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Новини Санкції проти Росії Війна
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ЄС планує вже цього року зменшити залежність від російського газу на 70%, - Маасікас

газ

Європейський союз планує позбуватися російських енергоносіїв і вже цього року має намір зменшити залежність від російського газу на 70%.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Євросоюз зробив найважливішу річ - визнав, що потрібно позбутися енергетичної залежності від Росії.

"До початку цього року, в деяких куточках ЄС цього не розуміли. Навіть у часи холодної війни вважали, що Росія була надійним енергопостачальником і в принципі імпорт енергоносіїв з РФ не сприймали, як щось погане. Зараз є позиція, що треба позбуватися цього експорту. План на цей рік - зменшити залежність від російського газу на 70%", - сказав дипломат.

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Маасікас також розповів, який вплив мають санкції на російську економіку.

"Дам вам один приклад - російське виробництво машин у квітні впало на 70%. Через те, що деталі з інших країн не привозяться в РФ. Майже всі сфери російської економіки зазнали впливу. Санкції на активи російського Центробанку сильно ускладнили можливості Росії фінансувати війну", - сказав він.

Водночас дипломат визнав, що потрібен час, щоб санкції мали повний вплив.

"Але ЄС, США, Велика Британія, діють швидко. Дечого ми навчилися з 2014-го і ці санкції ранять глибоко", - сказав він.

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Автор: 

газ (10495) Матті Маасікас (134)


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Горять у пеклі москалі . Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 12:19 Відповісти
А я знаю как полностью отказаться от нефти и газа!!! Нужно взорвать все ветки нефтепроводов и газопроводов!!! И всьо. Изи же.
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09.05.2022 12:23 Відповісти
Я вот одно не пойму в таком случае, чего это гейропейцы так ссуться отказаться от углеводородов? А как же зеленая энергетика? Как же прирора? Вот суки гомосексуалистские впаривали нам дичь про защиту природы, лицемеры хреновы. Сидите теперь на солнечных батареях ублюдки и не выпендривайтесь!!!
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09.05.2022 12:27 Відповісти
Загадка. На березі річки сиділи три жаби. Раптом одна з них вирішила стрибнути у річку. Скільки їх залишилося на березі? Відповідь. Так і залишилося три. Вирішити стрибнути і стрибнути дійсно- велика різниця. Отак може бути і з рішенням зменшити залежність. Нажаль аморальність вдарила не тільки по московії, а й по нашим партнерам. Обов'язково знайдуться люди, які захочуть заробити на кровавому газі. Хоч не хоч, але з часом європейский плебс почне втрачати інтерес до українського питання. Йому захочеться чогось новенького смаженого. Йому вже пропонують повернутися до старої повістки дня. Наприклад, будуть намагатися провести парад нетрадиційників київпрайд+варшавапрайд. Але все буде залежати від українського народу. Зараз дуже буде потрібен новий Степан Бандера або Менахем Бегін, якого Ейнштейн назвав єврейським фашистом за те, що він спалюва бізнеси тим євреям-переселенцям і непереселенцям, які відмовлялися давати гроші на боротьбу за єврейську державу Ізраїль, а також готовий був підривати танкери з нафтою, щоб затерирозувати нафтові картелі, які негласно підтримували арабські крайні. Якщо український народ покаже свою повну обезбашенність в боротьбі за незалежність, лише тоді наші дорогі партнери зрозуміють, що вони можуть захлинутися в московитському кривавому газі і нададуть зброю на чайними ложками і дійсно нормальними наступальними партіями і не колись завтра, а аж бігом ще вчора.
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09.05.2022 12:41 Відповісти
Це звучить від європеців наприклад так -

МИ ЗБИРАЄМОСЯ ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ НА 70 % ЗМЕНШИТИ ФІНАНСУВАННЯ ЦИХ ТЕРОРИСТІВ.

Весело ?
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09.05.2022 14:40 Відповісти
 
 