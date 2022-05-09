Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25 650 осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 145 танків і 2 764 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 травня втрати особового складу противника становлять близько 25 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1145 (+15) од,
бойових броньованих машин - 2764 (+23) од,
артилерійських систем - 513 (+4) од,
РСЗВ - 185 (+6) од,
засоби ППО - 87 (+1) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 158 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
кораблі /катери - 12 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).
Спеціальна техніка - 41 (+2).
Крилаті ракети / cruise missiles - 94 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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Можна зрозуміти якщо затримують на день-два статистику коли втрати орків не підтверджені. Але ж це офіційна інфа...
Наприклад,місяць назад коли назбивали з десяток літаків,то зарахували їх на третій день,бо чекали підтвердження. І це правильно бо ми ж не конашенкови якісь. А ось тут же наші військові підтвердили втрати русні. Чи ОП їм не вірить? Чи може вони хочуть цю кількість дорахувати на 9-те травня-щоб було солідніше?
І почнуть виникати питання, що на певних ділянках її набагато менше, ніж це подається? І ті ділянки можна було б звільнити? Як от на Півдні?
Сумно !
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