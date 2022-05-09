На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, вбили 4 цивільних, поранили 7, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 7 – поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО











