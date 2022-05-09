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Новини
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Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені. ФОТО

9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олександра Павлюка.

Генеральній секретарці Ради Європи показали зруйновані житлові комплекси населених пунктів Київщини. Марія Пейчинович Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст та докази військових злочинів РФ.

Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені 01
Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар Міятович вимагає припинити обстріли міст в Україні та справедливості для полонених бійців. ФОТОрепортаж


Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені 03

"Про військові злочини країни агресора має знати кожен у світі. Сьогодні українці стоять форпостом у боротьбі за майбутнє всієї Європи та цивілізованого світу. І дуже важливо, що наші європейські партнери підтримують нас. Вдячний нашим поважним гостям, що відвідали Київщину саме 9 травня – День перемоги над нацизмом. Перемога буде за нами, а наші міста ми відбудуємо", - підкреслив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

візит (1613) Ірпінь (358) Київська область (4094) Рада Європи (464) Павлюк Олександр (216) Бородянка (83)


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Топ коментарі
+8
ці шоу-тури, як ви їх обізвали... якраз вчасні і дуже потрібні - вони відкривають очі на нашу біду...
навпаки - привезти б сюди всіх симпатиків рашки і тицьнути клювом (дзьобом) у згарища - бо з ситих і спокійних кабінетів у Європі важко відчути жах і сморід від руцькогомиру....
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09.05.2022 13:59 Відповісти
+6
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09.05.2022 14:04 Відповісти
+5
лучше 1 раз увидеть....чем 100 раз услышать.
(а лучше бы никогда этого не видеть на территории Украины...)
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09.05.2022 13:56 Відповісти
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Ох..
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09.05.2022 13:52 Відповісти
І опупєла.
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09.05.2022 13:52 Відповісти
шоу-тури продовжуються і набувають массовий характер..Пропоную возити цілими автобусами з гідом.
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09.05.2022 13:55 Відповісти
ці шоу-тури, як ви їх обізвали... якраз вчасні і дуже потрібні - вони відкривають очі на нашу біду...
навпаки - привезти б сюди всіх симпатиків рашки і тицьнути клювом (дзьобом) у згарища - бо з ситих і спокійних кабінетів у Європі важко відчути жах і сморід від руцькогомиру....
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09.05.2022 13:59 Відповісти
Гутьєреш був з ООН? і.....? Повторюсь що вже писав ....якраз тільки що прослухав по НВ,про візити в Україну високопосадовців з країн..Так як я ,тут і раніше писав про шоу -тури .Це все для їх внутрішнього споживання ,для їх виборців,всі хочуть бути причетними до перемоги України..Одні дійсно допомагають а деякі вдають допомогу ,а інші просто піаряться.Не здивуюсь якщо ,будуть автобусами возити туристів з західних країн
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09.05.2022 14:22 Відповісти
... щось таке
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09.05.2022 13:56 Відповісти
лучше 1 раз увидеть....чем 100 раз услышать.
(а лучше бы никогда этого не видеть на территории Украины...)
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09.05.2022 13:56 Відповісти
все правильно нужно больше возить и показывать в мировых сми рускай мир
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09.05.2022 13:57 Відповісти
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09.05.2022 14:04 Відповісти
А вона що сказала після побаченого?
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09.05.2022 14:42 Відповісти
 
 