Окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі". Невдало намагалися прорватися через міст, що був воротами евакуації, - Андрющенко. ВIДЕО
Після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі".
Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, вдалися до спроби прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало", - зазначає він.
"Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та Нескорені. Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх Захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними", - резюмує Андрющенко.
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.05.2022 09:11 Відповісти Посилання
+18 Огусто
показати весь коментар09.05.2022 09:17 Відповісти Посилання
+16 Олег Іванів
показати весь коментар09.05.2022 09:19 Відповісти Посилання
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Цікаво, зараз в'яже в пам'ять про хлопців, що боронять Маріуполь і потребують допомоги?
Уявіть собі.
Це ж їм якась хря з ОПе закидала.
вот только от этого не легче ни людям на оккупированных территориях (мои тоже сейчас в оккупации), ни хлопцам в Марике…….
Кіт з хати - миші на стіл.
нет, не на имя Ермака, вы непрвильно поняли, у нас президент Зеленский , и собирать подписи в интернете: не освободите Азов, все мы будем "Азовом", т.е. частью Армии, и придём к вам за
отчётом за дела грешные, за наших граждан убитых ( это сотни тысяч убитых, 25 тыс. только в одном местечке под Киевом, а сколько их ещё!?). за наши уничтоженные города и сёла, оставшиеся без прикрытия. А то сообщают о 25 тыс. убитых орков, и сравнить нельзя!
По Конституции народ имеет право требовать отчёт о результатах. Отчитайтесь, пожалуйста!
Президент обидется? убежит? Ну и ладно. Нам помогают крутые союзники Америка, Англия, Польша. Только умнее будем воевать. Никто мешать не будет!
Його і арестович не відмаже від відповідальності. Були б у Зе мізки, він би пожертвував би дЄрмаком, повісивши на нього всю провину за здачу Півдня України.
Що Зе не виходить Пороха звинуватити у здачі Півдня України ?
Хто там кричав про Іловайськ і торгівлю на крові.
ЦИРК НА КРОВІ.