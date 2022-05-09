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Новини Війна
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"Про#бали", - в ОП вперше пояснили чому не підірвали чотири мости через Чонгар на початку війни. ВIДЕО

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович вперше пояснив стрімке захоплення окупантами Херсонщини на початку російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідаючи на питання Марка Фейгіна в ефірі його ютуб каналу, Арестович коротко заявив: "Про#бали".

 "Хто, чого і як - будемо розбиратися. Розбиратимуться і правоохоронці. Десь некомпетентність, десь зрада - є питання. Розбираються і всім дадуть оцінки - і кадрові, і персональні, і кримінальні", - пояснив Арестович.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку знищено 51 окупанта, 2 РСЗО, ЗРК "Панцир", 2 безпілотника та гелікоптер, - ОК "Південь"

Автор: 

окупація (6751) Херсон (3442) Арестович Олексій (382) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+136
******** - це вони так слово "зрадили" замаскували.
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09.05.2022 09:59 Відповісти
+135
про#бали - символ цієї влади
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09.05.2022 10:00 Відповісти
+115
*К сожалєнію обнаружилісь факти свідельстфуюєщіє, што ми *проїбались* Соколи ви наші ясні, А якже Данілов каже що готувалися до війни 3 місяці? як же особисто директор ЦРУ все розписав бубочці як все і де буде? Так не можливо прої*ится! про*батися це коли залік не здав у ПТУ, тому що не вичв нічьо на халяву розраховував... а тут захоплення цілого Півдня країни, де кожне місто буде тією ж Бородянкою Бучею Маріуполем, коли ми підемо їх звільняти, русня все і всіх знищить, АЛЬЬ ЛЮСІНДА, це не про*бали, ЦЕ називається ОМАН!
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09.05.2022 10:03 Відповісти
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Це треба…, до сьогодні находяться .. ммммм… тормоза* … які не то що лінуються, а ті хто підтримують МП.., осередок зла .., о
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10.05.2022 03:19 Відповісти
Поки евреі не знищили египітських божків, доти БОГ водив їх по пустелі..
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10.05.2022 03:21 Відповісти
Ставши незалежними Українці ,всі ці роки ,не то що Божків ,а культуру , язик, историю Орків* так тяжко збувалися …. ***

Леніна тільки на другому майдані позбулися…, що там говорити..
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10.05.2022 03:29 Відповісти
Перше , що треба було зробити це знищити Кримський міст..
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10.05.2022 02:42 Відповісти
достойнейший подробный ответ проститута...
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10.05.2022 05:43 Відповісти
Это, надо понимать, мы не при делах? А виновных найдем.
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10.05.2022 07:30 Відповісти
https://www.president.gov.ua/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853?fbclid=IwAR2dOCAdNg3bHzZwfI5ECpTM2HsXlsfE_xUkPjyHSkicRTnUxkOIFsqKvKQ . - как-то не очень это тянет на «********
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10.05.2022 07:41 Відповісти
Зараз усі ( майже всі ) носяться з Бубочкой , як дурні з писаной торбой - Вова наш Герой , бо не утік при перших пострілах кацапні !!!
А ніхто не хоче помічати і розуміти міру Його відповідальністі перед країною та людьми які обрали його президентом . Повернемося у часі на півроку, рік , два роки назад і згадаємо чим був зайнятий наш Найвеличніший Янелох Алексадрович - знімав відосики , відпочивав у горах , на морях , в Оманах , цькував свого головного політичного суперника ( 125 карних справ проти Пороха ), за ВеликеКрадівництво можна і не говорити , але самий більший Пройьб - це пошук миру у дупі Пуйла , замість посилення переозброєння ЗСУ та зміцнення обороноздатності країни !!!
Висновок - десятків тисяч загиблих українців не було б , як би Поц Алексадрович ВаЗелінський у 2019 році програв вибори президента , ця людина не на своєму місці .
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10.05.2022 08:07 Відповісти
Олег Леусенко
@leusenko1
·
12 год
Брехня та просовування рашки:
Зеленський: "Не віддамо ні клаптика землі. В Україні буде 2 Дні Перемоги"
Пропозиція віддати рф Крим на 15 років - зрада ZЕ.
Україна за Конституцією йде в ЄС, де відзначають День пам'яті 8 травня. Пабєдабєсіє 9.05 за парєбріком.
Вова, їзжай на москву
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10.05.2022 08:24 Відповісти
Вибір свят відзеркалює світогляд нації. В світогляді Зеленського є природним святкувати дні, що пов'язані з масовою загибеллю людей. Совки тішаться вбитими, натомість, європейці згадують загиблих.
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10.05.2022 14:20 Відповісти
Політичні ігрища на кістках

