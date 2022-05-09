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"Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - МЗС Італії про озброєння для України
Італія й надалі надаватиме підтримку нашій країні. Водночас військова допомога країни не має використовуватися для завдавання ударів по території Росії.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.
"Ми маємо надавати підтримку Україні та її армії з метою законного самозахисту, але водночас Італія продовжує працювати над досягненням миру. Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
Топ коментарі
+72 Oleg Mamont
показати весь коментар09.05.2022 12:43 Відповісти Посилання
+56 Ан Мур
показати весь коментар09.05.2022 12:43 Відповісти Посилання
+45 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.05.2022 12:45 Відповісти Посилання
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Как насчёт Румынов,Чехов,Венгров,Финов,Японцев
В любом случае сейчас в Херсоне в 4-5 раз меньше кацапов, чем в Изюме и Луганске в каждом из них (то есть в 10 раз суммарно) на попытку постепенно окружить Лисичанск, хотя до смыкания еще очень долго. Напасть дальше оттуда они вряд ли смогут.
Гниль....
муссоліні - ваш лідер був і є
Как освободить Крым не стреляя?
А Вовуся 120 Архитекторов в Бучу пригласил и не с Италии.
А "друзья"Украины требуют за 40 летние Т72 теперь Леопард2 от Германии.
Вот это по братски.Германия за все плати.
Миллиард поделили уже.
Муссоліні певний час навіть вважав Лєніна своїм учителем.
А це слова Лєніна про Муссоліні, які він сказав італійським комуністам:
«Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе...».
*********макаронники делают в Украине? гнать в шею эту ********** шлюху Берлускони и еже с ними
"Просто Мария" интереснее было смотреть?
Других не надо в собственной тупости обвинять!
В Италии, между прочим, чтоб победить мафию и научить быдло голосовать, был период с выборами раз в год.
Простіше було сказати, "Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській армії"
Генную память еще ни кто не отменял.
в європі не розуміють що таке війна,
по телевізору дивляться ніби кіно про війну
чи х!йло вже пригрозив італійцям і одразу здались
Може так вони попереджають,що проти спаленя та руйнуваня кремля,побудованого італійцем?
Не скільки зброї, скільки застережень. Піде Ленд-Ліз, і без вас толерастів обійдемось.
Не хотілось би каркати, але хотів би я, щоб ви на власній шкурі випробували все ЦЕ, а потім послухати вас, скільки залишиться "примиренців".
Если Россию признали террористическим государством
То надо воспользоваться лозунгом Путина
Террористом будем убивать даже в туалете