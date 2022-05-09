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Через погоду скасовано повітряну частину параду перемоги в Москві. Не відбувся авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі

парад

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повітряну частину параду Перемоги в Москві було скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

За його словами, повітряну частину було скасовано через погодні умови.

Очікувалося, що над Красною площею пролетять три "четвірки" літаків Су-24, МіГ-31 та Су-57. А ще група із восьми МіГ-29смт мала пролетіти у формі літери Z.

Також читайте: "Не приїде навіть Лукашенко": В РФ не запрошували іноземних лідерів на парад 9 травня

Авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі теж не відбувся через погану погоду, повідомили  у пресслужбі Центрального військового округу.

Автор: 

москва (1264) парад (396) Пєсков Дмитро (1692) росія (66080) літак (2967)


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Топ коментарі
+82
Ага, через погоду, конєшно!
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09.05.2022 10:25 Відповісти
+46
Погода мешает летунам, а курение морским силам? Ну вообще сложно летать над Москвой буквой зю, если одна нога где то под Харьковом, а другую похоронили на родине, я понимаю.
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09.05.2022 10:26 Відповісти
+43
схоже не лишилося пєлотків
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09.05.2022 10:26 Відповісти
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Але гусей вже було не зупинити...
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09.05.2022 10:46 Відповісти
Немає авіаційного параду, бо Україна посадила їхні космічні війська... В калюжу сечі. Мабуть обдзюрилися, що зі стінгера наші приземлять на червону площу, прямо на путлера увесь їхній авіаційний парад.
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09.05.2022 10:47 Відповісти
Всю подготовку коту под хвост. А было бы красиво, и Ильичу досталось бы.
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09.05.2022 10:48 Відповісти
Хмм, спеціально глянув супутникову карту. Там мінлива хмарність, вітер 5 м/с. Це складні погодні умови?

https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/overlays?satellite,55.417,37.046,7
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09.05.2022 10:48 Відповісти
погода ідеальна в москві https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2735463.jpg?v=637876889801482531
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09.05.2022 10:49 Відповісти
...а в это время Бонапарт переходил границу... . В.с. Высоцкий. 1967 г.
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09.05.2022 10:51 Відповісти
Вітання, Борисе! Приємно почитати допис старого цензорівця. Від початку війни перший раз побачив твій пост.Як поживаєш?
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09.05.2022 11:16 Відповісти
Є пряма трансляція пабєдабєсія з Масквабаду, погода нормальна, хмари могли б і розстріляти, як це завжди робилося в кацапстані. Скрєпних Z i V не видно, лиш калорадські стрічки
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09.05.2022 10:51 Відповісти
"Как паґодка в Мацквє?" (Л.Подерв'янський)
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09.05.2022 10:51 Відповісти
бункерный дед засцал......
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09.05.2022 10:52 Відповісти
У "Анало говнєтов" зламались говнєти.
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09.05.2022 10:53 Відповісти
Скоро, так воюя и угрожая всему миру, парад пабедобесия будет проходить одетым в военную форму путлерюгендом на надувных танках.
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09.05.2022 11:44 Відповісти
Ха-ха, Впервые Украину называют Погодой"!
Дальше будет хуже, через "Погоду" и танки перестанут ездить, и свинопсы, перестанут копытами трясти всякий биомусор, на помойке "Червоний майдан"!
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09.05.2022 10:54 Відповісти
Немає авіаційного параду, бо Україна посадила їхні космічні війська... В калюжу сечі. Мабуть обдзюрилися, що зі стінгера наші приземлять на червону площу, прямо на путлера увесь їхній авіаційний парад.
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09.05.2022 10:54 Відповісти
Так они что летают только в солнечную погоду? Ну просто охеренная авиация.
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09.05.2022 10:54 Відповісти
Ніт, у сонячну вони теж не літають, бо можуть вигоріти. Вони літають узимку та уночі, коли усі мирні міста сплять, ці уйопкі кидають на них бімби та запускають ракети. Це нічні гопники.
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09.05.2022 10:59 Відповісти
Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность «самолёта судного дня».
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09.05.2022 10:57 Відповісти
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09.05.2022 11:02 Відповісти
.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?

