-"Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії", - Сійярто

Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії й наполягає, що не готова його підтримати попри складні переговори, які тривають останніми днями, і запропоновані їй поступки, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", - заявив Сійярто.

Він повторив слова прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що пропозиція Єврокомісії схожа на атомну бомбу для угорської економіки і знищить її стабільне енергопостачання.

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Сійярто додав, що географічне положення країни, транспортні шляхи, розташування та наявність нафтогазових родовищ визначають безпеку енергопостачання Угорщини.

Він сказав, що структура енергопостачання кожної країни ЄС є різною, і що глави держав і урядів Євросоюзу погодилися, що Європейський Союз може вжити лише ті заходи, які враховують різні структури енергопостачання в кожній державі-члені.

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Майже дві третини нафти, яку отримує Угорщина, походить з Росії.

Упродовж декількох днів посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.