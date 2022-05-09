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Новини Війна
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Це не 2014 рік, це зовсім інший ворог, у якого із ЗСУ нічого не виходить, тож вони "відриваються" на місцевому населенні, - начальник МВА Кремінної Дунець

кремінна

Російські війська знищили об'єкти спортивної інфраструктури у Кремінній на Луганщині. Вони крадуть обладнання зі шкіл і лікарень. У місті існує проблема з електроенергією, зв'язком, а також нестача продуктів та медикаментів.

Про це начальник МВА Олександр Дунець розповів Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"За тією інформацією, яка у нас є, російські окупаційні війська не в змозі переварити ту інформацію, яку отримують, те, що бачать. Вони бачать інтерактивні дошки в школах. Так звані міністри освіти, охорони здоров’я так званої "ЛНР" в глибокому шоці від обладнання, яке стоїть у наших школах, у лікарнях - вони намагаються обладнання демонтувати, ламають і намагаються вивезти в Росію або до Луганська, до Донецька", - розповів начальник.

До війни у місті проживало близько 22,5 тисяч людей.

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"За нашими підрахунками, у місті залишилось близько 3,5 тисяч людей, з них близько 250-300 дітей, яких ми або не встигли евакуювати, або вони  відмовлялись від евакуації. Як на мене, це проблема, в тому числі й через часткове нерозуміння з боку людей. Можливо, з мого боку якесь недопрацювання, що не зумів їм роз’яснити, що ми не змогли забрати саме людей. Залишились люди в основному пенсійного віку", - сказав посадовець.

Начальник МВА каже, що працівники Кремінської міської військової адміністрації сподіваються якомога швидше повернутися додому та розпочати відбудову міста. Проте, доти у них є інші завдання.

"Зараз завданням для підлеглих є не допустити повернення людей додому, бо почнеться новий процес, який ми проходили у 2014-2015 роках: у разі якоїсь стабілізації на лінії фронту люди, які виїхали, намагатимуться повернутися додому. Цього допустити не можна не тому, що це якесь політичне питання, а саме з точки зору безпеки - це не 2014 рік, це не ті бабаї, з якими ми мали справу тоді. Це зовсім інший ворог, він злий, він ображений на нас і буде мститися, у якого зі Збройними силами України нічого не виходить, тож вони "відриваються" на місцевому мирному населенні", - сказав начальник військової адміністрації.

Також читайте: "Сьогоднішній день вирішальний", - Гайдай повідомив, що рашисти перейшли Сіверський Донець і можуть відрізати Луганщину

Автор: 

окупація (6751) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+32
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09.05.2022 16:52 Відповісти
+27
ПЕТРО ДЕРБАЛЬ
Ще раз про Чонгар ...
Вже банальна тема, але не маємо право про це забути ... Чергові свідчення очевидців Спільнота: Русь - Україна!
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09.05.2022 16:50 Відповісти
+14
Зеленський відкрив шлях путінським убивцям з Криму до Херсону, Маріуполю, на всі напрямки.
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09.05.2022 16:54 Відповісти
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ПЕТРО ДЕРБАЛЬ
Ще раз про Чонгар ...
Вже банальна тема, але не маємо право про це забути ... Чергові свідчення очевидців Спільнота: Русь - Україна!
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09.05.2022 16:50 Відповісти
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09.05.2022 16:52 Відповісти
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09.05.2022 16:53 Відповісти
будь ласка посилання на стінограму засідання.
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09.05.2022 17:14 Відповісти
нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
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09.05.2022 17:20 Відповісти
Оцей останній скрін дуже цікавий. Не графіками, а "шапкою" - на Украине. Це точно українське джерело?
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09.05.2022 17:35 Відповісти
Нах...уя стенограма, якщо мінних полей на виході з Криму 24 лютого по факту не було?
Кому тепер потрібні ці стенограми?
Може лише щоб на очко сходити...
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09.05.2022 17:24 Відповісти
Валера - фсбшник, в мене є папірець, тільки я його вам не покажу, бо нафіга? Війна ж, які папірці!
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09.05.2022 18:15 Відповісти
Но отвечать зеленкам за десятки тысяч убитых мирных придется. Они долго и нудно кричали про илавайскай котел, а допустили рагедию в десятки раз более страшную. Одна надежда у них на память гупий у нарита. Но есть кому напомнить.
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09.05.2022 21:08 Відповісти
на сьогодні офіційний сайт ВР - закритий.
Дата вказана, коли сайт відкриється - буде і стенограма.
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09.05.2022 17:25 Відповісти
***** разрушает все, что может в Украине типа месть за отжатые деньги❗Мол разхерачу столько, что отжатых денег на восстановление не хватит❗
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09.05.2022 16:58 Відповісти
Так обдристович відповів уже - проїбали
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09.05.2022 17:47 Відповісти
тот пост сделал дурак или недостаточно образованный человек (а скорее всего провокатор). У РФ более чем достаточно было средств что б подавить артилерию (вертолеты например, если одновременно подавлять местное ПВО), контрбатарейная борьба в конце концов. Делать проходы в минных полях тоже давно уже научились. Есть и тралы на танки и машины разминирования ур. Что не отменяет того что и мы там налажали, как говорил Арестович
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09.05.2022 17:52 Відповісти
А мосты ,что ты кого то оправдаешь. Если бы в Херсоне снесли мост ,там 200% не было бы оккупации . Есть еще там очень много мелких мостов.
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09.05.2022 19:16 Відповісти
це той самий ворог,просто ми вже інші,сильніші та зліші
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09.05.2022 16:52 Відповісти
Зеленський відкрив шлях путінським убивцям з Криму до Херсону, Маріуполю, на всі напрямки.
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09.05.2022 16:54 Відповісти
Та плювати на лікарні і школи, Зеленому головне, щоб асфальт не пошкодили...
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09.05.2022 16:58 Відповісти
В глаза путлера я увидел мир...
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09.05.2022 17:03 Відповісти
"ІЗ" ЗСУ!!! Ане "зі". Що за кацапча пише цю хрінь
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09.05.2022 17:04 Відповісти
***** ,в ответ на вопрос про Курск :"она утонула"...зелень про Чонгар :"про@ли"...
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09.05.2022 17:06 Відповісти
При сраліні за такі пройоби банально розстрілювали
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09.05.2022 17:22 Відповісти
Леонид Данилыч...Косу Тузла хотело захватить НАТО,казав Хмырь КГБшный...но мы их остановили...
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09.05.2022 17:22 Відповісти
Цих кацапських виродків навіть Гідрометеоцентр попереджає.

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09.05.2022 17:25 Відповісти
А за це велика подяка США і Великобританії!
І героям ЗСУ!
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09.05.2022 17:32 Відповісти
Працювали в Каховському районі в грудні 2018 році, коли Порох ввів військовий стан в прикордонних областях з кацапів, а прокацапська свинота захрюкала про замах на демократію і на презеденські вибори. Так нас декількох разів перевіряло СБУ. Бригада в Чаплинському районі стояла в бойовій готовності. А потім вилізло, щось незрозуміле на ги+ги і по приколу пішло на вибори - мля , борцюн за свої офшори і бенінські інтереси.
О така муйня , дебільний лохторат. Я не злорадствую, я просто в окую...
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09.05.2022 17:30 Відповісти
 
 