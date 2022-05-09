За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 115 тис. родин у 4 областях України

Протягом тижня, з 2 по 8 травня аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 8000 будинків на Київщині, які постраждали від бойових дій. Всього з 3 квітня вдалося повернути світло вже понад 90% всіх родин Київщини, що постраждали через російську окупацію. Загалом за тиждень світло повернули у 115 тисяч будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

За минулий тиждень, з 2 по 8 травня, електромонтери ДТЕК відновлювали електропостачання у 18 населених пунктах Київської області. Щоденно енергетики лагодили електромережі у цих населених пунктах та повернули світло для 8 405 родин області.

Всього з 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом — понад 140 тисяч родин.

Складна ситуація з електропостачанням зберігається у Донецькій області. За минулий тиждень збільшилась інтенсивність обстрілів та відповідно рівень пошкоджень електромереж. Найскладніші напрямки — Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі роблять все можливе, щоб повернути світло всім мешканцям області якнайшвидше.

За минулий тиждень електромонтерам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося частково повернути електропостачання у 126 населених пунктів Донецької області, загалом енергетики повернули світло у домівки 90 632 родин. Через активні бойові дії в деяких населених пунктах мережі доводиться ремонтувати регулярно.

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Останній тиждень в Одеській області значно загострилася ситуація з ворожими обстрілами. Через бойові дії без світла лишилося понад 21 тисяча мешканців Одещини. Електромонтерам ДТЕК Одеські електромережі вдалося за менше, ніж 2 години відновити електропостачання для 13 875 родин у 25 населених пунктах. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються, щоб якнайшвидше повернути світло ще в 7401 домівку в 5 населених пунктах.

З 2 по 8 травня продовжувалися обстріли у Дніпропетровській області. Енергетики оперативно повернули світло майже 2000 родин у Криворізькому районі, що межує з Херсонщиною.

Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють вже 75 днів, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Електромонтери ДТЕК разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах.

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