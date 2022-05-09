Україна передала ЄС заповнену другу частину опитувальника для членства в ЄС, - Стефанішина

Сьогодні, 9 травня Україна передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Вона нагадала, що під час зустрічі по відеозв’язку з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн президент України Володимир Зеленський продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника.

Як зазначається, у цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства європейському. Відповіді на другу частину складають майже 4000 сторінок, на яких розгорнута картина стану нашого законодавства після 8 років виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Перша частина опитувальника, яка включала оцінку відповідності України економічним та політичним критеріям членства в ЄС, вже високо оцінена Єврокомісією. Сьогодні ми передали відповіді на другу частину опитувальника. Тепер м'яч на стороні ЄС. Україна вже довела, що для неї європейські цінності – це значно більше, ніж, просто формулювання на паперах. Очікуємо позитивне рішення про надання статусу кандидата та подальшу підтримку України на шляху до членства в ЄС", - зазначила Стефанішина.

Стефанішина подякувала урядовій команді та представникам неурядових організацій, які брали участь у заповненні цього документу. Всього у підготовці відповідей було задіяно понад 300 експертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО