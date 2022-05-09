10 осіб зазнали поранень упродовж минулої доби на Миколаївщині внаслідок обстрілів
За минулу добу на Миколаївщині унаслідок обстрілів поранень зазнали 10 осіб.
Про це повідомила у Телеграмі голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 10 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - написала очільниця облради.
Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 180 громадян, які постраждали від атак загарбників.
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Mordor must die
показати весь коментар09.05.2022 14:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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