- Да!

- А в чём причина? Политика?

- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!

- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
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09.05.2022 11:46 Відповісти
Ні техніки, ні літаків.
Отака моч роіськіна.
Крім яо вже нема чим воювати. Але яо це палка в двох кінцях. Чи долетить ракета до штатів - не факт, а от до моцкви точно прилетить.
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09.05.2022 10:58 Відповісти
так і вояків пройшло - кіт наплакав, бо більшість - гітлерюгенд, ряжені козаки, курсанти та підстаркуваті полковники з академій
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09.05.2022 11:10 Відповісти
Закінчились кацальоти.
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09.05.2022 10:59 Відповісти
Шо це за військова авіація така, що боїться хмарки в небі!
Хоча погода над Мовою нормальна для польотів!
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09.05.2022 11:00 Відповісти
лишили деда удовольствия =) теперь осталось только на лафете прокатится, если получиться. А может и не получиться, - черенок в жопу, по ливийскому сценарию...
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09.05.2022 11:00 Відповісти
Якщо шо, то замість літкаів кацапи можуть використовувати ВЬОСЛА
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09.05.2022 11:02 Відповісти
Головна причина - боїться демон

авіацію підняти в небо

Щоб не направили пілоти

Літаки свої по кату

Який вщент добив орду

Та й не так багато

Залишилося літаків у них

200 - збили в Україні ....
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09.05.2022 11:03 Відповісти
Да, блть, погода виновата...
Раньше тучи для парада разгоняли, а сегодня вдруг цемент кончился...
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09.05.2022 11:05 Відповісти
москва утонула... в дождях?
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09.05.2022 11:07 Відповісти
Раніше, задля побєдобєсія, розганяли хмарні зкупчення над моZZквою. Рідкий азот - кристалізатор вологи в атмосфері і ось тобі - сонечко. Але щось не зрослося на болотах. Може немає вже на чому пролетіти, або немає приводу для вихваляння (бо налупили путінських ворон стільки!). А може й боїться що впаде раптом якась фігня на голову найвеличнішому.
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09.05.2022 11:12 Відповісти
Млять. Какож жидкий азот? Азотистое серебро!
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09.05.2022 12:02 Відповісти
Ай маладца!!! Візьми пиріжок з полиці.
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09.05.2022 12:26 Відповісти
Таки мабуть, нітрат срібла... Будемо до кінця занудами.
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09.05.2022 13:46 Відповісти
Ну что я был прав. Никакой всеобщей мобилизации.
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09.05.2022 11:15 Відповісти
********** и специальную аперацию не объявил, если бы знал, что Киевнаша не будет.
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09.05.2022 11:36 Відповісти
Союзные силы? Ваня, тебя кто с бутылки снял? Марш на место!
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09.05.2022 11:59 Відповісти
"Союзные силы" - это из старой методички, когда предполагалось признание ДНР ЛНР и участие Белоруссии.
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09.05.2022 12:04 Відповісти
Там солнце вовсю светило и никакого особого ветра не наблюдалось. Какая, нахрен, погода?
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09.05.2022 11:18 Відповісти
Погода в Москве:
13 тепла, малооблачно, ветер 6 метров в секунду.
Не, ну кто ж такую погоду летает ? ))))
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09.05.2022 11:19 Відповісти
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09.05.2022 11:46 Відповісти
Самалёта нета, больше парада не летата. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.05.2022 11:19 Відповісти
парад Сатаны на человеческих костях прошел, ********** всё больше похож на доктора зло, ни одной Z свастики, всепогодные самолёты испугались, разметка желто голубая на брусчатке, залитой кровью мирных жителей, указала направление "свадебной" армии **********.
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09.05.2022 11:24 Відповісти
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09.05.2022 11:25 Відповісти
що, навіть "батутів від Рогозіна" на Мокші вже не залишилося для "політати над хйлом"?
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09.05.2022 11:28 Відповісти
Герасимова не было. Значит правда под Изюмом подбили.
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09.05.2022 11:31 Відповісти
Усе..... погода закончилась, самолетов нет.....

