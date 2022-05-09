Посівна в Україні відстає від торішніх показників на 20-30%, стан посівів значно гірший, - Мінагрополітики

Україна за сумарною площею посівів цього сезону відстає порівняно з торішніми показниками, відставання залежно від сільгоспкультури становить від 20% до 30%.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якість посівів значно гірша порівняно з минулими роками через зрозумілі причини. Це вже дуже погано впливає на світові ринки і ще гірше – у середньо- чи довгостроковій перспективі", - додав він.

За даними міністра, крім військового вторгнення РФ, на перебіг посівної негативно впливає низка факторів, насамперед логістичних.

"Посівна в Україні відбувається досить активно. Є зрозумілі складнощі, насамперед із логістикою. Фермери й агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі - посівний матеріал, гербіциди. Вони економлять, наскільки це можливо, враховуючи перебої з дизелем. Очевидно, є втрати за часом, назвемо це так, тому що комендантська година, переміщення техніки, деяка техніка пішла на фронт, також залишилося менше людей", - уточнив Сольський.

За його словами, виникають труднощі зі зберіганням агропродукції та пального. Сукупність цих чинників призводить і до зниження обсягів вироблюваної продукції, і до погіршення її якості.

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