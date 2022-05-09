Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25 650 осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 145 танків і 2 764 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 травня втрати особового складу противника становлять близько 25 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2764 (+23) од,

артилерійських систем - 513 (+4) од,

РСЗВ - 185 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+1) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,

кораблі /катери - 12 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).

Спеціальна техніка - 41 (+2).

Крилаті ракети / cruise missiles - 94 (+2).

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Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначають у Генштабі ЗСУ.