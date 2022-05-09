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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії, - Сійярто

сійярто

Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії й наполягає, що не готова його підтримати попри складні переговори, які тривають останніми днями, і запропоновані їй поступки, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", - заявив Сійярто.

Він повторив слова прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що пропозиція Єврокомісії схожа на атомну бомбу для угорської економіки і знищить її стабільне енергопостачання.

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Сійярто додав, що географічне положення країни, транспортні шляхи, розташування та наявність нафтогазових родовищ визначають безпеку енергопостачання Угорщини.

Він сказав, що структура енергопостачання кожної країни ЄС є різною, і що глави держав і урядів Євросоюзу погодилися, що Європейський Союз може вжити лише ті заходи, які враховують різні структури енергопостачання в кожній державі-члені.

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Майже дві третини нафти, яку отримує Угорщина, походить з Росії.

Упродовж декількох днів посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Автор: 

Угорщина (2337) нафта (5592) ембарго (305) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+40
Не будет ли Угорщине комфортнее в одкб и таможенном союзе, чем в НАТО и ЕС?
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09.05.2022 18:46 Відповісти
+19
Ото сусідів маємо, не дай Бог нікому...
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09.05.2022 18:46 Відповісти
+11
Венгры - верные псы путлера. Бойкот всех венгерских товаров, если такие вообще существуют.
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09.05.2022 18:55 Відповісти
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ну якщо принципами називати руцькі рублі - то таки да... дуже жадно-принципова...
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09.05.2022 19:01 Відповісти
не міняти позицію, це не принцип. на то мають бути підстави.

в цьому випадку,друге.

підарас ніколи не зможе стати натуралом

бо це пожиттево...
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09.05.2022 19:20 Відповісти
bljaaa....nu pora uzhe vstavitj etim evbikam butilku v adno mestce.....ZAKALEBALI uzhe.
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09.05.2022 18:46 Відповісти
Ото сусідів маємо, не дай Бог нікому...
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09.05.2022 18:46 Відповісти
Не кажіть... Наче третій наш "братній народ".
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09.05.2022 19:12 Відповісти
The Devil Next Door (Диявол по сусідству).

-"Ми не можемо постачати зброю УКРАЇНІ, щоб вона завдавати ударів по російській території", - заява МЗС Італії про озброєння для України

-"Вступ України до ЄС може тривати "десятиліттями", - Макрон

-"Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії", - Сійярто

ЦЕ БЛОК ЗАЯВ провідних ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ ЛИШЕ ЗА ОДНУ ДОБУ...

-Замітьте, що основними противниками української визвольної боротьби, противниками українських інтересів... є майже у всіх питаннях сьогодення - одні і ті ж країни Європи, Вони ж одночасно є і союзниками і колаборантами росії задля обслуговуванні її інтересів. Вони ті, що "бажають в'їхати в рай, стоячи на горлі України"... - ХТО ж ВОНИ?

Однозначно та одночасно , що це саме ті країни, які були колаборантами і у Гітлєра, активні члени т. зв. "гітлерівської осі": локомотивом якої - як завжди.. була і лишається Німеччина, а "причіпними вагонами антиукраїнського потягу" є - Італія, Мадярщина, Австрія... частково і Франція, яка постійно "шарахається від тину до тину" в своїй зовнішній політиці (між іншим, - як і в 2-й світовій)

Постійна кампашка - і всі, як і Гітлєр, як і любі неврівноважені на своїй виключності, які, як Будда - з насолодою споглядають власний пупок, вони невпинно борються проти віртуальних і надуманих загроз, які можуть очікувати їхні країни, якщо вони виступлять на захист когось незаслужено скривдженого росією,... Їх позиціям характерна гіперболізована боротьба за мовні та інші права їх співвітчизників в потенційній країні-жертві, про власну винятковість, про відновлення історичної справедливості, про історично їхні території..., ведуть провокативну політику і підривну пропаганду в потенційній країні-жертві... і все з однією облудною ціллю - ніби-то "слізно турбуючись" виключно про успішність самої країни-жертви... Набір штампів у них - стандартний і майже незмінний...

Тобто, вони ведуть зовнішню політику за яскравими але дефективними лекалами ХХ століття, як і Гітлєр, як і росія...

Панове, прокиньтеся від летаргічного сну, навіяного вашими фальшивими "божками " минулого : Гітлером-Муссоліні-Петеном- Артуром Зейсс-Інквартом -Салаші...

Чи "запевнення" та погрози (шантаж) дикої Орди діють і досі на вас гіпнотично завдяки саме доларовій приманці?

Панове, на вулиці вже давно весна ХХІ-го століття, з властивим йому соціальними сітками, інтернетом, супутниковим телебаченням, супутниковою навігацією та зв'язком -і абсолютно вся інформація та її джерела вже давно верифікуються.

