Це не 2014 рік, це зовсім інший ворог, у якого із ЗСУ нічого не виходить, тож вони "відриваються" на місцевому населенні, - начальник МВА Кремінної Дунець
Російські війська знищили об'єкти спортивної інфраструктури у Кремінній на Луганщині. Вони крадуть обладнання зі шкіл і лікарень. У місті існує проблема з електроенергією, зв'язком, а також нестача продуктів та медикаментів.
Про це начальник МВА Олександр Дунець розповів Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"За тією інформацією, яка у нас є, російські окупаційні війська не в змозі переварити ту інформацію, яку отримують, те, що бачать. Вони бачать інтерактивні дошки в школах. Так звані міністри освіти, охорони здоров’я так званої "ЛНР" в глибокому шоці від обладнання, яке стоїть у наших школах, у лікарнях - вони намагаються обладнання демонтувати, ламають і намагаються вивезти в Росію або до Луганська, до Донецька", - розповів начальник.
До війни у місті проживало близько 22,5 тисяч людей.
"За нашими підрахунками, у місті залишилось близько 3,5 тисяч людей, з них близько 250-300 дітей, яких ми або не встигли евакуювати, або вони відмовлялись від евакуації. Як на мене, це проблема, в тому числі й через часткове нерозуміння з боку людей. Можливо, з мого боку якесь недопрацювання, що не зумів їм роз’яснити, що ми не змогли забрати саме людей. Залишились люди в основному пенсійного віку", - сказав посадовець.
Начальник МВА каже, що працівники Кремінської міської військової адміністрації сподіваються якомога швидше повернутися додому та розпочати відбудову міста. Проте, доти у них є інші завдання.
"Зараз завданням для підлеглих є не допустити повернення людей додому, бо почнеться новий процес, який ми проходили у 2014-2015 роках: у разі якоїсь стабілізації на лінії фронту люди, які виїхали, намагатимуться повернутися додому. Цього допустити не можна не тому, що це якесь політичне питання, а саме з точки зору безпеки - це не 2014 рік, це не ті бабаї, з якими ми мали справу тоді. Це зовсім інший ворог, він злий, він ображений на нас і буде мститися, у якого зі Збройними силами України нічого не виходить, тож вони "відриваються" на місцевому мирному населенні", - сказав начальник військової адміністрації.
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Ще раз про Чонгар ...
Вже банальна тема, але не маємо право про це забути ... Чергові свідчення очевидців Спільнота: Русь - Україна!
Кому тепер потрібні ці стенограми?
Може лише щоб на очко сходити...
Дата вказана, коли сайт відкриється - буде і стенограма.
І героям ЗСУ!
О така муйня , дебільний лохторат. Я не злорадствую, я просто в окую...