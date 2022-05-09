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Новини Війна
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За добу 1 артудар по Харкову, через обстріли в області є загиблі та поранені. ЗСУ поступово ведуть контрнаступальні дії, - Синєгубов

обстріл,харків

Російські окупаційні війська завдали по Харкову 1 артилерійський удар. Постраждав район Сокільників.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ, коментуючи ситуацію за минулу добу.

Як зазначається, унаслідок обстрілу окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) - 4 осіб отримали поранення, 1 людина загинула у Циркунах.

"Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі - 3 поранених, 2 загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах - 2 поранених. Всього за добу по Харківській області через обстріли росіян - 9 поранених, 3 людини, на жаль, загинули", - зазначив Синєгубов.

За його словами, також тривають бої на Ізюмщині. Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи та намагається утримати раніше зайняті позиції.

Також читайте: Українські воїни стримують ворога під Ізюмом: репортаж з передової. ВIДЕО

"Наші Збройні Сили України на своїх позиція та не допускають просування ворога та поступово ведуть контрнаступальні дії", - резюмує Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17842) обстріл (29206) Харків (5700) Харківщина (6054) Ізюм (340) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+7
нарешті хоч від Харкова відігнали орків і вже саме місто не обстрілюють. жителів харківської області дуже шкода. глибоке співчуття....
сподіваюсь, скоро і всю харківсбку область очистять від біосміття.
правда, он сумщину очистили, то ссуки з-за кордону стріляють. нічого, і до них доберуться наші нові гаубиці.
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09.05.2022 12:50 Відповісти
+6
Щоб ви демони здохли на своє побєдобєсіє.
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09.05.2022 12:51 Відповісти
+5
Получается, что Русские Тишки уже наши. Погибшим Царствие небесное
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09.05.2022 12:50 Відповісти
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нарешті хоч від Харкова відігнали орків і вже саме місто не обстрілюють. жителів харківської області дуже шкода. глибоке співчуття....
сподіваюсь, скоро і всю харківсбку область очистять від біосміття.
правда, он сумщину очистили, то ссуки з-за кордону стріляють. нічого, і до них доберуться наші нові гаубиці.
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09.05.2022 12:50 Відповісти
Получается, что Русские Тишки уже наши. Погибшим Царствие небесное
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09.05.2022 12:50 Відповісти
Щоб ви демони здохли на своє побєдобєсіє.
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09.05.2022 12:51 Відповісти
"Постраждав район Сокільників". Хтось дуже грамотний в українській. Назви не перекладаються, як і прізвища, та ін. Район "Сокольники".
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09.05.2022 12:52 Відповісти
прізвища відмінювати вони теж не вміють. вчора такого понаписували про Козирків, просто сором.
а героям - слава.
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09.05.2022 12:57 Відповісти
Сокольники це по-московитськи. Сокільники-це людською мовою. По-українськи птах називається сокіл, а не сокол, тому сокільники, а не сокольники. А назви перекладаються. Белгород-Білгород, Харьков-Харків, Киев-Київ, Кишинёв-Кишинів, Николаев-Миколаїв. Так що не пиши дурниць.
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09.05.2022 13:07 Відповісти
Ви, хоча б інтуітивно, відчуваєте різницю між перекладом, та правописом?
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09.05.2022 13:24 Відповісти
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09.05.2022 13:05 Відповісти
Твари. Пускай плешивый завтра объявляет войну, узнает в Белгороде и других городах, что такое война.
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09.05.2022 13:51 Відповісти
Ламаємо хребет російсько - фашистській гадині .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 13:53 Відповісти
 
 