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Новини Війна
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4-річну Алісу, мама якої залишилась у "фільтраційному таборі" окупантів, передадуть родичам, - Денісова

діти,аліса

4-річну Алісу, яку російські окупанти розлучили з мамою, передадуть рідним у безпечний регіон України.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Маленька Аліса з "Азовсталі" перебуває в безпеці. Чотирирічну дитину рашисти розлучили з мамою. За наявною інформацією, жінку відправили у фільтраційний табір. Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. ЇЇ тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України.

"Рашистські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні", - підсумувала омбудсмен.

Дивіться також: Рашисти розлучили 4-річну Алісу з мамою, жінку залишили у "фільтраційному таборі", - "Азов". ВIДЕО

Автор: 

діти (5152) омбудсмен (479)


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Топ коментарі
+21
Пишите правильно и называйте вещи своими именами - В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ! Русские - нацисты, и методы у них те же.
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09.05.2022 18:52 Відповісти
+17
Оон з зе гарно попрацювало, з азовсталі прямо в руки рашистим віддали людей, визволяти їх будуть судячи з усього в обмін на полонених орків. Верещучки потім обов'язково навішайте собі медалей тільки обмазати кров'ю не забудьте.
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09.05.2022 18:49 Відповісти
+13
Мама "не залишилася", а її полонили....
Як і мільйон+ інших українців
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09.05.2022 18:51 Відповісти
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Оон з зе гарно попрацювало, з азовсталі прямо в руки рашистим віддали людей, визволяти їх будуть судячи з усього в обмін на полонених орків. Верещучки потім обов'язково навішайте собі медалей тільки обмазати кров'ю не забудьте.
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09.05.2022 18:49 Відповісти
Якщо визволять...тих, хто не пройшов їх "фільтрацію" вони просто вбивають...і фальтраційний табір - це черга на фільтрацію...тут або проходиш - або ні...
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09.05.2022 19:51 Відповісти
вони падли ті вбивства приписують нашим воїнам. все рашатеве звиздить про це.
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09.05.2022 21:53 Відповісти
Цікаво, чи можна обміняти ту гниду Медведчука на наших цивільних українців?
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09.05.2022 19:59 Відповісти
**** Верещучка мае в1дношення до Херсонсько1 зради. Маеться на уваз1 розм1нування перед наступом орк1в.
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09.05.2022 20:28 Відповісти
Мама "не залишилася", а її полонили....
Як і мільйон+ інших українців
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09.05.2022 18:51 Відповісти
Аби б полонили...судячи по розповідям, тих, хто "не проходить фільтрацію" ці нелюди просто вбивають...
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09.05.2022 19:53 Відповісти
Пишите правильно и называйте вещи своими именами - В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ! Русские - нацисты, и методы у них те же.
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09.05.2022 18:52 Відповісти
Что-то про Медведчука уже забыли.
К этой гниде у кремлёвских много вопросов.
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09.05.2022 19:14 Відповісти
не пиши куйні. Там цивільні - це, в основному, робітники комбінату, подивись відео в "Азова", вони розповідали чому і як там опинилися.
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09.05.2022 19:39 Відповісти
хоча нормальна людина чи українець такого б просто не написала. тільки підор рашисткий міг таке написати.
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09.05.2022 19:40 Відповісти
Ідіоте, на Азовсталі бомбосховища! Там сотні цивільних було!
А кацапські нелюди порушують ВСІ закони війни!
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09.05.2022 19:49 Відповісти
И что с того если ее муж с Азова? С какого перепуга это должно "по законам военного времени" что то значит? Или может по законам военного времени Украине можно вычислять жен российских солдат и скажем "устранять" их силами дрг?
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09.05.2022 19:51 Відповісти
Класна "евакуація під егідою ООН" із попаданням навіть жінок у кацапській концлагер.
Що там брехали кацапи? Половина САМІ вирішили залишитися у "днр"?
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09.05.2022 19:48 Відповісти
Смерть кацапским фашистам.
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09.05.2022 21:40 Відповісти
Якби ще ту денісову з верещучкою в фільтраційних табір за таку "эвакуацію цивільних"
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10.05.2022 11:40 Відповісти
 
 