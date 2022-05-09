Прощання з воїном 24-ї ОМБр Олександром Моїсеєнком відбудеться 10 травня у Львові. ФОТО

Прощання з загиблим воїном 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександром Моїсеєнком , Богомолом, відбудеться 10 травня о 15:00, у Львові, в Гарнізону храмі Петра і Павла за адресою вулиця Театральна, 13.

Про це у фейсбуці повідомила Віра Моїсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

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