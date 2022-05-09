Через погоду скасовано повітряну частину параду перемоги в Москві. Не відбувся авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повітряну частину параду Перемоги в Москві було скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

За його словами, повітряну частину було скасовано через погодні умови.

Очікувалося, що над Красною площею пролетять три "четвірки" літаків Су-24, МіГ-31 та Су-57. А ще група із восьми МіГ-29смт мала пролетіти у формі літери Z.

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Авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі теж не відбувся через погану погоду, повідомили у пресслужбі Центрального військового округу.