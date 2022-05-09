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Новини Війна
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Ворог намагається зупинити просування ЗСУ до кордону на Харківщині, - Мотузяник

рф,окупанти

Підрозділи російських військ на Харківському напрямку намагаються не допустити просування Збройних сил України в бік державного кордону.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про оперативну ситуацію на фронті станом на 12.00 9 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку підрозділи противника зі складу 6 армії західного військового округу, 41 армії центрального військового округу та берегових військ балтійського флоту намагаються не допустити подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України", - повідомив речник.

Крім того, за його словами, на Ізюмському напрямку угруповання 1 танкової армії, 20 армії західного військового округу, 29, 35, 36 армій, а також 68 армійського корпусу східного військового округу зосереджують зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямку Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Намагаючись уточнити положення українських військ, загарбники вели повітряну розвідку у районах н.п. Петрівське, Довгеньке та Нова Дмитрівка.

Інформуючи про Донецький напрямок, Мотузяник зазначив, що угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Для розвитку наступу у напрямках на Сіверськ і Лисичанськ противник продовжує спроби форсування р. Сіверський Донець. У районі Білогорівки, що у 6 км на захід від Лисичанська, наведено три понтонні переправи. Аби забезпечити форсування водної перешкоди, ворог постійно застосовує артилерію та оперативно-тактичну авіацію.

Речник Міноборони також не виключив подальшого наступу на захисників "Азовсталі" та застосування дальніх бомбардувальників.

"На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії і танків проводить штурмові дії. Не виключається поновлення бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3", - зазначив Мотузяник.

Читайте також: Зберігається небезпека завдання ворогом ракетних ударів по Києву та області, - Мотузяник

Інформуючи про Південнобузький і Таврійський напрямки, він повідомив, що агресор силами 8 та 49 армій, 22 армійського корпусу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Крім того, ворог нарощує систему вогневого ураження, протиповітряної оборони та вдосконалює інженерне обладнання позицій.

На Таврійському напрямку противник також проводить демонстраційні дії з метою сковування українських військ та недопущення їх перекидання в інші операційні райони.

За словами речника, обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Визначені підрозділи ЗС республіки Білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білорусько-українського кордону у Брестській і Гомельській областях. Також там зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави.

Мотузяник також повідомив, що на пунктах пропуску і у прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії утримуються посилені наряди прикордонної служби фсб та підрозділи ЗС РФ.

Читайте також: Для ударів по Україні Росія залучила оперативно-тактичну та стратегічну авіацію, - Міноборони

Автор: 

армія рф (17842) Міноборони (7479) Харківщина (6054) Донбас (22357) бойові дії (4079) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+12
Новость ради новости, понятное дело что они не хотят допустить, потому что потом группировке которая возле Изюма, будет ******
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09.05.2022 16:05 Відповісти
+9
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09.05.2022 16:15 Відповісти
+8
Стратегічні бомбардувальники - проти піхоти в Маріуполі Протикорабельні ракети - проти житлових масивів Одеси Вони вже звихнулися - це ж все одно що будильником цвяхи забивать!
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09.05.2022 16:09 Відповісти
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Новость ради новости, понятное дело что они не хотят допустить, потому что потом группировке которая возле Изюма, будет ******
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09.05.2022 16:05 Відповісти
Ну инфу про 3 понтонных моста возле Лисичанска я только здесь видел.

Два вроде уже была инфа что поломали, а орков что успели залезть ликвидировали.



Место приметное там Донец метров 30 всего.
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09.05.2022 16:29 Відповісти
Стратегічні бомбардувальники - проти піхоти в Маріуполі Протикорабельні ракети - проти житлових масивів Одеси Вони вже звихнулися - це ж все одно що будильником цвяхи забивать!
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09.05.2022 16:09 Відповісти
Ну ту 22 м это не стратегический ,а дальний бомбардировщик с которого сбрасывают фаб 3000 и бетабы, на подземные укрытия , ониксы изначально предназначены и против наземных целей не только морских . Таки надеяться ,что у кацапов все заканчивается как чешет Люся арестовна не стоит
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09.05.2022 17:56 Відповісти
Хтось намагався зупинити просунення кота до сосиски? Він обійде вашу руку двічі і ще скаже: "Добрий вечір, ми з Украіни"
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09.05.2022 16:13 Відповісти
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09.05.2022 16:15 Відповісти
це буданівський інсайд )))
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09.05.2022 16:28 Відповісти
Я так розумію, що судячи з карти Тишки, Борщова це поки сіра зона. Виходить що на проміжку кордону до водосховища, найбільший нп це Козача лопань. Вони там окопалися і регулярно жорстоко все в окрузі розбивають. Вчора село Калинове було дуже поруйноване, двоє жертв. Інші населені пункти що рідними це схоже невеликі села і хутірці, там дуже не всидиш.
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09.05.2022 16:32 Відповісти
рідними під ними
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09.05.2022 16:33 Відповісти
От було би добре, щоб дішли до Вовчанська, там орки організували концтабір для наших. Треба наших визволяти. ✌
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09.05.2022 20:52 Відповісти
 
 