"Про#бали", - в ОП вперше пояснили чому не підірвали чотири мости через Чонгар на початку війни. ВIДЕО

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович вперше пояснив стрімке захоплення окупантами Херсонщини на початку російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання Марка Фейгіна в ефірі його ютуб каналу, Арестович коротко заявив: "Про#бали".

"Хто, чого і як - будемо розбиратися. Розбиратимуться і правоохоронці. Десь некомпетентність, десь зрада - є питання. Розбираються і всім дадуть оцінки - і кадрові, і персональні, і кримінальні", - пояснив Арестович.

Увага! Ненормативна лексика!

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