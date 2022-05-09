Росіяни завдали удару чотирма ракетами типу "Онікс" по Одещині, - ОК "Південь"
По Одещині 9 травня нанесли удар чотирма ракетами типу "Онікс". Їх випустили з комплексу "Бастіон" в окупованому Криму.
Про повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону", - повідомили у командуванні.
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Олексій Столяренко #454111
показати весь коментар09.05.2022 18:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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