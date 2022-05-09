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Новини Війна
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Прощання з воїном 24-ї ОМБр Олександром Моїсеєнком відбудеться 10 травня у Львові. ФОТО

Прощання з загиблим воїном 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександром Моїсеєнком , Богомолом, відбудеться 10 травня о 15:00, у Львові, в Гарнізону храмі Петра і Павла за адресою вулиця Театральна, 13.

Про це у фейсбуці повідомила Віра Моїсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Прощання з воїном 24-ї ОМБр Олександром Моїсеєнком відбудеться 10 травня у Львові 01

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Автор: 

похорон (1289) втрати (4449) 24 омб імені князя Данила Галицького (260)


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Царствия Небесного ТЕБЕ, Славный Наш Воин и Защитник!
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09.05.2022 16:43 Відповісти
Спи, земляче... Ти зробив для України все, що міг. Ми переможемо і помстимося!
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09.05.2022 16:48 Відповісти
Спочивай у мирі...
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09.05.2022 16:52 Відповісти
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09.05.2022 16:56 Відповісти
Герої не вмирають...!!! Слава Їм Вічна навік !!!
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09.05.2022 16:57 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.05.2022 20:28 Відповісти
 
 