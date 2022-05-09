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Новини
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Росія має пройти депутінізацію, а Україна стати членом ЄС і НАТО, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко у зверненні з нагоди Дня Європи заявив, що депутінізація Росії та всієї світової політики це шлях до миру і перемоги над агресором. Порошенко наголосив – Україна, яка на передовій захищає європейські цінності, якомога швидше має стати членом Європейського Союзу і НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Символічно, що цьогорічний День Європи Євросоюз присвячує саме нашій державі як символу боротьби за європейські цінності. Дуже важливо, що друг України, з яким ми дуже плідно працювали під час моєї каденції, Президент США Джо Байден саме сьогодні о 21:45 за Києвом підписує "закон про ленд-ліз", – зазначив політик.

Порошенко наголосив, що депутінізація Росії передбачає більше дієвої міжнародної солідарності та підтримки України, консолідація антипутінської коаліції.

"Більш руйнівні санкції проти росії! Кожен день – нові санкції. Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля – це зброя, і нарешті це всі зрозуміли. Головне, щоб шостий санкційний пакет Євросоюзу було якнайшвидше запущено", – наголосив Порошенко.

Ще один крок – надання Україні нових оборонних та наступальних озброєнь. "Дуже дякую американським друзям за ухвалене рішення про ленд-ліз! Ми ініціювали його ще у 2014 році; переконували міжнародних партнерів. Закликаю лідерів усіх демократичних країн світу наслідувати приклад Сполучених Штатів і ухвалити відповідні рішення у своїх парламентах", – говорить Порошенко.

Також дивіться: Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – Порошенко. ВIДЕО

"Вітаю результати міжнародної донорської конференції, яка відбулася 5 травня у Варшаві. Створення Трастового Фонду солідарності з Україною відкриває шлях до "Плану Маршалла 2.0". Це початок втілення ідеї, над якою ми давно працювали в рамках політичної родини Європейської народної партії, і вперше схвалили її, за нашою ініціативою, у резолюції Конгресу в березні 2017 року", – сказав лідер "ЄС".

П’ятий Президент також закликав союзників прискорити членство України в ЄС і НАТО: "Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС до кінця 2022 року, а також Плану дій щодо членства в НАТО якнайшвидше. Для України є цілком зрозумілим, що лише членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією нашої безпеки. Адже там, де НАТО – там мир і процвітання. А там, де Росія – там війна і розруха". Порошенко наголосив, що шлях до членства в ЄС і НАТО передбачає об’єднання зусиль української влади, і української опозиції, і громадянського суспільства.

"Будемо працювати над отримання статусу кандидата і нашою політичною силою "Європейською Солідарністю", в тому числі і в рамках політичної родини Європейської народної партії. Планую особисто обговорити питання надання Україні статусу кандидата на Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі 31 травня 1 червня", – резюмвав Порошенко.

Також читайте: Порошенко закликав союзників запровадити санкції проти російського флоту і заблокувати експорт "кривавої нафти"

Автор: 

Порошенко Петро (15193) членство в НАТО (1743) членство в ЄС (1299) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+31
Раша повинна зникнути з Планети Земля 😠
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09.05.2022 18:09 Відповісти
+29
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09.05.2022 18:19 Відповісти
+27
Зелені бариги точно залишаться бнз влади. І можливо - без свободи пересування. 😊
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09.05.2022 18:24 Відповісти
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Раша повинна зникнути з Планети Земля 😠
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09.05.2022 18:09 Відповісти
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09.05.2022 18:19 Відповісти
Надо дерусизировать мир.
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09.05.2022 20:04 Відповісти
Депутінізація не допоможе, там занадто багато недорозвиненого бидла
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09.05.2022 18:11 Відповісти
Кацапы хотели втулить нам финляндизацию, а получат югославизацию!
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09.05.2022 18:11 Відповісти
Получат югославизацию у себя.
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09.05.2022 18:28 Відповісти
само собою. Думаю, що такі уточнення потрібні для зебілів, а не для нас з тобою.
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09.05.2022 18:34 Відповісти
1. зеленая власть три года у руля, и до сих пор не нашкребла доказательств против "Пети"

