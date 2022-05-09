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Новини Війна
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Росіяни завдали удару чотирма ракетами типу "Онікс" по Одещині, - ОК "Південь"

бастіон

По Одещині 9 травня нанесли удар чотирма ракетами типу "Онікс". Їх випустили з комплексу "Бастіон" в окупованому Криму.

Про повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону", - повідомили у командуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку знищено 51 окупанта, 2 РСЗО, ЗРК "Панцир", 2 безпілотника та гелікоптер, - ОК "Південь"

Автор: 

Крим (14190) обстріл (29206) Одеська область (3295)


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Топ коментарі
+31
Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
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09.05.2022 11:28 Відповісти
+23
Рашисты поздравили так Одесских ветеранов с девятым мая.
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09.05.2022 11:25 Відповісти
+21
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???
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09.05.2022 11:29 Відповісти
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Зелена пліснява розмінувала Чонгар - ЗРАДНИКИ!!!
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09.05.2022 18:44 Відповісти
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