Росія має пройти депутінізацію, а Україна стати членом ЄС і НАТО, - Порошенко
Петро Порошенко у зверненні з нагоди Дня Європи заявив, що депутінізація Росії та всієї світової політики це шлях до миру і перемоги над агресором. Порошенко наголосив – Україна, яка на передовій захищає європейські цінності, якомога швидше має стати членом Європейського Союзу і НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Символічно, що цьогорічний День Європи Євросоюз присвячує саме нашій державі як символу боротьби за європейські цінності. Дуже важливо, що друг України, з яким ми дуже плідно працювали під час моєї каденції, Президент США Джо Байден саме сьогодні о 21:45 за Києвом підписує "закон про ленд-ліз", – зазначив політик.
Порошенко наголосив, що депутінізація Росії передбачає більше дієвої міжнародної солідарності та підтримки України, консолідація антипутінської коаліції.
"Більш руйнівні санкції проти росії! Кожен день – нові санкції. Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля – це зброя, і нарешті це всі зрозуміли. Головне, щоб шостий санкційний пакет Євросоюзу було якнайшвидше запущено", – наголосив Порошенко.
Ще один крок – надання Україні нових оборонних та наступальних озброєнь. "Дуже дякую американським друзям за ухвалене рішення про ленд-ліз! Ми ініціювали його ще у 2014 році; переконували міжнародних партнерів. Закликаю лідерів усіх демократичних країн світу наслідувати приклад Сполучених Штатів і ухвалити відповідні рішення у своїх парламентах", – говорить Порошенко.
"Вітаю результати міжнародної донорської конференції, яка відбулася 5 травня у Варшаві. Створення Трастового Фонду солідарності з Україною відкриває шлях до "Плану Маршалла 2.0". Це початок втілення ідеї, над якою ми давно працювали в рамках політичної родини Європейської народної партії, і вперше схвалили її, за нашою ініціативою, у резолюції Конгресу в березні 2017 року", – сказав лідер "ЄС".
П’ятий Президент також закликав союзників прискорити членство України в ЄС і НАТО: "Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС до кінця 2022 року, а також Плану дій щодо членства в НАТО якнайшвидше. Для України є цілком зрозумілим, що лише членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією нашої безпеки. Адже там, де НАТО – там мир і процвітання. А там, де Росія – там війна і розруха". Порошенко наголосив, що шлях до членства в ЄС і НАТО передбачає об’єднання зусиль української влади, і української опозиції, і громадянського суспільства.
"Будемо працювати над отримання статусу кандидата і нашою політичною силою – "Європейською Солідарністю", в тому числі і в рамках політичної родини Європейської народної партії. Планую особисто обговорити питання надання Україні статусу кандидата на Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі 31 травня – 1 червня", – резюмвав Порошенко.
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2. слуги не прячась получали конверты прямиком из ОПы за нужные решения.
а ніяк
А от за зраду в 2019-му ви всі, 73/43%зебіли, маєте відповісти.
Зеленский ссытся свободомыслия. Он стремится контроллировать не только парламент, но и сми, и судей, и процесс подсчета голосов через "дию", и вообще стать царьком хочет.
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
президент.
Повынна та Русосвинарня если ее разгромить,капитулировать заставить ,а кто это сделает?
а вы зелёной злобой плюётесь, всякие сплетни плетёте, основываетесь, на предвыборных
паскудных пасквелях "слуг народа". Хватит уже, понятно, что на чужой роток не накинешь платок,
вам приходится зарабатывать так свой чёрствый кусочек хлеба, но всё же, свой ротик прикройте, а то Бог накажет за враньё. Поверьте, Он может. Если вы относитесь к тем 73% выборцев зелёной влады, очевидно вы довольны успехами нашей страны, или вы имеете ввиду другую, по заказу которой работаете. Мой вам совет: слиняйте тихо, народ разъярён, зашибить могут.
Лично я не могу придти в себя от количества убитых сотен тысяч украинцев, от нескольких сотен
убитых детей, от тысяч изнасилованных женщин. Ведь среди них мог бы быть дорогой вам человек.
Ах, в этом Петя виноват? Всё это могло случиться ещё в 2014, если бы не сивый Гетьман. Страной
надо уметь руководить, а не видосики снимать и роли заучивать.