботу всіх оперативних груп контррозвідки СБУ в зоні проведення АТО. Після справи вагнерівців. яку "злила" сама влада. Бурбу та опергрупу звільнено з посад та їз ЗСУ \ Бурба- за власним бажанням \. Зараз Бурба і його колеги на фронті . Але це не їхній рівень спеціалізації. Вони можуть зробити набагато вагомий внесок для Перемоги. Ось ця команда контррозвідки начолі у Бурбою могла б розробити і провести унікальну операцію щодо порятунку Азовців. хоча б захопивши у полон дуже важливу " ПТАШКУ " для обміну. Оскільки хобі Бурби - аналіз проведення спецоперацій ізраїльських спецслужб, план деблокади Маріуполя може стати цілком реальним.
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09.05.2022 16:12 Відповісти
Вами треба замінити Буданова...
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09.05.2022 16:26 Відповісти
 
 