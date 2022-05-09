"Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - МЗС Італії про озброєння для України

Італія й надалі надаватиме підтримку нашій країні. Водночас військова допомога країни не має використовуватися для завдавання ударів по території Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.

"Ми маємо надавати підтримку Україні та її армії з метою законного самозахисту, але водночас Італія продовжує працювати над досягненням миру. Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

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