За добу 1 артудар по Харкову, через обстріли в області є загиблі та поранені. ЗСУ поступово ведуть контрнаступальні дії, - Синєгубов
Російські окупаційні війська завдали по Харкову 1 артилерійський удар. Постраждав район Сокільників.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ, коментуючи ситуацію за минулу добу.
Як зазначається, унаслідок обстрілу окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) - 4 осіб отримали поранення, 1 людина загинула у Циркунах.
"Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі - 3 поранених, 2 загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах - 2 поранених. Всього за добу по Харківській області через обстріли росіян - 9 поранених, 3 людини, на жаль, загинули", - зазначив Синєгубов.
За його словами, також тривають бої на Ізюмщині. Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи та намагається утримати раніше зайняті позиції.
"Наші Збройні Сили України на своїх позиція та не допускають просування ворога та поступово ведуть контрнаступальні дії", - резюмує Синєгубов.
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сподіваюсь, скоро і всю харківсбку область очистять від біосміття.
правда, он сумщину очистили, то ссуки з-за кордону стріляють. нічого, і до них доберуться наші нові гаубиці.
а героям - слава.
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