Чим далі від Києва війна - тим більше з'являється політичних ігрищ на кістках. Одні починають "шукати винних" та готуватися до нового політичного сезону, а інші - "стрілочники" - намагаються, очікувано, перекласти відповідальність за всі помилки на армію.
Нещодавно в ефірі "Фейгин Live" "голос Офісу Президента" підняв питання відповідальності за підготовку до війни, оборону півдня на Кримському напрямку та забезпечення, навченості Територіальної оборони. Якщо читати між рядків - суспільству потрібно дати крайніх та визначити винних за допущені помилки.
Так от, якщо хтось не знає або забув, то я нагадаю - Збройні сили України займаються застосуванням та підготовкою армії. А їх забезпеченням, переозброєнням та розвитком, як і підготовкою держави до оборони у мирний час займається Міністерство оборони, Верховна Рада та Кабмін. Але найголовніше інше - усі ключові прізвища які відповідають за ці процеси визначаються виключно з Офісу Президента.
Тому, пане Олексій, можете почати свій "маленький джихад", як Ви озвучили, з Ваших колег по Офісу, а саме:

- хто понесе відповідальність за призначення Міністром оборони Тарана та НГШ Хомчака, які фактично на два роки зупинили розвиток ЗСУ?
- хто понесе відповідальність за провал державного оборонного замовлення два роки поспіль?
- хто понесе відровідальність за такі проекти як "два корвети до 2035 року" які з'їли значний відсоток оборонного бюджету та не працюють в цій війні?
- хто понесе відповідальність за штучне блокування запуску Територіальної оборони на рік, через небажання щоби Закон був не від Президента?
І головне - хто три місяці з дня в день говорив, що "війни не буде" та блокував усі намагання військових почати проактивну підготовку?
І якщо хтось раптом забув, то я нагадаю, що смачну каву в сонячному Києві вам забезпечують сотні загиблих та поранених чоловіків та жінок щодня. Щодня. І сьогодні шукати винних серед них - абсолютно не найкраща ідея. Винні не в армії, хоч і там є кого і за що спитати, винні у високих кабінетах які формували бюджети, політики та визначали прізвища на ключові посади.

Тарас Чмут (військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни.)
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10.05.2022 11:42 Відповісти
Це зрада.
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10.05.2022 17:26 Відповісти
Так и хочеться дать в морду!!!!!!!
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11.05.2022 18:23 Відповісти
Когда человека кусает вампир он становится зомби, а когда кусает баран - становится люсей...
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12.05.2022 18:22 Відповісти
за "про,,,бали" -"зелені слуги" гроші у рашиста взяли.
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14.05.2022 18:46 Відповісти
Й не тільки це(А зерно в порту,котре москалі возять до криму також було пройобане чи подароване.Вони готувалися до війни але до кінця не вірили?А готувалися це як ?Тобто невивозили зерно,паливо було на нафтобазах..?А чим займалася зовнішня розвідка?
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15.05.2022 12:37 Відповісти
Подивився в очі #уйлу та вирішив про#бати (подарувати). А мости не підірвали, бо пекли шашлики
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16.05.2022 04:28 Відповісти
https://youtu.be/hxv4xpcySV0
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16.05.2022 04:32 Відповісти
Нет, они не про#бали, а всё умышленно сделали, чтоб враг беспрепятственно вошёл на нашу землю. Вот именно из-за них, столько мирных жителей погибло, детей, женщин, стариков, военных. Всё это на их совести лежит, за которое надо строго отвечать.
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07.07.2022 23:30 Відповісти
Не про ...бали , а продали и предали юг Украины, россиянам !!Такие как Ермак, Верещук, Арестович. зеленский , Баканов и наумов со своими продажными СБУ, и прочая сволочь пророссийская от слуг народа!! А как нас заверял Турчинов и Порошенко и все бывшие министры обороны , СБУ ЗСУ , что южное направление так укреплено,... так укреплено , что даже мышь не проскочит.в Крым или с Крыма!!...А на деле оказалось большой ОБМАН Зеленского с Шашлыками! ......Какая -то Верещучка с Ермаком разминировали пол-Херсонской области, что бы кто-то , где-то открыл какой -то бизнес проект!!! А главы Херсонского СБУ и Главы администраций города Херсона и районов все вдруг поголовно оказались предателями!!.. А вы додбодятлы-президенты и кабмин, что слепые были и куда смотрели, когда назначали этих самых предателей на эти должности???... Ведь их назначали по ВАШЕМУ Указу господин президент!!!.. А теперь усиленно ищут виновных!! Во всё виноваты в первую очередь вы господа, находящиеся у руля страны!!!
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11.08.2022 19:44 Відповісти
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