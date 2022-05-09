Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені. ФОТО
9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олександра Павлюка.
Генеральній секретарці Ради Європи показали зруйновані житлові комплекси населених пунктів Київщини. Марія Пейчинович Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст та докази військових злочинів РФ.
"Про військові злочини країни агресора має знати кожен у світі. Сьогодні українці стоять форпостом у боротьбі за майбутнє всієї Європи та цивілізованого світу. І дуже важливо, що наші європейські партнери підтримують нас. Вдячний нашим поважним гостям, що відвідали Київщину саме 9 травня – День перемоги над нацизмом. Перемога буде за нами, а наші міста ми відбудуємо", - підкреслив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
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навпаки - привезти б сюди всіх симпатиків рашки і тицьнути клювом (дзьобом) у згарища - бо з ситих і спокійних кабінетів у Європі важко відчути жах і сморід від руцькогомиру....
(а лучше бы никогда этого не видеть на территории Украины...)