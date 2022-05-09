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Новини Війна
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Ми не віддамо ні клаптика своєї землі, ні історії. Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він нагадав, що 24 серпня 2021 року всією країною ми відзначали 30-річчя нашої незалежності! Хрещатиком ішли наші військові, наші захисники, наша техніка, у небі летіла наша "Мрія"!

"Немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга". Це слова великого українського філософа Григорія Сковороди. 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли удаваний друг розпочав проти України війну.

Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом", - зауважив Зеленський.

За словами глави держави, на цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити.

"Наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 Травня й перемогу над нацизмом. Щоб слово "денацифікація" отримало шанс. Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ.

Вигнали нацистів із Ялти, Сімферополя, Керчі й усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас. Дають віру, що ми точно проженемо окупантів із власної землі", - додає президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні, - Зеленський

Він також зауважив, що у День перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо.

"У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал", - нагадує Зеленський.

Він зазначає, що нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Нашими полями їздили ворожі колісниці й танки, але це нікому не приносило плодів. У нашому небі літали ворожі стріли й ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить.

"Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля", - додає глава держави.

"Бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію й вождя, а ми – за Батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Вони билися за свободу для нас і перемогли. Ми б'ємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні. Де загинуло понад вісім мільйонів українців. І додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо "можем повторить". Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить усе. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз! І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!", - резюмує Зеленський.

Також читайте: Цьогоріч ми чуємо "Ніколи знову" інакше, зі знаком питання. Це гасло вбили, сказавши: "Можем повторить", - звернення Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення. ВIДЕО

Автор: 

День Перемоги (458) Зеленський Володимир (24358) перемога (488) росія (66070) День перемоги над нацизмом (39)


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Топ коментарі
+48
Здав південь і коридор на Крим, і патякає про перемогу.
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09.05.2022 09:47 Відповісти
+44
А вчорашнє сказане Арестовичем "********" теж підтримуєте?
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09.05.2022 09:48 Відповісти
+43
актёр...
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09.05.2022 09:44 Відповісти
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Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:39 Відповісти
Шо оно несет? 9мая комунячья выдумка, которую через 20лет победобесничать начали. Отменить ее согласно декомунизации. Европа отмечает 8мая. В Украине День Победы над рашизмом отмечать станем.
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09.05.2022 12:57 Відповісти
Побрейся, чтоб хоть похож был на президента, а то просто, как бомж у власти!
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09.05.2022 13:13 Відповісти
А чим вам борода заважаэ? Ось Мессі та Бензема з бородою,але чомусь ніхто їх не звинувачує в бомжуванні.З бородою Зеленський виглядає переконливіше,майже ,як Че Гевара(навпаки).
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09.05.2022 13:41 Відповісти
че гевара------------Звинувачений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терорі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC садистських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортурах полонених й ув'язнених, численних вбивствах неозброєних та невинних людей, зокрема простих селянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-2 [2] .
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09.05.2022 20:18 Відповісти
Без бороди в Зе "бабьє ліцо". Дивись на фото нижче. Викапана моя сусідка тьотя Неля.
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09.05.2022 17:28 Відповісти
Не побрееться морда распухла на нервах)
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09.05.2022 19:47 Відповісти
Маріонетка з обірваними нитками
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09.05.2022 13:14 Відповісти
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09.05.2022 13:37 Відповісти
Самий кращий комент!
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09.05.2022 13:42 Відповісти
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09.05.2022 17:01 Відповісти
"Всё было договорено с властями" Найманець рефії каже, що про здачу Херсону, Миколаєва і Одеси було домовлено з українською владою заздалегідь. І це тільки частка на напрямку цих військових угрупувань.
https://twitter.com/i/status/1523393201704345600
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09.05.2022 13:43 Відповісти
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09.05.2022 14:35 Відповісти
РОССИЮ НЕОБХОДИМО БЫЛО УНИЧТОЖИТЬ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ИЗРАИЛЯ , А НЕ УКРАИНЫ !!!
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09.05.2022 13:55 Відповісти
Розкажи це Маріуполю.
Шашличник бл...
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09.05.2022 13:57 Відповісти
ЗДОХНІТЬ ВСІ КОРРУПЦІОННІ ПДРАСИ !!!
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09.05.2022 13:59 Відповісти
«Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований»

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09.05.2022 14:35 Відповісти
Прикольно конечно читать вас. Вот только ни своей земли, ни тем более истории у вас нет, да и не может быть по определению))))
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09.05.2022 14:45 Відповісти
Садись на бутылку ,читатель . И пожалуй в спам.
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09.05.2022 15:07 Відповісти
Москву основали 12веке, а Киев в 6 веке, как говориться почувствуй разницу=)
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09.05.2022 15:16 Відповісти
Прикольно супер Марио тебя на *** послать вместе с твоим маленьким плешивым гитлером под грозным именем ***ло
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09.05.2022 18:24 Відповісти
Скажи - де твоя руzzкая республіка??? покажи на мапі…
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10.05.2022 09:03 Відповісти
Попугай Кеша!
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09.05.2022 15:24 Відповісти
верим...потому что никогда не врал...
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09.05.2022 15:33 Відповісти
Як тобі, с_ка, спиться???
ушльопок бєнін…
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09.05.2022 17:09 Відповісти
Бубочка, може про Чонгар побалакаємо, або як ти із своїм ОП терроборону будував, а може про «не нагнітайте» або про вагнерівців, або як ти замість ракет та танків дорогу до рідного Кривого рогу асфальтував? Вважаю що після війни ще буде привід для серйозних розмов…
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09.05.2022 18:21 Відповісти
З Бубочкою головнокомандувачем і ад'ютантом дЄрмаком ми можемо ніколи не дочекатись отого - після війни
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09.05.2022 22:17 Відповісти
Мерзотнику совковий, коли ти вже забудеш про свої ватні свята? Що Україні до твого з твоїм дідусем-ментом 9 травня?
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09.05.2022 19:56 Відповісти
Ми вже зрозуміли, що значить " договоримся где - то посрединє"
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09.05.2022 19:58 Відповісти
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