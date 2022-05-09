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Новини Війна
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Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР. ДОКУМЕНТ

За інформацією ГУР, попри запевнення керівництва Кремля про недопущення участі строковиків у так званій "спеціальній операції", вони продовжують поповнювати ряди російських окупаційних військ на території України.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Попри приховану мобілізацію на території Росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів. Матері російських строковиків, розуміючи невідворотність смерті їхніх дітей, звертаються зі скаргами на незаконні дії командирів до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, але у відповідь отримують чергову брехню та відписки. Поки боротьба в середині рф за життя молодих росіян не стане масовою, вони й надалі продовжуватимуть безславно вмирати, виконуючи накази кремлівського диктатора", - підкреслюють українські розвідники.

Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР 01
Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР 02
Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР 03
Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запаси високоточної зброї РФ значно зменшилися, ворог використовує старі боєприпаси, - розвідка Британії


Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР 05
Влада РФ продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Матері солдатів пишуть скарги, проте все марно, - ГУР 06

"Саме строковики гинуть першими під час бойових дій. До неминучої загибелі чи каліцтва призводять їхня погана навченість, застаріле озброєння та оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців строкової служби армії країни-окупанта є їх залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються більш досвідчені контрактники", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що направлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян та кадрового голоду в армії агресора.

армія рф (17842) путін володимир (24125) розвідка (3881)


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Топ коментарі
+9
Гумус.
Сучки ..ще нарожають
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09.05.2022 11:08 Відповісти
+8
хай здихають у них в садках вчать вже в формах воених чого ви так за їх переживаете срочники чи не срочники ? їхні матері так само судячи з розмов готові убивати наших які сини орки такі і матері
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09.05.2022 11:25 Відповісти
+7
Це добре, що гинуть. Кабздон вже зачекався.
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09.05.2022 11:09 Відповісти
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09.05.2022 11:08 Відповісти
вот это и я понимаю - серьезнейшая информация... враг должен быть развит и уничтожен...
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09.05.2022 11:08 Відповісти
Це добре, що гинуть. Кабздон вже зачекався.
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09.05.2022 11:09 Відповісти
И жириновский.
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09.05.2022 12:05 Відповісти
Вата мычит и идёт на убой ❗👎
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09.05.2022 11:10 Відповісти
Я крайне озабочен
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09.05.2022 11:13 Відповісти
хай здихають у них в садках вчать вже в формах воених чого ви так за їх переживаете срочники чи не срочники ? їхні матері так само судячи з розмов готові убивати наших які сини орки такі і матері
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09.05.2022 11:25 Відповісти
У них є вибір, не їти воювати. Якщо вони їдуть,значить смерть їх влаштовує
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09.05.2022 11:25 Відповісти
Та й фіг з ними цими суч#арами-ординцями! Чого на них ще увагу приділяти. Головне - не брати в полон. Більше соняшників проросте на землі України.
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09.05.2022 11:26 Відповісти
Хто хочет - шукає можливість, хто не хоче - причину. Відкосити від війни вони не хочуть.
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09.05.2022 11:41 Відповісти
Не Путин сделал народ стадом, а стадо выбрало и сделало из Путина такого провителя. Без миллионов согласных ничего такого бы не было. И это беда /А.Макаревич/
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09.05.2022 11:50 Відповісти
Когда животное кацап будет на грани исчезновения, их раздадут по зоопаркам и заповедникам. Но украинцы даже тогда будут заниматься браконьерством и убивать кацапню в клетках зоопарков, игнорируя надпись "зверей кормить запрещено", будут кидать крысиный яд...
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09.05.2022 12:12 Відповісти
"статс-секретарь".... это что то типа "гауптштурмфюрер" ? когда уже русня научится вещи своими именами нахывать ? а то "хлопок" вместо взрыва, "спецоперация" вместо войны... вот теперь какой то "статс-секретарь" вместо гауптштурмфюрера...
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09.05.2022 12:13 Відповісти
кожен кацап знає, що його судьба і прєдназначєніє - бути гноєм для своєї держави і загинути заради інтересів путлерівської банди. тому хай ідуть і вмирають, мовчки.
чим молодші, тим краще, не встигнуть свої гімно-гени залишити)))
а свиноматки шо, побухають днів з 5, та й забудуть, і навіть 7 млн дерев'яних не отримають, бо потєрь нєт.
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09.05.2022 13:17 Відповісти
 
 