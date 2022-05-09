Запаси високоточної зброї РФ значно зменшилися, ворог використовує старі боєприпаси, - розвідка Британії

Запаси високоточної зброї РФ вичерпані, тепер росіяни використовують старі та менш надійні боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише розвідка Британії.

"Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати точних ударів великого масштабу. Росія піддала населені пункти України інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, майже не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення. Це змусило використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються. Росія, найімовірніше, намагатиметься замінити високоточне озброєння, яке вона вже витратила", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що оскільки конфлікт триває довше, ніж очікували в РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися.

"На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точних ударів та обмежувати побічну шкоду. Зазначалося, що українські міста будуть у безпеці від бомбардування", - додали у відомстві.

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