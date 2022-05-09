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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - МЗС Італії про озброєння для України

італія

Італія й надалі надаватиме підтримку нашій країні. Водночас військова допомога країни не має використовуватися для завдавання ударів по території Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.

"Ми маємо надавати підтримку Україні та її армії з метою законного самозахисту, але водночас Італія продовжує працювати над досягненням миру. Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Також читайте: Італія готує для України військову допомогу з новітньою технікою

Автор: 

Італія (1587) зброя (7535)


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Топ коментарі
+72
ну добре, тоді в'***** по Криму. Італійці нічого проти не мають ? Крим - Україна ? Чи не так ?
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09.05.2022 12:43 Відповісти
+56
а якщо з касапської території обстрілюються наші? Їх не колише?
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09.05.2022 12:43 Відповісти
+45
Італійці-не можна сидіти на двох стільцях бо обов'язково лусне власна дупа...
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09.05.2022 12:45 Відповісти
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за московським кораблем... "шагом марш"...
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09.05.2022 12:42 Відповісти
Сегодня соус болоьес в спагеттях был явно не свеж 👎
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09.05.2022 12:53 Відповісти
РОДИНА ФАШИЗМА ПЕЧЕТСЯ О СВОИХ ВНУЧАТЫХ НАСЛЕДЫШАХ РАШИСТАХ...
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09.05.2022 13:00 Відповісти
а якщо з касапської території обстрілюються наші? Їх не колише?
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09.05.2022 12:43 Відповісти
Взагалі, вони географію знають? Чи вірять територіальним претензіям раші?
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09.05.2022 13:32 Відповісти
вірять раші....
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09.05.2022 13:40 Відповісти
ну добре, тоді в'***** по Криму. Італійці нічого проти не мають ? Крим - Україна ? Чи не так ?
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09.05.2022 12:43 Відповісти
Україна - це, окрім Криму, і брянська, і курська, і воронезька, і білогородська, і ростовська області, і навіть Кубань - це Україна. Бажано би це поянити макаронам... щоб вони втямили.
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09.05.2022 12:48 Відповісти
мені здається що навідь сибір - це Україна. чи ви не знаєте скільки українців туди вислали совєти ? треба захистити нащадків депортованих українців !
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09.05.2022 12:52 Відповісти
Це втрачені території - втрачені назавжди. І Україні вони не потрібні - бо населення цих територій ватне і утягне Україну у трясину якимось черговим Януковичем.
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09.05.2022 13:54 Відповісти
але оголосити для світу потрібно. Щоб ті ж макарони знали!
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09.05.2022 14:12 Відповісти
Нащо? Для всього світу ми захищаємо свою країну у всесвітньо визнаних кордонах (і так воно й є), а не маємо територіальні претензії до сусідів, що явно не гратиме на користь іміджу України.
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09.05.2022 15:06 Відповісти
Не назавжди. Їх потрібно повертати, як мінімум в знак компенсації за війну! Як Польщі відійшли частина Німецьких земель після 2 світової!
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09.05.2022 15:20 Відповісти
Україна - не СРСР, а демократична держава і не зможе впоратись з такою кількістю ватних територій - нам би наше повернути і там ще лад наводити довго.
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09.05.2022 19:45 Відповісти
В таком случае вообще ничего нельзя поставлять, так как даже с автомата можно наносить удары по территории рф, правильно понял??
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09.05.2022 12:43 Відповісти
ну макаронники даже с территории италии языком до очка пуйла достают, талант и годы тренировок...
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09.05.2022 13:14 Відповісти
Італійці-не можна сидіти на двох стільцях бо обов'язково лусне власна дупа...
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09.05.2022 12:45 Відповісти
Італія - батьківщина фашизму.
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09.05.2022 12:45 Відповісти
А шо там с Германией сталось?
Как насчёт Румынов,Чехов,Венгров,Финов,Японцев
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09.05.2022 13:05 Відповісти
Німеччина - батьківщина нацизму.
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09.05.2022 13:42 Відповісти
Европа продолжает бояться что мы освободим Украину а потом погоним рашистов на Урал. Марио, дай нам оружие а мы подпишим каждый снаряд и можешь пойти проверить куда они летят
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09.05.2022 12:45 Відповісти
короче, оцей Луїджі Ді Майо - гидота. Бум знать. Наскільки пригадую, в макаронів своя коаліція при владі, консерваторів з пацифістами і социками. Напевне, оцей Луїджі Ді Майо - один з таких популістів.
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09.05.2022 12:45 Відповісти
То він вже вважає нашу окуповану територію російською? ну і долбойобіна
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09.05.2022 12:46 Відповісти
завдавати ударів може тільки Мордор а Україна повина принімати удари терпіти і вмирати так судячи з логіки макаронників
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09.05.2022 12:46 Відповісти
Луиджи ,ты дегенерат !
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09.05.2022 12:47 Відповісти
Чесно кажучі, і на тому дякуємо. Обійдемося без соплівих макарон.
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09.05.2022 12:47 Відповісти
Заметте, Италия так же предложила себя как *гаранта безопасности*. С такими гарантами и врагов не нужно
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09.05.2022 12:47 Відповісти
Да❗Эти гаранты как пуля из 💩
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09.05.2022 12:56 Відповісти
Может хватит балаболить что попало в контексте поставок вооружений в Украину?
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09.05.2022 12:48 Відповісти
Вам все це колись повернеться..
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09.05.2022 12:49 Відповісти
"Перший хто запропонував мириться - і є зрадник...." (Маріо Пьюзо "Хрещений батько")
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09.05.2022 13:51 Відповісти
Партизанські рейди ніхто не відміняв.
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09.05.2022 12:49 Відповісти
Партизанські рейди мона проводити коли населення їх підтримує, стратєх.
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09.05.2022 12:54 Відповісти
Макароны ссутся, а то путлер бимбу на Рим запустит.
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09.05.2022 12:50 Відповісти
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09.05.2022 12:51 Відповісти
Скорее тогда вопрос к тому, что не были разрушены мосты через Днепр и в Каховке тоже. Ведь это легко можно было сделать довольно долгий срок, но конечно осложнило бы дальнейшее освобождение. Но завод же нужно было уничтожить, не дать его врагу. Это же стратегический завод.

