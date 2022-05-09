4-річну Алісу, мама якої залишилась у "фільтраційному таборі" окупантів, передадуть родичам, - Денісова

4-річну Алісу, яку російські окупанти розлучили з мамою, передадуть рідним у безпечний регіон України.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Маленька Аліса з "Азовсталі" перебуває в безпеці. Чотирирічну дитину рашисти розлучили з мамою. За наявною інформацією, жінку відправили у фільтраційний табір. Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. ЇЇ тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України.

"Рашистські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні", - підсумувала омбудсмен.

Дивіться також: Рашисти розлучили 4-річну Алісу з мамою, жінку залишили у "фільтраційному таборі", - "Азов". ВIДЕО