Країни ЄС мають розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, - Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав вилучити заморожені валютні резерви Росії для відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

За його словами, країни ЄС мають розглянути питання про вилучення заморожених валютних активів російського Центробанку для відновлення України після війни.

"Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним", - сказав Боррель.

Як приклад, він навів ситуацію із замороженими у США активами Афганістану. У лютому 2022 року мільярди доларів було вилучено для гуманітарної допомоги афганському народу.

"Було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії. У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими", - зазначив Боррель.

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