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Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки, - Шмигаль

евроинтеграция

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 9 травня в Одесі провів зустріч із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначається, глава українського Уряду підкреслив символічність візиту у той день, коли в Європейському Союзі святкують День Європи, і той факт, що зустріч відбувається в Одесі — вільному, європейському та багатонаціональному місті, де знайшли своє втілення найбільші європейські цінності: демократія, свобода слова, повага до прав людини.

"Одеса, як і багато інших міст нашої держави, вже зазнала руйнувань від російського агресора. Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається щодня, як і відбулося буквально 10 хвилин тому двома ракетами. І вчора, і сьогодні, кожного дня окупант намагається знищити це прекрасне місто. І перед нами стоїть завдання відбудувати все зруйноване агресором", — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував президенту Європейської Ради за готовність допомагати у відбудові демократичної України.

"Сьогодні Україна, а також вся Європа переживають одне з найскладніших випробувань у своїй історії. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки для нашого народу, а також відповіддю на військову агресію Росії та її спроби переглянути післявоєнний світоустрій", — сказав очільник Уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні Україна передасть ЄС відповіді на другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО

Прем’єр-міністр України й президент Європейської Ради також торкнулися питання розблокування українських морських портів й скоординували подальші спільні кроки для розв’язання питання забезпечення експорту української аграрної продукції.

Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Як підкреслив Шмигаль, важливо, аби Європейський Союз зберіг єдність та запровадив ембарго на імпорт нафти, адже це матиме потужний вплив на агресора.

Крім того, як зазначається, Шмигаль подякував Євросоюзу за всебічну підтримку й фінансову допомогу в розмірі 1,5 млрд євро в рамках Європейського фонду забезпечення миру на потреби Збройних Сил України. А також за бюджетну підтримку України у розмірі 1,2 млрд євро.

Мішель зі свого боку зазначив, що Європейський Союз готовий продовжувати тиск на Кремль через провадження санкцій, і країни ЄС вже близькі до рішення про заборону імпорту російської нафти. Президент Європейської Ради запевнив, що вони підтримують ініціативу щодо відновлення зруйнованої інфраструктури України та зроблять усе, щоб допомогти нашій країні зупинити російську воєнну машину.

Автор: 

євроінтеграція (504) нафта (5592) Одеса (5499) санкції (12117) Євросоюз (13666) ембарго (305) Шарль Мішель (333) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+8
Зеленський як президент феєрично про*бав все про що попереджали мудрі люди, але навіть перевершив самі гірші очікування, віддав території Херсонщини і Приазов'я. Тепер хоче "під шумок", щоб люди забули зраду , аврально проштовхнути Україну в ЄС. З цими зеленими запроданцями і покидьками в ЄС ми будемо як "біла ворона" і членство в цьому "економічному клубі" не змінить того факту, що з 2019 року зелені системно розвалювали і розкрадали Україну, як результат зробили слабкою і вразливою. Ми стали виглядати розбалансованими і легкодоступними як під час Революції Гідності в 2014 році. Ху*ло і спробував повторити "Крим наш-2". Тільки наша хоробра армія, стійкість і віра громадян рятують державу. Але заслуги Зеленського в цьому не має. Я переконаний ми будемо згодом в ЄС і НАТО, але Зеленський і Ко повинні відповідати в суді за все, що накоїли в державі.
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09.05.2022 16:57 Відповісти
+5
Кремлевские нацисты как всегда, помянули одним днем дедов и на целый год отправили их на мусор.
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09.05.2022 16:26 Відповісти
+5
"Потужним сигналом підтримки" стало б кримінальне переслідування українських корупціонерів з боку ЄС і США.
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09.05.2022 16:42 Відповісти
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Кремлевские нацисты как всегда, помянули одним днем дедов и на целый год отправили их на мусор.
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09.05.2022 16:26 Відповісти
А ЄС - модний військовий блок?
НАТО , такі да!
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09.05.2022 16:26 Відповісти
Украина, со временем, может стать серьезным конкурентом в ЕС для Франции и Германии, оно им надо? Они только Великобританию сдыхались. Тем более, что Украина не даст им мутить бизнес интересы с Московией в обход санкций
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09.05.2022 16:30 Відповісти
Со временем, это когда? Евросоюзу как раз Украина выгодна, так как у нас есть ресурсы и территория. И Евробюрократы это не Франция и Германия как бы.
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09.05.2022 16:37 Відповісти
Россия - бесполезные бомжи. Считают что они мировая свердержава. Украина беднейшая страна Европы с крошечным ВВП. Считает что она конкурент Германии и Франции. Да откуда же вы беретесь.
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09.05.2022 16:39 Відповісти
"Потужним сигналом підтримки" стало б кримінальне переслідування українських корупціонерів з боку ЄС і США.
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09.05.2022 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oA6MY3_ptxY