Громадськість світу вже надто добре інформована про любі події у світі - її вже не обманути благими намірами та солодким фразами -аргументами ...

Ми ж все-рівно переможемо, - як же ви потім світові, та й своїм дітям будете пояснювати свою стару, дворушницьку позицію, свої "західні цінності"?

Думайте головою, вона ж для цього вам призначена, на відміну від ординців, бо вони ж і досі вважають що вона, в основному для носіння коштовних ондатрових, тюленячих та соболячих шапок... і дуже часто саме - шапок вкрадених...

Прислухайтеся, врешті до голосу своїх громадян - вони, як правило, швидше "одужуютть" в критичних ситуаціях , ніж очільники своєї ж влади...

Станьте поруч з Україною - з добром та справедливістю в боротьбі зі світовим злом - з дикою та варварською Ордою!

ЄВРОПА, як і росія мають пройти стадію депутінізації, а Україна має стати рівноправним членом як ЄС, так і НАТО (що суттєво прискорить депутінізацію Європи_)...

І саме інтеграція України в політичні та військові структури, саме ці події, та лише після них - засвідчуватимуть про остаточне одужання Європи від брудного та лицемірного минулого... про її остаточний розрив з політикою "подвійного дна" і про початок сповідування реальних, істинних, а не лише декларованих "західних цінностей"...
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09.05.2022 19:25 Відповісти
Не будет ли Угорщине комфортнее в одкб и таможенном союзе, чем в НАТО и ЕС?
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09.05.2022 18:46 Відповісти
в таможенном союзе на ее мнение наср*ть (пардон)
а тут оно может и повыпендриваться... чтоб почувствовать свою значимость (и доверие ***** оправдать)
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09.05.2022 19:04 Відповісти
Підари
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09.05.2022 18:47 Відповісти
То орбан то сияртоо...одни Клизмососы путлера
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09.05.2022 18:50 Відповісти
Продовжують купляти нафту у наших вбивць? Значить вони теж вбивці за співучасть ,а за це їм дякую не скажуть. А ми цим бубонам будемо нагадувати доти, поки вони не звільнять місце в ЕС.
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09.05.2022 18:50 Відповісти
здається, ми продовжуємо її транспортувати((((
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09.05.2022 19:35 Відповісти
********* кацапські
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09.05.2022 18:52 Відповісти
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09.05.2022 18:52 Відповісти
Вот этим то и занималась та Меркель 7 лет,которая очень плохая.
Всякой венгерской или греческой
падалью,но она ведь плохая.
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09.05.2022 18:52 Відповісти
ana kak raz i vzrostila etih debylov.
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09.05.2022 18:55 Відповісти
А не хоче ця бездітна баба Меркель приїхати в Маріуполь, Бучу і інші міста проповзти на колінах, де масова гибель діточок, жінок, стариків. Меркель, що тобі сниться по ночах? Душі убієнних до тебе не стукають?
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09.05.2022 19:42 Відповісти
ЄС та НАТО утримують мад'яр, а вони їм дулі крутять. Офігеть.
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09.05.2022 18:54 Відповісти
Венгры - верные псы путлера. Бойкот всех венгерских товаров, если такие вообще существуют.
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09.05.2022 18:55 Відповісти
Короче два хмыря путлера валят Венгрию под монастырь крисиный мавзолея...
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09.05.2022 18:55 Відповісти
Повторюю-лайно не може не бути лайном бо по своїй сутності воно-лайно...
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09.05.2022 18:55 Відповісти
Вы моментально измените свои позиции если ЕС введет такую пошлину на рашкинские нефтепродукты, что ее себестоимость будет в несколько раз превышать себестоимость нефтепродуктов из других стран. До переобувания осталось не долго.
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09.05.2022 18:57 Відповісти
Кремлівські защекани
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09.05.2022 18:57 Відповісти
та ми вже поняли, шо ви кончені підари. почекайте, закінчимо з москалями, згадаємо вам усе.
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09.05.2022 18:57 Відповісти
Без самосуду! Слідуйте вказівками старого сапера Водічки, товариша Швейка. "З цими мадярами треба поступати рішуче. Я його ЯК хрясну!"
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09.05.2022 20:15 Відповісти
Як, ці люди втрапили в ЕС, НАТО? Що, ми, українці, маємо втримати за всіх цих мавп?
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09.05.2022 18:58 Відповісти
Дайте этим путинским шлюхам возможность дальше барижить с рашкой и пусть они успокоятся.Их часть в импорте нефти это максимум 5% и сильно она ни на что не повлияет.
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09.05.2022 19:00 Відповісти
та и мы не меняли свое отношение - йовбики они такие долбоё***
(хотя с этим йовбиком таки надо шото делать... уже который год срёт нам под двери!!!)