2. слуги не прячась получали конверты прямиком из ОПы за нужные решения.
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09.05.2022 18:40 Відповісти
Дак вони вже навіть не приховуютт що про*бали оборону і все рівно все сходить з рук
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09.05.2022 18:46 Відповісти
именно поэтому я и сказал, что шоб "новий план Маршала" неподєрібанили, тре не допустити жодних слуг до наступної ради. І це вже залежить виключно від нас...
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09.05.2022 18:46 Відповісти
Россия должна пройти дедебилизацию. Потому что путин - результат дебильности и скотства народа.
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09.05.2022 18:14 Відповісти
Да о чём это вы??? Россия должна пройти ДЕРУССИФИКАЦИЮ! При чём тут Пуйло? ПаРаша творила дерьмо соседям ещё при царях, так что личность их нынешнего фюрерка тут совсем ни при чём. Его рейтинг подпрыгивал в абсоллютной корреляции со степерью агрессивности его режима - что означает что их биомусор абсолютно поддерживал все виды агрессии. Так что при чём тут пуйло и депутинизация? Кацапстан надо раздробить на управляемые куски и держать в узде. Во-первых. кацапам нравится быть в узде. А во-вторых, так соседям спокойнее.
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09.05.2022 18:17 Відповісти
Зеленский должен за это ответить. По-настоящему ответить, а не свалить вину на кого-то.
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09.05.2022 18:44 Відповісти
Ну что вы хотите: Украину деукраинизировали в течение 350 лет оккупации, даже чуть больше. Я думаю раз паРаша смогла деукраинизировать отдельные регионы страны, то точно так же можно их и украинизировать. Или деруссифицировать. Процесс должен идти в обе стороны, а не только в одну. Кстати, это касается и Кубани со Ставропольем, и Таганрога...
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09.05.2022 19:05 Відповісти
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09.05.2022 19:13 Відповісти
Україна має пройти ще й дебаригізацію!)
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09.05.2022 18:21 Відповісти
Зелені бариги точно залишаться бнз влади. І можливо - без свободи пересування. 😊
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09.05.2022 18:24 Відповісти
Ти диви, місяць, як народився(06.04.2022), а вже борєц...
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09.05.2022 18:40 Відповісти
мы вимим к чему привели страну зелени бариги
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09.05.2022 18:41 Відповісти
Правильно,напоим всех зебилов зелёнкой ,чтоб не рыпались сдать Украину,как ваша зелупа
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09.05.2022 19:11 Відповісти
Рашка має здохнути. І ніхто цього не зупинить.
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09.05.2022 18:23 Відповісти
Як же приємно слухати справжнього президента України! Від монотонного триндьожу з екрану, від зелі, вже вуха в*януть. Як і очі сльозяться від йог виду.
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09.05.2022 18:24 Відповісти
Тому що Порошенко говорить те, що думає, а "Блазень" читає те, що йому написав Подоляк!
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09.05.2022 19:26 Відповісти
фейкам?
а ніяк
А от за зраду в 2019-му ви всі, 73/43%зебіли, маєте відповісти.
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09.05.2022 18:33 Відповісти
Ой-ой, а як же всі воюють проти москалів разом? Та й не воюючим всім пофіг, хто за кого голосував. Комуняк не рахуємо, їх мало.
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09.05.2022 18:41 Відповісти
А то б і не воювали
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09.05.2022 18:49 Відповісти
От один навіть до військомату не дійшов, все тут треться.
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09.05.2022 19:01 Відповісти
Разом, не разом, але вірити москальським фейкам не можна. А тут - більше того, 73/43%зебіли їх поширюють (хоча ти в цьому конкретному випадку не причетна). Але фейки особливого поширення набули з 19-го року. Маєте всі відповісти...
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09.05.2022 18:50 Відповісти
Не вдасться вже розколоти Україну, тим більш в такий примітивний засіб, не працює він і вже давно.
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09.05.2022 18:58 Відповісти
так фейками ви і намагаєтесь розколоти
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09.05.2022 19:11 Відповісти
а за зраду все-одно доведеться відповідати.
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09.05.2022 19:12 Відповісти
Ты это зебобе расскажи -пусть сам лезет в петлю за то ,что "про@л",по хорошему
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09.05.2022 19:15 Відповісти
Йди і розкажи. Моє місто не прой...бане чомусь.
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09.05.2022 19:18 Відповісти
ответь на простой вопрос - почему сняли с эфира не только "пятый канал", а и "эспрессо тв"?

