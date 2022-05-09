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Новини Війна
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Посівна в Україні відстає від торішніх показників на 20-30%, стан посівів значно гірший, - Мінагрополітики

посівна

Україна за сумарною площею посівів цього сезону відстає порівняно з торішніми показниками, відставання залежно від сільгоспкультури становить від 20% до 30%.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якість посівів значно гірша порівняно з минулими роками через зрозумілі причини. Це вже дуже погано впливає на світові ринки і ще гірше – у середньо- чи довгостроковій перспективі", - додав він.

За даними міністра, крім військового вторгнення РФ, на перебіг посівної негативно впливає низка факторів, насамперед логістичних.

"Посівна в Україні відбувається досить активно. Є зрозумілі складнощі, насамперед із логістикою. Фермери й агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі - посівний матеріал, гербіциди. Вони економлять, наскільки це можливо, враховуючи перебої з дизелем. Очевидно, є втрати за часом, назвемо це так, тому що комендантська година, переміщення техніки, деяка техніка пішла на фронт, також залишилося менше людей", - уточнив Сольський.

За його словами, виникають труднощі зі зберіганням агропродукції та пального. Сукупність цих чинників призводить і до зниження обсягів вироблюваної продукції, і до погіршення її якості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує експортувати зерно через латвійські порти, - міністр агрополітики Сольський

Автор: 

Мінагрополітики (1568) посівна (129) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+5
їм ху"ло крадене українське зерно продасть. власне, вже продає. і щось від України жодного позиву чи розголосу - хто купив крадене, хоча й сказали: "ми знаємо" - то ж все нормально? певно, ОПа вже перераховує "відкат"?
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09.05.2022 13:17 Відповісти
+3
Ее не известно сколько сгорит полей, от кацапских прилетов
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09.05.2022 13:09 Відповісти
+3
Это пока 70-80%. Могло быть намного хуже и еще может быть. Поэтому запасы зерна надо в том числе рассредоточить, не держать в каком-то огромном элеваторе.

И доставка еды в Африку - это хороший способ привлечь НАТО в Черное море для деблокады морского пути вдоль Турции и Румынии и прикрытием ПВО Одессы. Это вполне можно и нужно вывести в СовБез ООН и если Россия применит вето без Китая, то собрать чрезвычайную сессию с резолюцией деблокады морского пути силами НАТО, проголосовать большинством и начать операцию.
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09.05.2022 13:39 Відповісти
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Женский половой орган , арабам и неграм , пробы уже записываться в добробаты за Украину
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09.05.2022 13:04 Відповісти
їм ху"ло крадене українське зерно продасть. власне, вже продає. і щось від України жодного позиву чи розголосу - хто купив крадене, хоча й сказали: "ми знаємо" - то ж все нормально? певно, ОПа вже перераховує "відкат"?
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09.05.2022 13:17 Відповісти
Може, хай продає? Головне, зафіксувати факт продажу краденого збіжжя, потім виставити рахунок покупцеві. Я думаю, що Єгипет тому і бортанув кацапські судна з накраденим, щоб потім не платити двічі. А ще й штрафи можуть бути нараховані судами. В цій історії Україна має сенс поборотися.
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09.05.2022 19:28 Відповісти
Хай араби з неграми нафту їдять, а не українське зерно!
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09.05.2022 13:05 Відповісти
ООН вже занепокоїлось, що це призведе до голоду в Африці?
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09.05.2022 13:05 Відповісти
африке голод точно не грозит, просто перейдут к традиционной кухне
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09.05.2022 14:05 Відповісти
Треба було відмовитися від кацапської нафти зразу, а не тягнути до останнього.
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09.05.2022 13:08 Відповісти
Ее не известно сколько сгорит полей, от кацапских прилетов
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09.05.2022 13:09 Відповісти
Это пока 70-80%. Могло быть намного хуже и еще может быть. Поэтому запасы зерна надо в том числе рассредоточить, не держать в каком-то огромном элеваторе.

И доставка еды в Африку - это хороший способ привлечь НАТО в Черное море для деблокады морского пути вдоль Турции и Румынии и прикрытием ПВО Одессы. Это вполне можно и нужно вывести в СовБез ООН и если Россия применит вето без Китая, то собрать чрезвычайную сессию с резолюцией деблокады морского пути силами НАТО, проголосовать большинством и начать операцию.
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09.05.2022 13:39 Відповісти
Дуже слушна думка. Але починати операцію потрібно з розмінування морського шляху. Хай це розмінування теж НАТО робить, звісно, з мандатом від ООН.
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09.05.2022 19:15 Відповісти
Нагодувати Африку - ще один бік "гібридної" війни. Якщо там буде голод, вони знов кинуться до Європи. Пара-трійка мілліонів африканських біженців в Європі дуже нашкодять і самій Європі, і Україні. Треба уникнути цього кризису.
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09.05.2022 19:20 Відповісти
створити якийсь штаб по консолідації проблем і питань, і направляти ці питання для вирішення відповідним службам

який сенс від констатації фактів
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09.05.2022 13:40 Відповісти
Вы просто ещё не поняли , Параша зеркально не дощетается 40% зерновых , а ещё не вечер точнее не осень , если осенью про......т то будет голод . А то ,что Египет и Иран своровал ,оно им не поможет . НАТО надо или в войну вступать , или начинать распахивать леса Амазонки и Сахару . Голодные негры с арабами ждать не будут ,они начнут штурмовать Европу ,ну и на индейцы подтянуться к мексиканской границе .
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09.05.2022 13:43 Відповісти
Хай дякують рашистам... Це поки 20 - 30 %, війна на довго. Ще невідомо скільки поля із зерном згорить за літо - осінь?!
Такшо їжте рашистську нафту і газ!
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09.05.2022 13:45 Відповісти
 
 