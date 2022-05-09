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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25 650 осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 145 танків і 2 764 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 травня втрати особового складу противника становлять близько 25 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2764 (+23) од,

артилерійських систем - 513 (+4) од,

РСЗВ - 185 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+1) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,

кораблі /катери - 12 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).

Спеціальна техніка - 41 (+2).

Крилаті ракети / cruise missiles - 94 (+2).

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25 650 осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 145 танків і 2 764 броньованих машини 01

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) росія (66070) знищення (7571) техніка (1856) втрати (4447)


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Топ коментарі
+9
Там це, у расії зрада
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09.05.2022 10:11 Відповісти
+7
Не бажає ***** отримати 200-й літачок в якості подарунка на свято .
Сумно !
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09.05.2022 10:11 Відповісти
+7
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 10:13 Відповісти
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199......zhdems "jubileinuju".....
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09.05.2022 10:09 Відповісти
Дивно ведуть підрахунки. . За вчора: зона оос-200 тушек русни,схід-190 шт, південь-40,запоріжжя-десь 80... А в статистиці добавили тільки 100... Така ж ситуація по танках-за вчора набили під 50...
Можна зрозуміти якщо затримують на день-два статистику коли втрати орків не підтверджені. Але ж це офіційна інфа...
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09.05.2022 10:09 Відповісти
Думаю это делается сознательно. Управление статистикой перкд каждой публикацией проходит обязательное цензорирование в ОП...
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09.05.2022 10:15 Відповісти
це правда
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09.05.2022 10:20 Відповісти
А сенс?
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09.05.2022 10:25 Відповісти
а для чого?
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09.05.2022 10:26 Відповісти
Але навіщо це ОП?
Наприклад,місяць назад коли назбивали з десяток літаків,то зарахували їх на третій день,бо чекали підтвердження. І це правильно бо ми ж не конашенкови якісь. А ось тут же наші військові підтвердили втрати русні. Чи ОП їм не вірить? Чи може вони хочуть цю кількість дорахувати на 9-те травня-щоб було солідніше?
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09.05.2022 10:30 Відповісти
Так не треба Арестовичей слухати. Вони вам будуть росказувати як особисто накрили 200 русаків. Інформація Генштабу більш-менш реальна, вони враховують достовірні дані, у підсумку похибка плюс-мінус 30 відсотків по 200х рашистів, але більш схиляюсь що реальна цифра трохи нижче.
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09.05.2022 10:33 Відповісти
До чого тут Арестович? Спочатку інфу дають військові по окремих напрямках (Харківський, Запорізький, зона ООС і т.д.). А потім генштаб дає загальну інфу по країні, і сума не сходиться.
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09.05.2022 10:41 Відповісти
До того, що почнуть виникати питання: а скільки ж насправді залишилося "русні"?
І почнуть виникати питання, що на певних ділянках її набагато менше, ніж це подається? І ті ділянки можна було б звільнити? Як от на Півдні?
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09.05.2022 11:34 Відповісти
А запросов из РФ на поиск жмуров 32К, да как так то?
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09.05.2022 10:10 Відповісти
ну може на одного бурята приходить більше, ніж один запит? чи полічено саме за прізвищами?
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09.05.2022 10:28 Відповісти
Там це, у расії зрада
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09.05.2022 10:11 Відповісти
Так всепогодные анало-говнетные не могут летать в солнечную погоду.
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09.05.2022 12:14 Відповісти
Не бажає ***** отримати 200-й літачок в якості подарунка на свято .
Сумно !
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09.05.2022 10:11 Відповісти
була інформація що вчора під Миколавєвим сбили , але сьогодні нажаль в зведеннях нічого немає....
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
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09.05.2022 10:19 Відповісти
Гончаренко і корабель потопив. Не підтверджений
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09.05.2022 10:32 Відповісти
Мабуть не підтвердилось.
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09.05.2022 10:35 Відповісти
Цікаво скільки літаків самоліквідувалась чи не завелось за це час на Рашці.
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09.05.2022 18:05 Відповісти
Испортьте хоть как то мракобесие на красной площади. Просим и ждем все!!!
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09.05.2022 10:13 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 10:13 Відповісти
https://mind.ua/news/20241063 МВС отримало понад 32 000 звернень від росіян про розшук своїх військових в Україні (https://www.ukr.net/source/mind-3333.html mind

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09.05.2022 10:16 Відповісти
Щось тут не так. Ввечері була звітність що лише на східному напрямку було знищено до 400 ворогів і 20 танків, а на південному до 50 ворогів і 1 танк, а тут всього танків 15, а не 21, ворогів 150, а не 450.
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09.05.2022 10:35 Відповісти
...агов кацапи, якщо над мацквой нєльотна пагода, то летіть на територію України нам необхідно випробувати нові стстеми ППО та перетнути межу 200, щоб всі ваші самальти стали 200-ми. Залітай нєбаісь.
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09.05.2022 10:42 Відповісти
вже для круглого числа шоб було
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09.05.2022 20:03 Відповісти
Наче грузовик с дронами накрыли ...
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09.05.2022 10:49 Відповісти
У бавшому нагірному карабаху якщо брати штат мотострілецької дивізії РА , було знищено біля 4 дивізій. А за 2.5 місяцівв Україні знищено біля 15 дивізій безповоротно.
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09.05.2022 11:00 Відповісти
а звернень з москальщини по розшуку їхніх воєвак було 32 000. Шось з алгеброю не так
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09.05.2022 11:10 Відповісти
*** как они считают? Вчера на одном только направлении 20 танков на другом 6 седня смотрю 15. И так уже 2 дня подряд.Я не ******....сь просто не понимаю.
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09.05.2022 11:53 Відповісти
В МО РФ списують з "довольствія" за нашими даними - різницю на офшорки
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09.05.2022 13:53 Відповісти
Вот и мне интересно уже висит неделю что 199самолётов сбито а в новостях говорят что каждый день сбивают самолёты РФ кароче ********* и наши туда же ,военную пропаганду вы ***** либо подсчет правельно ведите либо ***** этот цырк , то *** мультики выставляете байрозтаров вы что там думаете народ вУкраину тупац как в РФ мультик от настоящей семки не отличит ,завязуйте там фейки отпить а то вам народ верить перестанет и начьнёт рашинским новостям верить а они там говорят что пачьками наших фуячат .
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10.05.2022 15:40 Відповісти
 
 