Зеленский ссытся свободомыслия. Он стремится контроллировать не только парламент, но и сми, и судей, и процесс подсчета голосов через "дию", и вообще стать царьком хочет.
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09.05.2022 23:58 Відповісти
Шариковые на РабZee меньше 70 миллионов осталось....но результаты переписи рюсскага мира скрыают от быдла...
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09.05.2022 18:35 Відповісти
Путинизм вырастил существ, намного страшнее фашистов. Многие сторонники гитлеровского фашизма, узнав о войне приходили в ужас, и плакали, узнав правду о концлагерях. Путинисты знают правду о военных преступлениях и искренне радуются им и счастливы что их дети на войне. .
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09.05.2022 18:37 Відповісти
Балада про Пам'ять - (Захисникам України присвячується) - Саблич
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
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09.05.2022 18:38 Відповісти
Лучше бы ЯнеВтик-втик,был бы Порох
президент.
Повынна та Русосвинарня если ее разгромить,капитулировать заставить ,а кто это сделает?
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09.05.2022 18:43 Відповісти
пішов модер хрестити... Поки що бачу, - хрестить дебілізми.
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09.05.2022 18:43 Відповісти
Солидарен с человечеством - это недорузумение должно быть искорено с лица Земли.
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09.05.2022 19:08 Відповісти
Ще раз прочитав, зауважив (с) "Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля - це зброя, і нарешті це всі зрозуміли". Але: поки що нафтове ембарго не діє (ну, не запроваджене). Тим часом запроваджені санкції на морські перевезення касапськими суднами - не виконуються! І тому нафта так і надалі касапськими танкерами продовжує поступати на світові ринки, забезпечуючи ***** баблом і фінансами для продовження війни!
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09.05.2022 19:09 Відповісти
А чего вы цепляетесь к Порошенко, он дело говорит, старается, как может, помочь Родине,
а вы зелёной злобой плюётесь, всякие сплетни плетёте, основываетесь, на предвыборных
паскудных пасквелях "слуг народа". Хватит уже, понятно, что на чужой роток не накинешь платок,
вам приходится зарабатывать так свой чёрствый кусочек хлеба, но всё же, свой ротик прикройте, а то Бог накажет за враньё. Поверьте, Он может. Если вы относитесь к тем 73% выборцев зелёной влады, очевидно вы довольны успехами нашей страны, или вы имеете ввиду другую, по заказу которой работаете. Мой вам совет: слиняйте тихо, народ разъярён, зашибить могут.
Лично я не могу придти в себя от количества убитых сотен тысяч украинцев, от нескольких сотен
убитых детей, от тысяч изнасилованных женщин. Ведь среди них мог бы быть дорогой вам человек.
Ах, в этом Петя виноват? Всё это могло случиться ещё в 2014, если бы не сивый Гетьман. Страной
надо уметь руководить, а не видосики снимать и роли заучивать.
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09.05.2022 19:20 Відповісти
А рано вранці 24.02 майже у всіх виникло питання: а шож стримувало москалів насправді? Мабуть, таки паркан.
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09.05.2022 19:35 Відповісти
о!. чергова брехня-фейк. Тепер вже твоя, зебілка
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09.05.2022 19:43 Відповісти
А я за Пороха голосувала. А скоро його і не згадають, і, сподіваюся, і Зєлі не буде, хоча настрої людей і історична практика підказують, шо може бути. А ти тут до чого?
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09.05.2022 19:48 Відповісти
я про фейки від зебілів, в т.ч. таких, як ти. І про зради. Не заводи на манівці. ЗІ: не в те віконце впихнув відповідь. Соррі.
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09.05.2022 20:11 Відповісти
Олексіювич не втирай українському народу про ті шараги (ЄС І НАТО ) ,котрі дали чітко зрозуміти Україні і її народу, що це-((((Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть.- макарон сказав).рівно як і про НАТО ,Чи не краще переголосувати ВЗраді за звернення до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.,провал голосування котрого купили рашисти перед війною?
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09.05.2022 19:52 Відповісти
Якщо керуватимуть державою патріотичні правоцентриські сили (в першу чергу Євросолідарність, спадкоємець Руху) а не популісти з "акаяразніца", якщо її в зовнішніх зносинах предствалятиме переконаний прихильник ЄС+НАТО (Порох. чи хто інший, але таким же менталітетом) - то вступ до ЄС і НАТО виявиться надзвичайни швидким. Але це залежить від виборця. Якщо Макрон не довіряє нашому 73/43%виборцю - то тут він має підстави сумніватися в нашому вступі в названі структури.
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09.05.2022 20:09 Відповісти
Петя хороший политик и бизнесмен. Вова хороший политик и шоумен. Но на мой взгляд Украине на будущее будет нужен хороший, толковый военный-президент. Примерно так как в Израиле. Нетаньяху, Бени Ганц и прочие , все они прошли фронт и не один раз. Израиль как и мы сейчас все время борется за свое выживание, и нам у них многому чему есть поучиться.
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09.05.2022 20:19 Відповісти
Так, але перед тим Україна має пройти десовковізацію, дерусифікацію, дерелігієзацію та дедибілізацію. Бо інакше хєра там робити?
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09.05.2022 22:17 Відповісти
 
 