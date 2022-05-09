Столтенберг вчергове закликав Путіна припинити війну в Україні: НАТО стоїть на боці Києва

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", - заявив генсек.

При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс "стоїть на боці України і допомагатиме відстоювати право на самооборону".

Водночас генсек підкреслив, що в минулому Москва регулярно використовувала 9 травня для "поширення неправди про Захід і критики НАТО".

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