В любом случае сейчас в Херсоне в 4-5 раз меньше кацапов, чем в Изюме и Луганске в каждом из них (то есть в 10 раз суммарно) на попытку постепенно окружить Лисичанск, хотя до смыкания еще очень долго. Напасть дальше оттуда они вряд ли смогут.
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09.05.2022 13:57 Відповісти
Признать Белгородскую и Курсную народные республики. Их то можно обстреливать?
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09.05.2022 12:51 Відповісти
От тобі і європейська "вермишель"....тьфу!!!
Гниль....
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09.05.2022 12:52 Відповісти
соціально блізкіє, чо
муссоліні - ваш лідер був і є
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09.05.2022 12:52 Відповісти
пута італіа, grande puta
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09.05.2022 12:53 Відповісти
Я тепер не дивуюся чому Гітлер майже усю Європу захопив, окрім Британії...
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09.05.2022 12:54 Відповісти
Что это за блеянье?У нас есть чем стрелять по расии на 100 км от границы,мы не стреляем по городам.Если у нас будут ракеты на 500 км,мы тоже по мирным стрелять не будем.Но это создаст паритет и нас перестанут бомбить ракетами.А так мы беззащитны.
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09.05.2022 12:54 Відповісти
Как ты собрался всё освобождать не стреляя по городам?Кацы из города выбегать не собираются.
Как освободить Крым не стреляя?
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09.05.2022 12:56 Відповісти
Більшість європейців влаштовує швидке закінчення війни і неважливо скільки людей та територій втратить Україна, а от тяжка поразка росії прямо нашкодить економіці ЄС тому у них така "страусина" позиція.
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09.05.2022 12:54 Відповісти
брехня кацапская
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09.05.2022 13:30 Відповісти
а в середині путлєр об'явить всю окуповану територію частиною рабсії, от і казочці кінець...
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09.05.2022 12:55 Відповісти
Макарони постачайте і йдіть до дупи
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09.05.2022 12:56 Відповісти
Поки не буде значних перемог, доти і будуть ці "качелі" дам-не дам. Після крейсера "москва", всі взялися допомагати. Тепер ху*ло, поки ще не здохло, парад якийсь відбувся- всі назад. Як тільки ще щось пошлем за москальським кораблем, знов будуть допомагати. В нас немає виходу, як перемагати, і ми обов'язково переможемо. Я особисто у це віру. Слава ЗСУ!
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09.05.2022 12:57 Відповісти
Фашисти підтримують рашистів в питанні геноциду українців. І чому вас досі це дивує?
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09.05.2022 12:57 Відповісти
Перед тим як бомбити італійців, є якась конкретика про яку саме зброю йде мова? Балістичні ракети? Танки? Літаки? Артилерія? Якщо вони не дадуть перше - то не проблема, а якщо вони не хочуть давати танки/броньовані машини/артилерія, то це проблема
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09.05.2022 12:57 Відповісти
fashist fashistu fashist.
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09.05.2022 12:58 Відповісти
Незабаром вони змінять свою позицію. Впевнена.
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09.05.2022 12:58 Відповісти
країни в яких зародився фашизм і нацизм - Німеччина, Італія - зараз і підтримують своїх фашистів-колег, і це виглядає дуже фантасмагорично оскільки ті ж їх колеги-фашисті їх і опустили в 40-х....це ганьба для Німеччини і Італії. Вони навпаки зараз мали б виступити єдиним фронтом проти фашизму памятаючи свої помилки і бажаючи реабілітуватися, загладити помилки... але бачимо протилежне... парадокс однако...
