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На Запоріжжі евакуаційна колона з приватних авто потрапила під обстріл росіян

Евакуаційна колона, яка виїхала вчора з Мелітополя та їхала на Запоріжжя через Оріхів, потрапила під обстріл.

Про це в ефірі прямого каналу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ті, хто їхав через Оріхів вчора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, хто їхав через Василівку - вони вже третій день стоять на фашистському блокпості та рашисти їх не пропускають в бік Запоріжжя. В цій колоні є діти, жінки, літні люди", - сказав мер.

За словами Федорова, сьогодні понад 60% мешканців Мелітополя покинули місто. Йдеться приблизно про 60-70 тисяч осіб.

"Сьогодні великий запит на евакуацію та на виїзд із міста, але це, на жаль, майже неможливо. Централізованої евакуації росіяни нам не погоджують вже майже місяць", - наголосив Федоров.

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Автор: 

Мелітополь (773) Запорізька область (3738) Федоров Іван (651)


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09.05.2022 15:56 Відповісти
Подлость расеян не новость. Только вот вспоминается как на дебатах Порошенко VS Зеленский, клоун обвинял Петю в расстреле орками колонны ВСУ. выходившей из окружения. Что-то про прощение на коленках говорил. Так Дебальцево был трагический, но лишь эпизод. С учетом того, сколько рашисты расстреляли эвакуационных колонн с февраля,, Зеленский должен круглые сутки дстоять на коленках,, прося прощение у украинцев а Верещук в коленно-локтевой позе врать на голове волосы
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09.05.2022 16:03 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

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09.05.2022 16:14 Відповісти
рассєян ніколи не було - є кацапи і москалі
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
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09.05.2022 16:26 Відповісти
 
 