Росіяни завдали удару чотирма ракетами типу "Онікс" по Одещині, - ОК "Південь"

По Одещині 9 травня нанесли удар чотирма ракетами типу "Онікс". Їх випустили з комплексу "Бастіон" в окупованому Криму.

Про повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону", - повідомили у командуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку знищено 51 окупанта, 2 РСЗО, ЗРК "Панцир", 2 безпілотника та гелікоптер, - ОК "Південь"