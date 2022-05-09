Міноборони просить не повідомляти про успішні операції ЗСУ до офіційних заяв, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала мешканців звільнених населених пунктів, блогерів не повідомляти до офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ про звільнення територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Плани ЗСУ під час війни оголошувати не можна, тому що тоді вони не здійсняться, інформація - це теж елемент бойових дій, і дуже важливий. ... Навіть у той момент, коли певний населений пункт повертається під контроль ЗСУ, поки не будуть там закріплені ЗСУ, ми не можемо про це повідомляти. І, користуючись нагодою, я звертаюся до всіх небайдужих і місцевих громадян, і блогерів, всіх, хто хоче порадіти перемогам, не поспішати все це робити до офіційних заяв Генштабу або Головнокомандувача", - зазначила вона.
За словами Маляр, Генштаб та Міноборони підтверджували інформацію про проведення контрнаступальних дій ЗСУ і про успішні результати окремих операцій.
Більш детальну інформацію Генштаб буде оголошувати тільки після того, як операції по тих чи іншим напрямках будуть завершені.
Будь ласка, зачекайте...
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Абсурд. Всі ці люди, які щось повідомляють у блогосфері, ходять з нею на одні й ті ж наради...
Хоча б не позорилась тітка...
Геращенко вже ляпнув про Харків і не можливість його обстрілювати типу війська відсунули.На другий же день прилитіло.Ось такі балаболки і творять всю цю інфопогань.
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Вроде при Сталине такое уже было.
По телику одна пропаганда от Вовчика круглосуточно,хоть интернет не запрещают.