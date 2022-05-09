ЄС планує вже цього року зменшити залежність від російського газу на 70%, - Маасікас

Європейський союз планує позбуватися російських енергоносіїв і вже цього року має намір зменшити залежність від російського газу на 70%.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Євросоюз зробив найважливішу річ - визнав, що потрібно позбутися енергетичної залежності від Росії.

"До початку цього року, в деяких куточках ЄС цього не розуміли. Навіть у часи холодної війни вважали, що Росія була надійним енергопостачальником і в принципі імпорт енергоносіїв з РФ не сприймали, як щось погане. Зараз є позиція, що треба позбуватися цього експорту. План на цей рік - зменшити залежність від російського газу на 70%", - сказав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років

Маасікас також розповів, який вплив мають санкції на російську економіку.

"Дам вам один приклад - російське виробництво машин у квітні впало на 70%. Через те, що деталі з інших країн не привозяться в РФ. Майже всі сфери російської економіки зазнали впливу. Санкції на активи російського Центробанку сильно ускладнили можливості Росії фінансувати війну", - сказав він.

Водночас дипломат визнав, що потрібен час, щоб санкції мали повний вплив.

"Але ЄС, США, Велика Британія, діють швидко. Дечого ми навчилися з 2014-го і ці санкції ранять глибоко", - сказав він.

Також читайте: Польща пропонує ЄС ввести спеціальний податок на російські енергоносії