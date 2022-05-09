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На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 7 – поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Про  це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 01
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 02
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 03

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На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 04
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 05
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 06
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 07
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція 08

обстріл (29206) Нацполіція (15276) Донецька область (8816) воєнні злочини (1877)


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