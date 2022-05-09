Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 9 травня в Одесі провів зустріч із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначається, глава українського Уряду підкреслив символічність візиту у той день, коли в Європейському Союзі святкують День Європи, і той факт, що зустріч відбувається в Одесі — вільному, європейському та багатонаціональному місті, де знайшли своє втілення найбільші європейські цінності: демократія, свобода слова, повага до прав людини.

"Одеса, як і багато інших міст нашої держави, вже зазнала руйнувань від російського агресора. Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається щодня, як і відбулося буквально 10 хвилин тому двома ракетами. І вчора, і сьогодні, кожного дня окупант намагається знищити це прекрасне місто. І перед нами стоїть завдання відбудувати все зруйноване агресором", — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував президенту Європейської Ради за готовність допомагати у відбудові демократичної України.

"Сьогодні Україна, а також вся Європа переживають одне з найскладніших випробувань у своїй історії. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки для нашого народу, а також відповіддю на військову агресію Росії та її спроби переглянути післявоєнний світоустрій", — сказав очільник Уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні Україна передасть ЄС відповіді на другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

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Прем’єр-міністр України й президент Європейської Ради також торкнулися питання розблокування українських морських портів й скоординували подальші спільні кроки для розв’язання питання забезпечення експорту української аграрної продукції.

Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Як підкреслив Шмигаль, важливо, аби Європейський Союз зберіг єдність та запровадив ембарго на імпорт нафти, адже це матиме потужний вплив на агресора.

Крім того, як зазначається, Шмигаль подякував Євросоюзу за всебічну підтримку й фінансову допомогу в розмірі 1,5 млрд євро в рамках Європейського фонду забезпечення миру на потреби Збройних Сил України. А також за бюджетну підтримку України у розмірі 1,2 млрд євро.

Мішель зі свого боку зазначив, що Європейський Союз готовий продовжувати тиск на Кремль через провадження санкцій, і країни ЄС вже близькі до рішення про заборону імпорту російської нафти. Президент Європейської Ради запевнив, що вони підтримують ініціативу щодо відновлення зруйнованої інфраструктури України та зроблять усе, щоб допомогти нашій країні зупинити російську воєнну машину.