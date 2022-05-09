Президент Угорщини пішов з посади. Замість нього буде соратниця Орбана
Президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. Тепер його замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес", яку обрав парламент.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
63-річний Адер виступив у парламенті із промовою з нагоди завершення своєї каденції.
Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес". Парламент обрав її 10 березня 137 голосами. Кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.
44-річна Новак стане першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу.
Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.
Вона підтримала засудження Орбаном вторгнення Росії в Україну.
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На самом деле Мадьяры не сильно беспокоят, им интереса нет уже быть за плешивого. Куда опаснее Германия, Австрия, где купленные политики и околополитики-советники никуда не делись. Вот они могут все это организовать, ведь Меркель сама призналась, что попросила Нидерланды тоже проголосовать против поставок оружия перед войной, чтобы не быть белой овцой.
- Пошли посмотрим на бородатую женщину!
-Я на них в тюрьме насмотрелся
😎, 11:36, 9.05
Класс! Сравняли по-чёрному! 👍 Спасибо 155 калибру! 😈
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😎, 12:02, 9.05
Это было в Забавном! Правда забавно? А ещё рядом в Весёлом развлекали "Смерчем". Было весело! 😈
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ, 13:03, 9.05
вас,рашисты....
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ЧУДОВО !, 11:38, 9.05
Ай, козаки, ай молодці !
Яскраве видовище , чудова робота, дай Боже вам сили !
Слава Запорожцям, Слава ЗСУ !
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А, 13:32, 9.05
Путин посвятил речь на параде Победы войне против Украины. Мобилизацию на фоне всеобщей дебилезации объявлять не стал.
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президент Фуйло..
бо він вних автарітєтний