Міноборони просить не повідомляти про успішні операції ЗСУ до офіційних заяв, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала мешканців звільнених населених пунктів, блогерів не повідомляти до офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ про звільнення територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Плани ЗСУ під час війни оголошувати не можна, тому що тоді вони не здійсняться, інформація - це теж елемент бойових дій, і дуже важливий. ... Навіть у той момент, коли певний населений пункт повертається під контроль ЗСУ, поки не будуть там закріплені ЗСУ, ми не можемо про це повідомляти. І, користуючись нагодою, я звертаюся до всіх небайдужих і місцевих громадян, і блогерів, всіх, хто хоче порадіти перемогам, не поспішати все це робити до офіційних заяв Генштабу або Головнокомандувача", - зазначила вона.

За словами Маляр, Генштаб та Міноборони підтверджували інформацію про проведення контрнаступальних дій ЗСУ і про успішні результати окремих операцій.

Більш детальну інформацію Генштаб буде оголошувати тільки після того, як операції по тих чи іншим напрямках будуть завершені.

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