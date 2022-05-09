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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Країни ЄС мають розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, - Боррель

боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав вилучити заморожені валютні резерви Росії для відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

За його словами, країни ЄС мають розглянути питання про вилучення заморожених валютних активів російського Центробанку для відновлення України після війни.

"Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним", - сказав Боррель.

Як приклад, він навів ситуацію із замороженими у США активами Афганістану. У лютому 2022 року мільярди доларів було вилучено для гуманітарної допомоги афганському народу.

"Було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії. У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими", - зазначив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС майже досягли домовленості про нові санкції, - Боррель

Автор: 

росія (66080) Євросоюз (13666) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
Нам нужен прецедент, и дело пойдет. Деньги Украине очень нужны, экономика в руинах и логично что за это должен платить агрессор. Не будет же запад вечно нас спонсировать.
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09.05.2022 10:24 Відповісти
+1
********* и Беларашка за то что сделали должны минимум 20 лет бесплатно поставлять Украине бензин и газ.
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09.05.2022 10:24 Відповісти
+1
Пришвидшіть створення Європейського Трибуналу (воно вже схвалено ЄС), тоді заморожені кошти та майно мордору (включно з власністю і коштами фізичних та юридичних осіб) можна буде вилучати і використовувати швидко і без судових апеляцій. Це єдиний шлях.
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09.05.2022 10:32 Відповісти
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Нам нужен прецедент, и дело пойдет. Деньги Украине очень нужны, экономика в руинах и логично что за это должен платить агрессор. Не будет же запад вечно нас спонсировать.
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09.05.2022 10:24 Відповісти
********* и Беларашка за то что сделали должны минимум 20 лет бесплатно поставлять Украине бензин и газ.
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09.05.2022 10:24 Відповісти
запад конечно же захочет компенсации за ущерб от санкции. Так что на рашкины денежки уже есть куча желающих
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09.05.2022 10:25 Відповісти
Індія виявилася більшим другом рашистів ніж Китай, збільшивши купівлю російської нафти втричі ...що б скористатися знижками через війну проти України вони відклали всі профелактичні ремонти на нафтопереробних заводах.
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09.05.2022 10:27 Відповісти
Пришвидшіть створення Європейського Трибуналу (воно вже схвалено ЄС), тоді заморожені кошти та майно мордору (включно з власністю і коштами фізичних та юридичних осіб) можна буде вилучати і використовувати швидко і без судових апеляцій. Це єдиний шлях.
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09.05.2022 10:32 Відповісти
Угорщина буде проти.
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09.05.2022 10:33 Відповісти
Маючи право вето, по завданню з історичної родіни, тобто *********, Мадярщина насере на будь-які ініціативи всіх інших країн ЄС. А там же ще Греція є і інші країни-холуї, Австрія наприклад. І так буде, доки не буде скасовано ідіотський консенсус при прийнятті рішень.
Великобританія правильно вчинила, вийшовши з цієї богадільні.
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09.05.2022 10:47 Відповісти
А чи повернуться люди у відбудовану Україну? Як свідчить статистика 40% виїхавших за межі країни вже не повертаються.
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09.05.2022 10:34 Відповісти
Це залежить тільки від того, чи буде влада України далі воювати зі своїм бізнесом.
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09.05.2022 11:30 Відповісти
Сподіваюсь я нічого проти пороха не написав? Не витруть цей коментар?
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09.05.2022 11:31 Відповісти
Заяви то одне, побачимо як проголосують за це деякі країни ЄС.
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09.05.2022 11:36 Відповісти
В цьому то і вся справа , при консенсусному прийнятті рішень , завжди знайдуться ті хто проти , таке враження , що вони там проводять жеребкування хто буде "паршивой овцой" , головне , щоб потім безсило розвести руками , мовляв , що нічого не можем зробити , але як відомо , центр прийняття рішень у них є , але це коли вони дуже цього хочуть.
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09.05.2022 11:53 Відповісти
 
 