Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині, зруйновано будинок, ще кілька пошкоджено, - ОВА

Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ворожа атака. Орки обстріляли з "Градів" Широківську громаду. У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали. Село залишилося без світла. Працюють електрики", - зазначив він.

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