Прощання з воїном 24-ї ОМБр Олександром Моїсеєнком відбудеться 10 травня у Львові. ФОТО
Прощання з загиблим воїном 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександром Моїсеєнком , Богомолом, відбудеться 10 травня о 15:00, у Львові, в Гарнізону храмі Петра і Павла за адресою вулиця Театральна, 13.
Про це у фейсбуці повідомила Віра Моїсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
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