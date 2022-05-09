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Новини Війна
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Міноборони просить не повідомляти про успішні операції ЗСУ до офіційних заяв, - Маляр

зсу,воїн,захисник,піхота

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала мешканців звільнених населених пунктів, блогерів не повідомляти до офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ про звільнення територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Плани ЗСУ під час війни оголошувати не можна, тому що тоді вони не здійсняться, інформація - це теж елемент бойових дій, і дуже важливий. ... Навіть у той момент, коли певний населений пункт повертається під контроль ЗСУ, поки не будуть там закріплені ЗСУ, ми не можемо про це повідомляти. І, користуючись нагодою, я звертаюся до всіх небайдужих і місцевих громадян, і блогерів, всіх, хто хоче порадіти перемогам, не поспішати все це робити до офіційних заяв Генштабу або Головнокомандувача", - зазначила вона.

За словами Маляр, Генштаб та Міноборони підтверджували інформацію про проведення контрнаступальних дій ЗСУ і про успішні результати окремих операцій. 

Більш детальну інформацію Генштаб буде оголошувати тільки після того, як операції по тих чи іншим напрямках будуть завершені.

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Автор: 

Міноборони (7479) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+19
абрахамію з піздорестовичем також попередили?
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09.05.2022 18:16 Відповісти
+14
Бедное ЗСУ. Третий месяц уже пытается убедить идиотов заткнуть свои пасти.
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09.05.2022 18:21 Відповісти
+7
Гайдай Ким Братчук та до хрена у нас бункерных хайпожоров
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09.05.2022 18:25 Відповісти
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абрахамію з піздорестовичем також попередили?
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09.05.2022 18:16 Відповісти
А чому тільки цих двох? Піар - він і в Африці піар.
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09.05.2022 18:21 Відповісти
Гайдай Ким Братчук та до хрена у нас бункерных хайпожоров
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09.05.2022 18:25 Відповісти
Данилу Лубківського. Він місяц тому розповідав, що ми вже звільняємо Херсон.

Абсурд. Всі ці люди, які щось повідомляють у блогосфері, ходять з нею на одні й ті ж наради...

Хоча б не позорилась тітка...
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09.05.2022 18:20 Відповісти
Одним словом - не кажи «гоп», доки не перескочив. Цілком розумно.
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09.05.2022 18:21 Відповісти
Бедное ЗСУ. Третий месяц уже пытается убедить идиотов заткнуть свои пасти.
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09.05.2022 18:21 Відповісти
так потрібно заборонити дивано бункерним ослойобам Подоляку та куску Арестовичу це робити
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09.05.2022 18:22 Відповісти
в Києві трандіти не на фронті воювати, а хай би показали свою мужність
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09.05.2022 18:32 Відповісти
В першу чергу це до Люси і Геращенко це перші балаболки.
Геращенко вже ляпнув про Харків і не можливість його обстрілювати типу війська відсунули.На другий же день прилитіло.Ось такі балаболки і творять всю цю інфопогань.
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09.05.2022 18:24 Відповісти
Головнокомандувачу (Верховному) вірити не можна. Він вже переконував, що ніякої війни не буде, а будуть шашлики на день пабєди.
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09.05.2022 18:29 Відповісти
Так всього бояться, після всього, як арестович сказав, що вхід на Херсон про....ли, тепер шукають винних і поки не знайшли, бо можуть вийти на своїх.
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09.05.2022 18:30 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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09.05.2022 19:09 Відповісти
А шо шукать ? Ось потвора відчиталась перед ****** , шо все зроблено раніше на тиждень ніж треба ... НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !!!!
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09.05.2022 19:17 Відповісти
Короче молчать и сопеть в 2 дырки.
Вроде при Сталине такое уже было.
По телику одна пропаганда от Вовчика круглосуточно,хоть интернет не запрещают.
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09.05.2022 18:39 Відповісти
Ну так это касается операций ЗСУ.
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09.05.2022 18:42 Відповісти
тонкий натяк люсе и прочей зеленошобле
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09.05.2022 18:51 Відповісти
А ми просимо заткнутися маляршам, верещучкам, абдристовичам, подолякам, мамаміям, єлдакам і не коментувати того, в чому геть не розбираються. Нам достатньо інформації спікера МО чи Генштабу, або командувача ЗСУ. Не дратуйте людей, бажаєте слави - на фронт, а не гавкаєте з бункера. Допомогли "Азовцям"? Ні, точно так, як і Журавлю. А колись одна особа кричала на шановну людину, що була б вона Президентом, то не дала би захопити Крим. Є всі можливості звільнити не тільки Крим, а і Маріуполь, Херсон,Мелітополь, Бердянськ, Азовське і Чорні моря. Вперед брехуни і шахраї!!!
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09.05.2022 19:24 Відповісти
Наче ворог не знає про вдалі операції ВСУ.Повний дебілізм.
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09.05.2022 20:39 Відповісти
Хто зна, це ж орки - рашкіни вояки. Може бути так, що вони приховують від "начальства" свої про@би - наскільки це можливо. Або вони всі загинули, потрапили в полон, дезертирували - і доповісти про здачу населеного пункту просто немає кому. І військове керівництво орків дізнається про ці про@би від служб, які постійно моніторять деяких українських блогерів. Така моя версія, шкода що Маляр не стала пояснювати свою точку зору стосовно цього питання.
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09.05.2022 22:59 Відповісти
 
 