Столтенберг вчергове закликав Путіна припинити війну в Україні: НАТО стоїть на боці Києва
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні.
Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", - заявив генсек.
При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс "стоїть на боці України і допомагатиме відстоювати право на самооборону".
Водночас генсек підкреслив, що в минулому Москва регулярно використовувала 9 травня для "поширення неправди про Захід і критики НАТО".
Топ коментарі
+4 Чиста Пречиста
показати весь коментар09.05.2022 13:20 Відповісти Посилання
+4 Eugene Dneprovsky
показати весь коментар09.05.2022 13:42 Відповісти Посилання
+3 Elena Zhmariova
показати весь коментар09.05.2022 13:33 Відповісти Посилання
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з.ы. Турция не Европа. И у нее там свои интиресы)
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466923/
За попередньою інформацією, його облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів, повідомляють у ЗМІ. У Польщі відбувся напад на посла росії
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