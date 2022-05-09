"Про#бали", - в ОП вперше пояснили чому не підірвали чотири мости через Чонгар на початку війни. ВIДЕО
Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович вперше пояснив стрімке захоплення окупантами Херсонщини на початку російсько-української війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання Марка Фейгіна в ефірі його ютуб каналу, Арестович коротко заявив: "Про#бали".
"Хто, чого і як - будемо розбиратися. Розбиратимуться і правоохоронці. Десь некомпетентність, десь зрада - є питання. Розбираються і всім дадуть оцінки - і кадрові, і персональні, і кримінальні", - пояснив Арестович.
Увага! Ненормативна лексика!
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Топ коментарі
+136 MAKAROV #508144
показати весь коментар09.05.2022 09:59 Відповісти Посилання
+135 Геннадій Бикодір
показати весь коментар09.05.2022 10:00 Відповісти Посилання
+115 Paul Foxen
показати весь коментар09.05.2022 10:03 Відповісти Посилання
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Леніна тільки на другому майдані позбулися…, що там говорити..
А ніхто не хоче помічати і розуміти міру Його відповідальністі перед країною та людьми які обрали його президентом . Повернемося у часі на півроку, рік , два роки назад і згадаємо чим був зайнятий наш Найвеличніший Янелох Алексадрович - знімав відосики , відпочивав у горах , на морях , в Оманах , цькував свого головного політичного суперника ( 125 карних справ проти Пороха ), за ВеликеКрадівництво можна і не говорити , але самий більший Пройьб - це пошук миру у дупі Пуйла , замість посилення переозброєння ЗСУ та зміцнення обороноздатності країни !!!
Висновок - десятків тисяч загиблих українців не було б , як би Поц Алексадрович ВаЗелінський у 2019 році програв вибори президента , ця людина не на своєму місці .
@leusenko1
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12 год
Брехня та просовування рашки:
Зеленський: "Не віддамо ні клаптика землі. В Україні буде 2 Дні Перемоги"
Пропозиція віддати рф Крим на 15 років - зрада ZЕ.
Україна за Конституцією йде в ЄС, де відзначають День пам'яті 8 травня. Пабєдабєсіє 9.05 за парєбріком.
Вова, їзжай на москву
Чим далі від Києва війна - тим більше з'являється політичних ігрищ на кістках. Одні починають "шукати винних" та готуватися до нового політичного сезону, а інші - "стрілочники" - намагаються, очікувано, перекласти відповідальність за всі помилки на армію.
Нещодавно в ефірі "Фейгин Live" "голос Офісу Президента" підняв питання відповідальності за підготовку до війни, оборону півдня на Кримському напрямку та забезпечення, навченості Територіальної оборони. Якщо читати між рядків - суспільству потрібно дати крайніх та визначити винних за допущені помилки.
Так от, якщо хтось не знає або забув, то я нагадаю - Збройні сили України займаються застосуванням та підготовкою армії. А їх забезпеченням, переозброєнням та розвитком, як і підготовкою держави до оборони у мирний час займається Міністерство оборони, Верховна Рада та Кабмін. Але найголовніше інше - усі ключові прізвища які відповідають за ці процеси визначаються виключно з Офісу Президента.
Тому, пане Олексій, можете почати свій "маленький джихад", як Ви озвучили, з Ваших колег по Офісу, а саме:
- хто понесе відповідальність за призначення Міністром оборони Тарана та НГШ Хомчака, які фактично на два роки зупинили розвиток ЗСУ?
- хто понесе відповідальність за провал державного оборонного замовлення два роки поспіль?
- хто понесе відровідальність за такі проекти як "два корвети до 2035 року" які з'їли значний відсоток оборонного бюджету та не працюють в цій війні?
- хто понесе відповідальність за штучне блокування запуску Територіальної оборони на рік, через небажання щоби Закон був не від Президента?
І головне - хто три місяці з дня в день говорив, що "війни не буде" та блокував усі намагання військових почати проактивну підготовку?
І якщо хтось раптом забув, то я нагадаю, що смачну каву в сонячному Києві вам забезпечують сотні загиблих та поранених чоловіків та жінок щодня. Щодня. І сьогодні шукати винних серед них - абсолютно не найкраща ідея. Винні не в армії, хоч і там є кого і за що спитати, винні у високих кабінетах які формували бюджети, політики та визначали прізвища на ключові посади.
Тарас Чмут (військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни.)