Alicia Kishe & Tim ft. KISHE Україна - Світ любові

https://www.youtube.com/watch?v=oA6MY3_ptxY
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09.05.2022 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oA6MY3_ptxY Alicia Kishe & Tim ft. KISHE Україна - Світ любові
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09.05.2022 16:50 Відповісти
В Европе смотрят на Украину как стервятники на схваченную но еще сьеденную хищником тушу. Забрать землю, зерно, ископаемые, рабочую силу, руду, детей и как можно быстрее и больше. Обещать можно что угодно, главное отдайте все самое ценное что у вас есть, а мы может быть когдато потом очень скоро порешаем если никто не будет против и конечно согласимся дать вам кокайнибудь статус который ничего не значит, но если то.
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09.05.2022 16:51 Відповісти
Не дивиться російського ТБ, це заразне)))
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09.05.2022 19:55 Відповісти
По факту Украина уже в НАТО и ЕС,осталось это оформить юридически,типа формальная подпись и печать еврочинуш...
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09.05.2022 16:51 Відповісти
Не кажи дурниць !
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09.05.2022 17:51 Відповісти
Зеленський як президент феєрично про*бав все про що попереджали мудрі люди, але навіть перевершив самі гірші очікування, віддав території Херсонщини і Приазов'я. Тепер хоче "під шумок", щоб люди забули зраду , аврально проштовхнути Україну в ЄС. З цими зеленими запроданцями і покидьками в ЄС ми будемо як "біла ворона" і членство в цьому "економічному клубі" не змінить того факту, що з 2019 року зелені системно розвалювали і розкрадали Україну, як результат зробили слабкою і вразливою. Ми стали виглядати розбалансованими і легкодоступними як під час Революції Гідності в 2014 році. Ху*ло і спробував повторити "Крим наш-2". Тільки наша хоробра армія, стійкість і віра громадян рятують державу. Але заслуги Зеленського в цьому не має. Я переконаний ми будемо згодом в ЄС і НАТО, але Зеленський і Ко повинні відповідати в суді за все, що накоїли в державі.
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09.05.2022 16:57 Відповісти
Тут парадоксальная сиуация, ЕС не хочет видет Украину в своем составе из-за тотальной коррупции и олигархата, но в Украине это и не изменить, если не войти в правовое и экономическое поле Евросоюза.
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09.05.2022 17:03 Відповісти
Статус кандидата кажете, ну ну. Раджу познімати з вух лапшу. Україна в ЕС не буде, це вам не фіни, яким одразу і гарантії і закрите небо, якщо що. А з таким "сусідом" ми назавжди лишимось по середині. Треба це прийняти і почати діяти, а почати терба з себе. Україна це суспільство та історія, але на разі, я бачу лише негідників які живляться плодаи чужої праці.
Ми мусимо самі зробити так, щоб нас в ЕС запрошували, а не ми як жебраки клянчили! Та скільки можна!
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09.05.2022 18:06 Відповісти
Пока у власти коломойские толку не будет - просто пиар,что бы ещё один срок поторговать Украиной
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09.05.2022 19:17 Відповісти
 
 