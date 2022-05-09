Зберігається небезпека завдання ворогом ракетних ударів по Києву та області, - Мотузяник

Небезпека завдання РФ ракетних ударів по Києву та Київській області на сьогодні зберігається.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З військової точки зору я все-таки хочу нагадати (і Міністерство оборони, і Генеральний штаб постійно про це нагадують), що небезпека нанесення по столиці та області ракетних ударів РФ на сьогодні зберігається. Ми знаємо про тактичні ракетні комплекси типу "Іскандер", які перебувають на території Республіки Білорусь. Також нам відомо про сім кораблів, які перебувають в акваторії Чорного та Азовського морів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими також Росія може завдавати ракетних ударів по всій території України", - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що на сьогодні ніхто від цього не застрахований.

"Тому ще раз хочемо звернутися до всіх українців, і не лише до жителів столиці, бути пильними та не нехтувати, якщо будуть повітряні тривоги", - додав Мотузяник.

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