лаврова запустите на воздушном шаре.
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09.05.2022 11:31 Відповісти
Боженька, вони натяків не розуміють, пали!
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09.05.2022 11:33 Відповісти
Включите Ютуб, там на параде солнце. Боится чтоб самолёт судного дня не приложился об мавзолей. Тогда будет празднование и отпевание в одном флаконе.
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09.05.2022 11:37 Відповісти
********** не сказал, да и не мог сказать ничего нового, это для него равносильно смерти. Поэтому пускай победобесятся дальше, а нам надо делать своё, уничтожать фашистов рашистов до последнего на нашей земле.
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09.05.2022 11:40 Відповісти
Могли б проморозити, що почали використовувати технологію стелс, вони є в небі ,просто їх не видно 🤔😅
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09.05.2022 12:00 Відповісти
Вот они пролетели!

Погода на концерте Кобзона, видите ли, не та....
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09.05.2022 12:03 Відповісти
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09.05.2022 12:04 Відповісти
Два літачки не парад )))? Раніше хмари розчиняли, щоб пабєдобєсіє повідовіщнєє громихнуть. Тепер Дупа. Це тобі не танки "Армата" з пап'є маше. Тут не зліпиш, і на тягачі перед потрошеним трупом в мавзолеї не покатаєш.
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09.05.2022 12:06 Відповісти
надо было вместо самолетов, пролет крылатых ракет в кремль показать, вата была бы в восторге ! типа "сматрите как мы можем ! бойтесь нас ! аналоГовнет" )))))
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09.05.2022 12:07 Відповісти
Похоже вся ещё летающая техника на Украинском фронте. А ***** не смогли уговорить залезть в воздушный баллон.
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09.05.2022 12:12 Відповісти
скоро они на дирижаблях будут летать, которые будут заправлять своим газом, который никто не будет покупать
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09.05.2022 12:18 Відповісти
а что бы дирижабль заправленный пропаном взлетел - будут на взлете подогревать зажигалкой ))))) взлетит быстро и сразу )))
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09.05.2022 12:24 Відповісти
я навіть знаю звідки вітер подув...
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09.05.2022 12:18 Відповісти
Засцали, что над Москвой могут пролететь не те самолёты.
Ещё бомбанут по мавзолятине - одна нога Ильича тут,
другая - там . . .
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09.05.2022 12:27 Відповісти
Ага , ну конечно, соврать всегда , соврать везде, вот наш дивиз в параше
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09.05.2022 12:29 Відповісти
Пусть скажут спасибо, что на 9 мая над Москвой не звучали
воздушные тревоги и взрывы ракет.
Знайте нашу доброту, твари.
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09.05.2022 12:30 Відповісти
И о погоде в москве , более детально нам расскажет синоптик Шнуров
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09.05.2022 12:40 Відповісти
#повернітьАлісімаму -Українці у соцмережах вимагають звільнити матір 4-х річної Аліси, яку російські окупанти https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344950/ взяли в полон під час евакуації із заводу "Азовсталь" в Маріуполі 8 травня.За https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224986838634713 даними УП, жінку звати Вікторія Обідіна, вона - військовий медик, яка лікувала захисників Маріуполя.Дівчинка знаходиться в безпеці, її тимчасово прихистила до себе українська родина із Запоріжжя.
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09.05.2022 12:55 Відповісти
Тупа відмазка! В МаzквеГнилій Воді вони хмари можуть розганяти штучно.
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09.05.2022 12:56 Відповісти
Даже погода за справедливость.
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09.05.2022 13:30 Відповісти
У кацапів говнолєти кончились, і це ще тільки початок
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09.05.2022 14:00 Відповісти
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