Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня під час спільної робочої поїздки ознайомилися з поточною ситуацією діяльності порту Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначається, очільник українського уряду наголосив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв’язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено.

"Деякі кораблі були вимушені зайти в порти із зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 - в Одеському порту. Переважна кількість кораблів - балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", - сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж - стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими. Глава Уряду наголосив, що Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості нашої країни впали більш ніж на половину.

"Блокування Росією морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах", - додає Шмигаль.

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Очільник Уряду зазначив, що сьогодні Кремль намагається дезінформувати світове суспільство, аби зняти із себе санкції. За його словами, провина у продовольчій кризі лежить лише на Росії.

"Світ має побачити, що насправді відбувається та як Росія блокує морські порти України, спричиняючи дефіцит продовольства у світі", - зазначив Шмигаль.

Своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Одеса відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки країн усього світу.

"Саме зараз в Одесі заблоковано мільйони тонн харчових товарів. А це потенційно означає драматичну ситуацію для багатьох країн світу. Особливо це стосується країн, що розвиваються. І всю відповідальність за цю ситуацію несе Росія", - сказав Мішель.

Президент Європейської Ради запевнив, що ЄС зробить усе можливе зі свого боку, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.

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