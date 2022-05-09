Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині, зруйновано будинок, ще кілька пошкоджено, - ОВА
Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову ворожа атака. Орки обстріляли з "Градів" Широківську громаду. У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали. Село залишилося без світла. Працюють електрики", - зазначив він.
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Дотепне українське назвисько ворожих ракет внесли до міжнародного словника
Слово «блєдіна», яким українці на жарт називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.Ресурс перекладає bledina як «потворну літаючу хвойду». І наводить контекст:
- bledina incoming, everyone take cover!
За визначенням Urban Dictionary, слово bledina виникло в колі львівських волонтерів, а згодом його стали використовувати для назви російських ракетних атак в українському сегменті Twitter. Зазвичай слово bledina вживають при загрозі ракетного удару або повітряній тривозі.