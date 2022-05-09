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Новини
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Президент Угорщини пішов з посади. Замість нього буде соратниця Орбана

новак,янош

Президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. Тепер його замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес", яку обрав парламент.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

63-річний Адер виступив у парламенті із промовою з нагоди завершення своєї каденції.

Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес". Парламент обрав її 10 березня 137 голосами. Кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.

44-річна Новак стане першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу.

Читайте: Угорщина продовжує блокувати санкції проти Росії, - Йозвяк

Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

Вона підтримала засудження Орбаном вторгнення Росії в Україну.

Також читайте: Західні ЗМІ вказують на фінансову залежність Орбана від Кремля

Автор: 

Угорщина (2337) Президент (815) Віктор Орбан (573) Адер Янош (3)


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Топ коментарі
+48
Лайно стане ще смердючишим...
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09.05.2022 14:07 Відповісти
+21
Віримо в ЗСУ
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09.05.2022 14:08 Відповісти
+19
круговорот ******* в природе
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09.05.2022 14:09 Відповісти
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Лайно стане ще смердючишим...
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09.05.2022 14:07 Відповісти
шило на мыло ?
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09.05.2022 14:07 Відповісти
Может хуже, а может тоже самое. У усатого вроде награда есть за территориальную целостность Украины.

На самом деле Мадьяры не сильно беспокоят, им интереса нет уже быть за плешивого. Куда опаснее Германия, Австрия, где купленные политики и околополитики-советники никуда не делись. Вот они могут все это организовать, ведь Меркель сама призналась, что попросила Нидерланды тоже проголосовать против поставок оружия перед войной, чтобы не быть белой овцой.
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09.05.2022 14:12 Відповісти
Віримо в ЗСУ
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09.05.2022 14:08 Відповісти
ей бы усы и она была бы точно как ушедший.
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09.05.2022 14:08 Відповісти
А ця Каталіна як відноситься до путлеровського ***? Смокче чи нормальна?
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09.05.2022 14:10 Відповісти
Нормальна смокче...
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09.05.2022 14:17 Відповісти
Чисто для галочки міняється президент, а так по суті нічого не зміниться
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09.05.2022 14:19 Відповісти
А ***** його в прєзрітьєльную кацапам бамашку заверньйот і тоді засмокче
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09.05.2022 14:23 Відповісти
так она бреет

- Пошли посмотрим на бородатую женщину!
-Я на них в тюрьме насмотрелся
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09.05.2022 14:11 Відповісти
круговорот ******* в природе
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09.05.2022 14:09 Відповісти
бамбалея ? ай не не ?

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09.05.2022 14:11 Відповісти
пора в родную гавань -в рашаперду
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09.05.2022 14:15 Відповісти
............. https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/ «Черные Запорожцы» сравняли с землей базу оккупантов под Изюмом ...............................................................

😎, 11:36, 9.05

Класс! Сравняли по-чёрному! 👍 Спасибо 155 калибру! 😈
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709232 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709277 - +17 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709277 +
😎, 12:02, 9.05

Это было в Забавном! Правда забавно? А ещё рядом в Весёлом развлекали "Смерчем". Было весело! 😈
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709277 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709368 - +4 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709368 +
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, 13:03, 9.05

вас,рашисты....
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709368 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709237 - +22 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709237 +
ЧУДОВО !, 11:38, 9.05

Ай, козаки, ай молодці !
Яскраве видовище , чудова робота, дай Боже вам сили !
Слава Запорожцям, Слава ЗСУ !
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709237 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709416 - +4 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709416 +
А, 13:32, 9.05

Путин посвятил речь на параде Победы войне против Украины. Мобилизацию на фоне всеобщей дебилезации объявлять не стал.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709416 ОТВЕТИТЬ

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09.05.2022 14:20 Відповісти
Кочівників треба назад за уральські гори відправити
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09.05.2022 14:29 Відповісти
Красотка, на Тихановскую похожа
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09.05.2022 14:30 Відповісти
я гадав що в угорців
президент Фуйло..
бо він вних автарітєтний
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09.05.2022 14:42 Відповісти
Венгерская советская социалистическая республика а разгаре.
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09.05.2022 15:10 Відповісти
И у ******* Монобольшинство😂🤣😂
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09.05.2022 15:51 Відповісти
орбан хоче забрати лаври диктатора у лукашенка
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09.05.2022 16:30 Відповісти
Мда, от і казочці кінець.
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09.05.2022 18:09 Відповісти
 
 