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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Запаси високоточної зброї РФ значно зменшилися, ворог використовує старі боєприпаси, - розвідка Британії

рф

Запаси високоточної зброї РФ вичерпані, тепер росіяни використовують старі та менш надійні боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише розвідка Британії.

"Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати точних ударів великого масштабу. Росія піддала населені пункти України інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, майже не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення. Це змусило використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються. Росія, найімовірніше, намагатиметься замінити високоточне озброєння, яке вона вже витратила", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що оскільки конфлікт триває довше, ніж очікували в РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися.

"На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точних ударів та обмежувати побічну шкоду. Зазначалося, що українські міста будуть у безпеці від бомбардування", - додали у відомстві.

Також дивіться: ЗСУ знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) Велика Британія (5663) зброя (7535) розвідка (3881)


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Топ коментарі
+10
Как ты мог усомнится в икспэрдности люси❓Ай я яй
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09.05.2022 09:40 Відповісти
+8
Якщо мені пам'ять не зраджує. Люся казав на початку війни, що ракет Калібр в кацапів біля 130шт. Ну ну... Експерт ще той
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09.05.2022 09:38 Відповісти
+5
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09.05.2022 09:47 Відповісти
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Якщо мені пам'ять не зраджує. Люся казав на початку війни, що ракет Калібр в кацапів біля 130шт. Ну ну... Експерт ще той
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09.05.2022 09:38 Відповісти
Как ты мог усомнится в икспэрдности люси❓Ай я яй
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09.05.2022 09:40 Відповісти
Здесь это не опровергается, как раз наоборот. Но легче от этого не будет. Будет использоваться все, что в наличии. А всего этого много.
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09.05.2022 09:43 Відповісти
У мокшів вже давно ********** вибухають через раз.
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09.05.2022 09:43 Відповісти
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09.05.2022 09:47 Відповісти
щось ходять чутки, що вони ракети можуть продовжувати виробляти. як таке може бути? хто знає?
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09.05.2022 09:52 Відповісти
разбирают калькуляторы...
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09.05.2022 10:00 Відповісти
https://youtu.be/HEVFWCdrs2M
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09.05.2022 10:42 Відповісти
Що значить "майже" не звертали уваги на вбивства цивільних рашиzzди..... вони НЕ ЗВЕРТАЛИ, НЕ ЗВЕРТАЮТЬ - БЕЗ "МАЙЖЕ".
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09.05.2022 10:03 Відповісти
Про те що в росії все закінчується ми чуємо вже півтора місяці, але чомусь українські міста обстрілюються все частіше а наступальні дії рашистів все потужніші.
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09.05.2022 10:11 Відповісти
Они уже давно используют точки у, которые официально сняли с вооружения ещё в 2019. А к ним ракет очень много . Плюс много ракет х-класса. Плюс они продолжают производить другие ракеты, получая комплектующие через различные схемы обхода санкций. А получая 1 млрд в день за энергоносители, они смогут долго вести эту войну.
Сейчас нужны действительно мощные санкции против нефти, роССатома и банков. Плюс перекрыть лазейки обхода санкций.
А Украине, в первую очередь, нужна мощная эшелонированная ПВО/ПРО, состоящая как из комплексов дальнего и среднего радиуса, так и короткого радиуса возле стратегических объектов.
Это все есть у США и других стран НАТО. Это сейчас даже важнее танков и гаубиц
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09.05.2022 10:31 Відповісти
Москалям ніяка точність не потрібна, вони просто знищують міста.
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09.05.2022 10:44 Відповісти
 
 