Через погоду скасовано повітряну частину параду перемоги в Москві. Не відбувся авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повітряну частину параду Перемоги в Москві було скасовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
За його словами, повітряну частину було скасовано через погодні умови.
Очікувалося, що над Красною площею пролетять три "четвірки" літаків Су-24, МіГ-31 та Су-57. А ще група із восьми МіГ-29смт мала пролетіти у формі літери Z.
Авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі теж не відбувся через погану погоду, повідомили у пресслужбі Центрального військового округу.
Топ коментарі
+82 John Larsen
показати весь коментар09.05.2022 10:25 Відповісти Посилання
+46 Aleksey NotBad
показати весь коментар09.05.2022 10:26 Відповісти Посилання
+43 Борменталь Незабаром
показати весь коментар09.05.2022 10:26 Відповісти Посилання
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Дальше будет хуже, через "Погоду" и танки перестанут ездить, и свинопсы, перестанут копытами трясти всякий биомусор, на помойке "Червоний майдан"!
- Да!
- А в чём причина? Политика?
- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!
- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
Отака моч роіськіна.
Крім яо вже нема чим воювати. Але яо це палка в двох кінцях. Чи долетить ракета до штатів - не факт, а от до моцкви точно прилетить.
Хоча погода над Мовою нормальна для польотів!
авіацію підняти в небо
Щоб не направили пілоти
Літаки свої по кату
Який вщент добив орду
Та й не так багато
Залишилося літаків у них
200 - збили в Україні ....
Раньше тучи для парада разгоняли, а сегодня вдруг цемент кончился...
13 тепла, малооблачно, ветер 6 метров в секунду.
Не, ну кто ж такую погоду летает ? ))))
лаврова запустите на воздушном шаре.
Погода на концерте Кобзона, видите ли, не та....
Ещё бомбанут по мавзолятине - одна нога Ильича тут,
другая - там . . .
воздушные тревоги и взрывы ракет.
Знайте нашу доброту, твари.
МаzквеГнилій Воді вони хмари можуть розганяти штучно.