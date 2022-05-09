УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 020 6

Україна передала ЄС заповнену другу частину опитувальника для членства в ЄС, - Стефанішина

ес,евроинтеграция,союз,евросоюз,европейский

Сьогодні, 9 травня Україна передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Вона нагадала, що під час зустрічі по відеозв’язку з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн президент України Володимир Зеленський продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника.

Як зазначається, у цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства європейському. Відповіді на другу частину складають майже 4000 сторінок, на яких розгорнута картина стану нашого законодавства після 8 років виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Перша частина опитувальника, яка включала оцінку відповідності України економічним та політичним критеріям членства в ЄС, вже високо оцінена Єврокомісією. Сьогодні ми передали відповіді на другу частину опитувальника. Тепер м'яч на стороні ЄС. Україна вже довела, що для неї європейські цінності – це значно більше, ніж, просто формулювання на паперах. Очікуємо позитивне рішення про надання статусу кандидата та подальшу підтримку України на шляху до членства в ЄС", - зазначила Стефанішина.

Стефанішина подякувала урядовій команді та представникам неурядових організацій, які брали участь у заповненні цього документу. Всього у підготовці відповідей було задіяно понад 300 експертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО

Автор: 

євроінтеграція (504) Кабмін (14153) Євросоюз (13666) фон дер Ляєн Урсула (794) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А где то Эрдоган печально посмотрел на Зеленского и горько заплакал.
показати весь коментар
09.05.2022 17:49 Відповісти
Что ж там за анкета такая, что с марта месяца всё заполняют. Наверное, по шаблону какого-нибудь ОблЭнерго составляли. Там тоже никогда краев не найдешь: сколько ни платишь, всё равно должен.
показати весь коментар
09.05.2022 18:49 Відповісти
Когда Зелю уйдем тогда и примут. Раньше никак. Так и с НАТО.
показати весь коментар
09.05.2022 18:53 Відповісти
Молодці. Йдуть за графіком.
показати весь коментар
09.05.2022 22:10 Відповісти
 
 