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09.05.2022 12:59 Відповісти
А якщо на російській території стоять літаки, які постійно ******** нашу територію, то що, ми не можемо їх там знищувати?
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09.05.2022 12:59 Відповісти
Можешь,но не асфальтом, надо оружие производить.
А Вовуся 120 Архитекторов в Бучу пригласил и не с Италии.
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09.05.2022 13:08 Відповісти
Правильно,этим оружием будут на Срацеи убивать.
А "друзья"Украины требуют за 40 летние Т72 теперь Леопард2 от Германии.
Вот это по братски.Германия за все плати.
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09.05.2022 12:59 Відповісти
А какое там такое у сцикливых макаронников"оружие"?
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09.05.2022 13:02 Відповісти
В Бучу на екскурсію запрошуйте нелюдя...
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09.05.2022 13:03 Відповісти
Так 120 Архитекторов уже уехали с Бучи.
Миллиард поделили уже.
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09.05.2022 13:10 Відповісти
Кацапська мерзота.Мусоліні. Фашисти
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09.05.2022 13:03 Відповісти
Дєдушка Лєнін зустрічався з Муссоліні у Швейцарії, коли вони обоє були там у еміграці.
Муссоліні певний час навіть вважав Лєніна своїм учителем.
А це слова Лєніна про Муссоліні, які він сказав італійським комуністам:
«Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе...».
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09.05.2022 13:06 Відповісти
Пусть итальянцы не беспокоятся, потому что даже освободив от оккупантов саму маацьву, мы территорий выгребной ямы-404 "расисьи" и не коснёмся! Когда Китаю будете давать оружие =), то их стоит предупредить о "расисьи", что бы в Монголию, ни одной итальянской бомбы...
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09.05.2022 13:15 Відповісти
Итальянские пацаны, не сцыте никто не узнаёт какой умный выстрел/снаряд/ракета прилетели в Брянск, Ростов, Севастополь или в Донецк ибо некому и не с чем рашистам будет разбираться - нет рашистанет проблем….
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09.05.2022 13:17 Відповісти
если так, то что эти ********* макаронники делают в Украине? гнать в шею эту ********** шлюху Берлускони и еже с ними
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09.05.2022 13:18 Відповісти
Самим слабо было за 30 лет сделать нормальное оружие?
"Просто Мария" интереснее было смотреть?
Других не надо в собственной тупости обвинять!
В Италии, между прочим, чтоб победить мафию и научить быдло голосовать, был период с выборами раз в год.
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09.05.2022 13:18 Відповісти
а у нас дебилов которые верили в "дружбу с рашкой" и "нафиг нам армия" - просто разбомбили в подвалах или отправили в фильтрационные лагеря и выборы не понадобятся..
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09.05.2022 13:37 Відповісти
Дорогой, а вот не хрен за разных лохов голосовать, то блин рецидивист, то блин толькоперестатьстрелять...
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09.05.2022 13:48 Відповісти
а мафию то "победили" в Италии?Или она срослась там с государством?
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09.05.2022 21:25 Відповісти
Фашистами були-фашистами і залишились
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09.05.2022 13:18 Відповісти
Продажная сволочь! Их всех скупил Х*но, оптом и розницу!
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09.05.2022 13:22 Відповісти
купил не всех - но мвд Италии явно защищает не итальянцев
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09.05.2022 13:39 Відповісти
Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській території", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Джерело:

Простіше було сказати, "Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській армії"
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09.05.2022 13:23 Відповісти
то давай сюда військову миротворчу місію ООН, макарон ссиклвий
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09.05.2022 13:25 Відповісти
Что мудьяры, что макаронники-пиперонники - были союзниками Гитлера.

Генную память еще ни кто не отменял.
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09.05.2022 13:43 Відповісти
Яка генна пам'ять? Це явище має назву менталітет нації.
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09.05.2022 19:07 Відповісти
Можемо нагадувати макаронникам про їх фашизм у 2 світовій війні, але зараз це не на часі. Раз, за їх словами, проблема тільки в обстрілі території *****, то хай дають ПВО.
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09.05.2022 13:43 Відповісти
такого не варто бажати але іноді шкода що не у них війна,
в європі не розуміють що таке війна,
по телевізору дивляться ніби кіно про війну
чи х!йло вже пригрозив італійцям і одразу здались
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09.05.2022 13:50 Відповісти
Італійський плакат "Руки геть від Європи!" (1944)

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09.05.2022 13:50 Відповісти
італійські puttane dei bambini ,а продавати зброю вбивцю українського народу можна.???
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09.05.2022 13:55 Відповісти
"Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території" - муссолини?
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09.05.2022 14:04 Відповісти
Схоже на те що фашизм після 2-ї світової так і не вивітрився з країн де він зародився. Італія та Германія з усіх сил підтримують ******** фашистів-росію.
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09.05.2022 14:24 Відповісти
Не чув,щоб Італія надала зброю,яка може дістати до території лаптєстану!
Може так вони попереджають,що проти спаленя та руйнуваня кремля,побудованого італійцем?
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09.05.2022 14:38 Відповісти
Хлопці з Італії, ідіть ви під три чорти.
Не скільки зброї, скільки застережень. Піде Ленд-Ліз, і без вас толерастів обійдемось.
Не хотілось би каркати, але хотів би я, щоб ви на власній шкурі випробували все ЦЕ, а потім послухати вас, скільки залишиться "примиренців".
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09.05.2022 14:47 Відповісти
А что Россия приобрела'' патент ,, на обстрел со своей территории
Если Россию признали террористическим государством
То надо воспользоваться лозунгом Путина
Террористом будем убивать даже в туалете
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09.05.2022 15:07 Відповісти
Скоты
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09.05.2022 15:23 Відповісти
А как тогда победить рашизм? Почему-то советской армии никто не указывал где заканчивать ВОВ.Понятно было,что в Берлине.Даже когда ЗСУ зачистит Украину от последнего кацапа ,где гарантия , что они нас не будут обстреливать с воздуха?
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09.05.2022 15:37 Відповісти
Дебільні продажні макаронники !
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09.05.2022 15:51 Відповісти
Ну тоді будемо ******* русню на їхній території англійською і американською зброєю. А на своїй території італійською..
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09.05.2022 16:57 Відповісти
В Італії сьогодні у прямому ефірі транслювали папєдабєсіє з червоного цвинтаря. Італійці обожнюють ***** та кацапів, вони майже в усьому звинувачують Україну, навіть у санкціях, через які у них підвищуються ціни майже на все. Знайте - для італтянців винні ми, і аж ніяк не раська-терористка на чолі з ******-рашиZдом.
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09.05.2022 19:18 Відповісти
 
 