4-річну Алісу, мама якої залишилась у "фільтраційному таборі" окупантів, передадуть родичам, - Денісова
4-річну Алісу, яку російські окупанти розлучили з мамою, передадуть рідним у безпечний регіон України.
Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Маленька Аліса з "Азовсталі" перебуває в безпеці. Чотирирічну дитину рашисти розлучили з мамою. За наявною інформацією, жінку відправили у фільтраційний табір. Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. ЇЇ тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
За словами Денісової, знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України.
"Рашистські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні", - підсумувала омбудсмен.
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Як і мільйон+ інших українців
К этой гниде у кремлёвских много вопросов.
А кацапські нелюди порушують ВСІ закони війни!
Що там брехали кацапи? Половина САМІ вирішили залишитися у "днр"?