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09.05.2022 19:00 Відповісти
ну, мадьяры играют в открытую, потому как дурачки, но их скрытно поддерживают и немцы и австрийцы, это факт, ибо поставить мадьяр на колени, страну без выхода к морю, и во многом зависящую от дотаций из Брюсселя, можно было бы уже давно ...
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09.05.2022 19:00 Відповісти
А это Сриряйло не хочет организовать брекзит, дабы выйти из ЕС?
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09.05.2022 19:04 Відповісти
Коли вже угорщину пошлють нах із ЄС в майожний союз до пуйла? Коли її вигонять з НАТО і відправлять в ОДКБ? Ми із задоволенням займемо її місце і Європа та НАТО не пожалкують. Українці будуть гідно боронити їх цінності. Всі малороси і совдрочери виїдуть назавжди на мацковію.
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09.05.2022 19:06 Відповісти
Упороті мадяри ніяк не зрозуміють, що у разі неприйняття нафтового ембарго, кожен обстріл території України буде призводити до пошкодження нафтопроводу до Угорщини, який проходить через нашу країну. Ну от такий дивний збіг обставин. Як тільки орки запустять ракету, то вона одразу, чомусь, буде брати курс на наземну ділянку нафтопроводу з кацапською нафтою для "*******".
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09.05.2022 19:07 Відповісти
Гнать надо эту цыганву запутинскую из ЕС и НАТО!
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09.05.2022 19:07 Відповісти
це не циганва, це такі ж самі угро-фіни, як московити. Ось це точно один нарід з москалями!
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09.05.2022 19:38 Відповісти
Мы ж не знаємо... Може то їх просять так робити... Типу все одно ж замазані
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09.05.2022 19:07 Відповісти
А як ****** отримують нафту?
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09.05.2022 19:09 Відповісти
во-во!
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09.05.2022 19:37 Відповісти
На всякую хитрую гайку находится свой болт с левой резьбой..
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09.05.2022 19:13 Відповісти
И все таки. А накудой нафта к ******* идет?
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09.05.2022 19:30 Відповісти
*****.ли?
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09.05.2022 19:59 Відповісти
Сіярто - ми як були п*дерасами, так і залишаємось!
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09.05.2022 19:30 Відповісти
Бізрнес закарпатський -- каністрами возити з України бензин до Угорщини да повертатися додому, і все за один день.
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09.05.2022 19:54 Відповісти
Свинярто!
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09.05.2022 19:54 Відповісти
Угорщина межує із Румунією...у Румунії великі нафтові родовища...невже не можна там купувати нафту?
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09.05.2022 19:55 Відповісти
Нада просто перекрити трубу угорському нацизму . Ото й уся премудрість . ******* по великому рахунку нічого з себе не являють , щоб довго їм щось пояснювати .
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09.05.2022 19:56 Відповісти
1)мадьяры хотят "плюшку" от евро-бюрократов, 2) мадьяры хотят в Таежный союз, 3) мадьярам все равно, но вот Витя Орбан на крючке у КГБ...Так что даже у мадьяр выбор есть....
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09.05.2022 20:12 Відповісти
Ми теж не змінили своєї позиції стосовно сексуальної орієнтаціі Сіряйто й Угорського уряду загалом!
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09.05.2022 20:18 Відповісти
не хочеться виглядати нацистом, але так виглядає що проект останньої азійської орди яка забрела на територію Європи підходить до завершення.
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09.05.2022 20:44 Відповісти
Британія створила прецедент, шляхом волевиявлення виборців вийшовши з Євросоюзу. Мабуть, пора Євросоюзу створити прецедент, виперши нахер Угорщину, як країну, яка працює на підрив підвалин Євросоюзу.
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09.05.2022 21:28 Відповісти
прийде час- згадаєм все , тварюки
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09.05.2022 21:46 Відповісти
А може змінити статус Угорщіни, до "УРР" (угорська радянска республіка), якою вона вже була? Хіба не видно, що вони росіськи ************, заслані кізячки?
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09.05.2022 21:49 Відповісти
А не пора бы ли нам за венгров в Украине взяться... За их конрабас... в военное время... Да и им пора бы на родину свою.... к сийатру . к этим гандонам ***. Нахрена эти твари нам в Украине надо? Пусть их кормит сиятра гребаная и рассказывает... Бо якщо ****** по писакам за Україну - мало їм не буде.
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09.05.2022 21:50 Відповісти
Что-то мне этот сученыш внешне и по поведению напоминает лишнехромосомного Мединского!
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10.05.2022 12:40 Відповісти
 
 