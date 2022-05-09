Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії, - Сійярто
Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії й наполягає, що не готова його підтримати попри складні переговори, які тривають останніми днями, і запропоновані їй поступки, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.
"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", - заявив Сійярто.
Він повторив слова прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що пропозиція Єврокомісії схожа на атомну бомбу для угорської економіки і знищить її стабільне енергопостачання.
Сійярто додав, що географічне положення країни, транспортні шляхи, розташування та наявність нафтогазових родовищ визначають безпеку енергопостачання Угорщини.
Він сказав, що структура енергопостачання кожної країни ЄС є різною, і що глави держав і урядів Євросоюзу погодилися, що Європейський Союз може вжити лише ті заходи, які враховують різні структури енергопостачання в кожній державі-члені.
Майже дві третини нафти, яку отримує Угорщина, походить з Росії.
Упродовж декількох днів посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.
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ЦЕ БЛОК ЗАЯВ провідних ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ ЛИШЕ ЗА ОДНУ ДОБУ...
-Замітьте, що основними противниками української визвольної боротьби, противниками українських інтересів... є майже у всіх питаннях сьогодення - одні і ті ж країни Європи, Вони ж одночасно є і союзниками і колаборантами росії задля обслуговуванні її інтересів. Вони ті, що "бажають в'їхати в рай, стоячи на горлі України"... - ХТО ж ВОНИ?
Однозначно та одночасно , що це саме ті країни, які були колаборантами і у Гітлєра, активні члени т. зв. "гітлерівської осі": локомотивом якої - як завжди.. була і лишається Німеччина, а "причіпними вагонами антиукраїнського потягу" є - Італія, Мадярщина, Австрія... частково і Франція, яка постійно "шарахається від тину до тину" в своїй зовнішній політиці (між іншим, - як і в 2-й світовій)
Постійна кампашка - і всі, як і Гітлєр, як і любі неврівноважені на своїй виключності, які, як Будда - з насолодою споглядають власний пупок, вони невпинно борються проти віртуальних і надуманих загроз, які можуть очікувати їхні країни, якщо вони виступлять на захист когось незаслужено скривдженого росією,... Їх позиціям характерна гіперболізована боротьба за мовні та інші права їх співвітчизників в потенційній країні-жертві, про власну винятковість, про відновлення історичної справедливості, про історично їхні території..., ведуть провокативну політику і підривну пропаганду в потенційній країні-жертві... і все з однією облудною ціллю - ніби-то "слізно турбуючись" виключно про успішність самої країни-жертви... Набір штампів у них - стандартний і майже незмінний...
Тобто, вони ведуть зовнішню політику за яскравими але дефективними лекалами ХХ століття, як і Гітлєр, як і росія...
Панове, прокиньтеся від летаргічного сну, навіяного вашими фальшивими "божками " минулого : Гітлером-Муссоліні-Петеном- Артуром Зейсс-Інквартом -Салаші...
Чи "запевнення" та погрози (шантаж) дикої Орди діють і досі на вас гіпнотично завдяки саме доларовій приманці?
Панове, на вулиці вже давно весна ХХІ-го століття, з властивим йому соціальними сітками, інтернетом, супутниковим телебаченням, супутниковою навігацією та зв'язком -і абсолютно вся інформація та її джерела вже давно верифікуються.
Громадськість світу вже надто добре інформована про любі події у світі - її вже не обманути благими намірами та солодким фразами -аргументами ...
Ми ж все-рівно переможемо, - як же ви потім світові, та й своїм дітям будете пояснювати свою стару, дворушницьку позицію, свої "західні цінності"?
Думайте головою, вона ж для цього вам призначена, на відміну від ординців, бо вони ж і досі вважають що вона, в основному для носіння коштовних ондатрових, тюленячих та соболячих шапок... і дуже часто саме - шапок вкрадених...
Прислухайтеся, врешті до голосу своїх громадян - вони, як правило, швидше "одужуютть" в критичних ситуаціях , ніж очільники своєї ж влади...
Станьте поруч з Україною - з добром та справедливістю в боротьбі зі світовим злом - з дикою та варварською Ордою!
ЄВРОПА, як і росія мають пройти стадію депутінізації, а Україна має стати рівноправним членом як ЄС, так і НАТО (що суттєво прискорить депутінізацію Європи_)...
І саме інтеграція України в політичні та військові структури, саме ці події, та лише після них - засвідчуватимуть про остаточне одужання Європи від брудного та лицемірного минулого... про її остаточний розрив з політикою "подвійного дна" і про початок сповідування реальних, істинних, а не лише декларованих "західних цінностей"...
а тут оно может и повыпендриваться... чтоб почувствовать свою значимость (и доверие ***** оправдать)
Всякой венгерской или греческой
падалью,но она ведь плохая.
(хотя с этим йовбиком таки надо шото делать... уже который год срёт нам под двери!!!)