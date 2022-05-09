На Запоріжжі евакуаційна колона з приватних авто потрапила під обстріл росіян
Евакуаційна колона, яка виїхала вчора з Мелітополя та їхала на Запоріжжя через Оріхів, потрапила під обстріл.
Про це в ефірі прямого каналу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ті, хто їхав через Оріхів вчора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, хто їхав через Василівку - вони вже третій день стоять на фашистському блокпості та рашисти їх не пропускають в бік Запоріжжя. В цій колоні є діти, жінки, літні люди", - сказав мер.
За словами Федорова, сьогодні понад 60% мешканців Мелітополя покинули місто. Йдеться приблизно про 60-70 тисяч осіб.
"Сьогодні великий запит на евакуацію та на виїзд із міста, але це, на жаль, майже неможливо. Централізованої евакуації росіяни нам не погоджують вже майже місяць", - наголосив Федоров.
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Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!