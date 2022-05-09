Президент Угорщини пішов з посади. Замість нього буде соратниця Орбана

Президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. Тепер його замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес", яку обрав парламент.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

63-річний Адер виступив у парламенті із промовою з нагоди завершення своєї каденції.

Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес". Парламент обрав її 10 березня 137 голосами. Кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.

44-річна Новак стане першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу.

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Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

Вона підтримала засудження Орбаном вторгнення Росії в Україну.

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