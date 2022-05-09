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Новини Війна
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Зберігається небезпека завдання ворогом ракетних ударів по Києву та області, - Мотузяник

ракета

Небезпека завдання РФ ракетних ударів по Києву та Київській області на сьогодні зберігається.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З військової точки зору я все-таки хочу нагадати (і Міністерство оборони, і Генеральний штаб постійно про це нагадують), що небезпека нанесення по столиці та області ракетних ударів РФ на сьогодні зберігається. Ми знаємо про тактичні ракетні комплекси типу "Іскандер", які перебувають на території Республіки Білорусь. Також нам відомо про сім кораблів, які перебувають в акваторії Чорного та Азовського морів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими також Росія може завдавати ракетних ударів по всій території України", - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що на сьогодні ніхто від цього не застрахований.

"Тому ще раз хочемо звернутися до всіх українців, і не лише до жителів столиці, бути пильними та не нехтувати, якщо будуть повітряні тривоги", - додав Мотузяник.

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Автор: 

армія рф (17842) Київ (19665) Київська область (4094) обстріл (29206) ракети (4074) Мотузяник Олександр (349)


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пишуть застосовують вже х-22, старі радянські крилаті ракети зразка 60х-70х років. з Ту-22М3. на відміну від іскандерів та калібру там вбвічі більша бойова частина - тона вибухівки
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09.05.2022 15:25 Відповісти
там вбвічі більша бойова частина - тона вибухівки даже не знаю как реагировать
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09.05.2022 15:28 Відповісти
60-70 роки це пік ракетної програми союзу, тобто самі працездатні зразки, звичайно з часом щось втрачають, але нового нічого не створено.
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09.05.2022 15:29 Відповісти
Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной БЧ.
Высота полёта: 11,5 - 12,5 км и 22,5-25 км
Размах крыла: 2,99-3,0 (3,35) м
Стартовая масса: 5635-5780 кг
Скорость полёта: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 M =3,5-4,6 (от 5 Махов - гиперзвуковой класс)
Дальность стрельбы: 140-300 (460-600) км
Высота применения: 10 (11-12) км
Система наведения: АРЛГСН или ПРЛГСН или инерциальная ПСИ
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09.05.2022 20:54 Відповісти
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09.05.2022 15:26 Відповісти
От дивися хомячня,я тобі задам просте питання на логіку.
Як і за які кошти бичка-аферистка,маланка подоляк,купила собі авто,якщо вона безробітна офіційно?
UPD. Такі питання "не на часі". Зробила "трохи біди" плоскосрака і в неї з'явилась машина
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09.05.2022 15:27 Відповісти
https://t.me/truexanewsua/45993 Кому война - кому новая тачка.
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09.05.2022 15:28 Відповісти
 
 