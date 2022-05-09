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Новини Війна
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Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

порт

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня під час спільної робочої поїздки ознайомилися з поточною ситуацією діяльності порту Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначається, очільник українського уряду наголосив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв’язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено.

"Деякі кораблі були вимушені зайти в порти із зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 - в Одеському порту. Переважна кількість кораблів - балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", - сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж - стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими. Глава Уряду наголосив, що Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості нашої країни впали більш ніж на половину.

"Блокування Росією морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах", - додає Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ не розблокує українські порти - світові загрожуватиме харчова трагедія, - Зеленський

Очільник Уряду зазначив, що сьогодні Кремль намагається дезінформувати світове суспільство, аби зняти із себе санкції. За його словами, провина у продовольчій кризі лежить лише на Росії.

"Світ має побачити, що насправді відбувається та як Росія блокує морські порти України, спричиняючи дефіцит продовольства у світі", - зазначив  Шмигаль.

Своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Одеса відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки країн усього світу.

"Саме зараз в Одесі заблоковано мільйони тонн харчових товарів. А це потенційно означає драматичну ситуацію для багатьох країн світу. Особливо це стосується країн, що розвиваються. І всю відповідальність за цю ситуацію несе Росія", - сказав Мішель.

Президент Європейської Ради запевнив, що ЄС зробить усе можливе зі свого боку, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.

Також читайте: Через блокаду Росією українських портів ростуть ціни на продовольчі товари, - Столтенберг

Автор: 

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Якими ж підарасами треба бути, щоб гнати на військових, на наших захисників.
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09.05.2022 17:34 Відповісти
надо такую мразь,которая свое паганое рыло открывает тех кто этих же мразей спасает от геноцида - ОТПРАВЛЯТЬ в мариуполь пусть там покажут себя
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09.05.2022 17:37 Відповісти
Вихід лише один - повна нейтралізація кацапського військового флоту. Це всього 56 кораблів (вже трошки менше) і обвал пропускної арки керченського мосту.
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09.05.2022 17:48 Відповісти
Достаньо 6 основних корабликів в чорному морі знищити.Інше то хлам корита.
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09.05.2022 18:18 Відповісти
Та это началось с 14 года. Тему чуть знать надо. И канал рыть надо было пусть с 15г через перешеек. И в Измаиле военную базу тогда же. И говорили об этом многие. А теперь тю-тю поезд с третьего путю. Отвечал царь морей Нептун.
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09.05.2022 17:54 Відповісти
А порти вже про*бали, як каже орестович. Бені привіт.
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09.05.2022 17:56 Відповісти
Відбирайте нафтою з нафтопроводу
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09.05.2022 17:57 Відповісти
Звідки товари Підприемства в простоі або розбиті рашистами. Зерно миші зіли. Один металобрухт зостався та військова допомога. Провоз через кордон та іноземні порти вилізе та стане відомий пресі, а гроші потрібні для прийняття відповідних рішень ....
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09.05.2022 18:00 Відповісти
Втратили південь.Вибачте про"бали як сказала сама Люся.
Біля Херсона топчемся.А тим часом орки окопуються,підганяють техніку а с Крима женуть арт системи.Те що і було сказано.коли потрібно було розширювати наступ і заходи в Херсон ми це все просрали.А тепер маємо обстріли Миколаєва і загарбніків в Херсоні.А тепер потрібно вибивати їх звідти скільки це нам буде коштувати життів наших ЗСУ і мирного і неймовірне руйнування?.Коли погнали їх с Миколаєва треба було сходу заходи і в Херсон коли була така можливість і укріпити місто.А тепер там буде бійня.!!!!!Або другий Маріуполь.
Не зрозумілі речі на Донбасі.Не зрозумілі речі по Одесі.І це не про ЗСУ .Хлопці працюють.А от те що навколо армії і для армії виникає дуже багато питань.Там крім як матюки більше слів немає.С военкоматами дуже багато питань на 3 місяць війни.Таке враження що частина країни живе якимось своїм світом.
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09.05.2022 18:16 Відповісти
Не впадай у відчай. Не завжди, щоб вибити ворога з укріплень, потрібна жорстока бійня. "Умний в гору нє пайдьот, умний гору абайдьот." 100-відсотково, що в Генштабі мають вірні рішення стосовно цієї "лінії Мажіно".
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09.05.2022 22:01 Відповісти
 
 