За добу 1 артудар по Харкову, через обстріли в області є загиблі та поранені. ЗСУ поступово ведуть контрнаступальні дії, - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали по Харкову 1 артилерійський удар. Постраждав район Сокільників.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ, коментуючи ситуацію за минулу добу.

Як зазначається, унаслідок обстрілу окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) - 4 осіб отримали поранення, 1 людина загинула у Циркунах.

"Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі - 3 поранених, 2 загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах - 2 поранених. Всього за добу по Харківській області через обстріли росіян - 9 поранених, 3 людини, на жаль, загинули", - зазначив Синєгубов.

За його словами, також тривають бої на Ізюмщині. Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи та намагається утримати раніше зайняті позиції.

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"Наші Збройні Сили України на своїх позиція та не допускають просування ворога та поступово ведуть контрнаступальні дії", - резюмує Синєгубов.