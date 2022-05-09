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Новини Війна
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Столтенберг вчергове закликав Путіна припинити війну в Україні: НАТО стоїть на боці Києва

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", - заявив генсек.

При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс "стоїть на боці України і допомагатиме відстоювати право на самооборону".

Водночас генсек підкреслив, що в минулому Москва регулярно використовувала 9 травня для "поширення неправди про Захід і критики НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні може тривати роками. Захід має збільшити поставки Києву важкого озброєння та готуватися до довгострокових зобов’язань, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6547) путін володимир (24125) росія (66080) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
Імпотент і НЕ лідер. Звільнись з посади і сиди вдома!
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09.05.2022 13:20 Відповісти
+4
А что ж этот гандон в очередной раз не уточнил что НАТО ни в коем случае вмешиваться не будет?
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09.05.2022 13:42 Відповісти
+3
Очередной глас вопиющего в пустыне. Йенс похож на отличника, который уговаривает хулигана не бить окна в школе.
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09.05.2022 13:33 Відповісти
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Імпотент і НЕ лідер. Звільнись з посади і сиди вдома!
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09.05.2022 13:20 Відповісти
Ну так открывайте фторой фронт.
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09.05.2022 13:20 Відповісти
а ми відкривали второй фронт коли рабсія сирію бомбила афганістан? ні... ми шашлики смажили і з шаурмою фоткалися
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09.05.2022 13:22 Відповісти
Ну ты сравнил конечно. Назови мне хоть одну страну Европы граничащую с Сирией. Давай блесни знаниями географии
з.ы. Турция не Европа. И у нее там свои интиресы)
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09.05.2022 13:46 Відповісти
"парад пабєди" у Варшаві:

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466923/
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09.05.2022 13:29 Відповісти
У Польщі відбувся напад на посла росії

За попередньою інформацією, його облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів, повідомляють у ЗМІ. У Польщі відбувся напад на посла росії

https://t.me/operativnoZSU/23382
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09.05.2022 13:30 Відповісти
Нічого не вийде, забув чарівне слово - будь-ласка, сказати.
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09.05.2022 13:33 Відповісти
Очередной глас вопиющего в пустыне. Йенс похож на отличника, который уговаривает хулигана не бить окна в школе.
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09.05.2022 13:33 Відповісти
Послєдній звонок
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09.05.2022 13:34 Відповісти
Проще перестать называть Путина главой Кремля. Признать его нахождение у власти с 2012-го не легитимным, каковым оно и является. Включая и изменение президентского срока с 4 лет до 6. И общаться с той группой, которая сама займется его отстранением от власти, просто запрет в бункере и отрежет связь.
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09.05.2022 13:35 Відповісти
ага стоїть, лежить десь там ховаючись і заплющив очі
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09.05.2022 13:38 Відповісти
Отключайте его. Украинцы его не слушают. У нас есть Байден и Джонсон.
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09.05.2022 13:39 Відповісти
А что ж этот гандон в очередной раз не уточнил что НАТО ни в коем случае вмешиваться не будет?
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09.05.2022 13:42 Відповісти
постирай стринги, викинг ***
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09.05.2022 13:48 Відповісти
Не вірно писати, що Столтенберг вчергове закликав. Потрібно писати так:Столтенберг вчергове змінив памперс і вийшов на люди.
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09.05.2022 15:15 Відповісти
 
 