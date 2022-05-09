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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині, зруйновано будинок, ще кілька пошкоджено, - ОВА

дніпропетровщина

Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ворожа атака. Орки обстріляли з "Градів" Широківську громаду. У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали. Село залишилося без світла. Працюють електрики", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни влучили в околиці села на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 

армія рф (17842) обстріл (29206) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3865)


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ах ви ж бледіни !!!! смердючі!

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Дотепне українське назвисько ворожих ракет внесли до міжнародного словника

Слово «блєдіна», яким українці на жарт називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.Ресурс перекладає bledina як «потворну літаючу хвойду». І наводить контекст:
- bledina incoming, everyone take cover!



За визначенням Urban Dictionary, слово bledina виникло в колі львівських волонтерів, а згодом його стали використовувати для назви російських ракетних атак в українському сегменті Twitter. Зазвичай слово bledina вживають при загрозі ракетного удару або повітряній тривозі.
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09.05.2022 11:07 Відповісти
Як же ОВА задовбала цими пустопорожніми сводками! Чому ви не пишете звідки стріляли і що зроблено щоб ліквідувати ті гради???? Майже щодня тупо однакові повідомлення про обстріл градами сіл поруч північного кордону Херсонщини! Там що 'блукаючий' град катається вже 2 місяці, а ви тупо констатуєте результати його роботи??!
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09.05.2022 11:42 Відповісти
 
 