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Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін не залишає ФРН та партнерам іншого вибору, окрім поставок Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням.

Про це він сказав на Федеральному конгресі Німецької конфедерації профспілок у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Шольц зазначив, що Путін поставив під загрозу мир в Європі, і "це не може зійти йому з рук". Тому Німеччина підтримує Україну.

За словами канцлера ФРН, президент Росії відмовився від принципу непорушності європейських кордонів, реалізуючи "реваншистський проєкт Російської імперії". Якщо цьому не протистояти, це "означатиме зміцнення агресора в його злочинній діяльності".

Також Шольц додав, що Німеччина має намір не лише скоротити імпорт російського газу й нафти, а й якомога швидше повністю звести його до нуля. Водночас канцлер виступив проти негайного ембарго на газ РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіватися на швидке завершення російської агресії в Україні не варто, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7484) зброя (7535) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+23
бу без Украины империя превращается в какашку, и ботоксное это понимает, и Украина ценнее ему всех тех стран вместе взятых
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09.05.2022 19:06 Відповісти
+20
А тим Часом йому надзвонює си цзинь хрін комуняка, і каже що, треба *деескалація*, тобто не постачайте зброю, а то *буде некерований конфлікт в Україні*. мені ось цікаво, чому Фінляндії і Швеції можна вступити в НАТО, дуже швидко, і це не загроза для Китаю, та будь-кому можна. навіть Зімбабве можна, а Україна в НАТО це загроза для Китаю
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09.05.2022 19:00 Відповісти
+17
следи за языком, ты не в трускавце на слете своей партии.
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09.05.2022 19:05 Відповісти
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А тим Часом йому надзвонює си цзинь хрін комуняка, і каже що, треба *деескалація*, тобто не постачайте зброю, а то *буде некерований конфлікт в Україні*. мені ось цікаво, чому Фінляндії і Швеції можна вступити в НАТО, дуже швидко, і це не загроза для Китаю, та будь-кому можна. навіть Зімбабве можна, а Україна в НАТО це загроза для Китаю
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09.05.2022 19:00 Відповісти
Тому що вони хочуть контролювати все продовольство у світі і зафігачити світовий голодомор. Як варіант
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09.05.2022 19:04 Відповісти
бу без Украины империя превращается в какашку, и ботоксное это понимает, и Украина ценнее ему всех тех стран вместе взятых
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09.05.2022 19:06 Відповісти
Йому на власну країну та людей плювати, а Ви про якісь там інші країни... За 22 роки з ерефії можна було зробити таку "канхвєтку" за наявності грошей та бажання, що весь світ би жаба задушила, але воно крало та купувало палаци з яхтами...
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09.05.2022 19:34 Відповісти
папаша Шольц, довольно причитать!

открывайте закрома Рейха для Укровермахта!
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09.05.2022 19:47 Відповісти
следи за языком, ты не в трускавце на слете своей партии.
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09.05.2022 19:05 Відповісти
Ти ж начебто розумна людина? Ти розумієш, що такими словами сієш розбрат між Україною, та ії союзниками?
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09.05.2022 20:00 Відповісти
Так всё-таки когда мы увидим немецкое оружие в наших стройных рядах, герр Шольц?
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09.05.2022 19:01 Відповісти
Штирліц сидів у людній кав'ярні. Раптом якийсь п'яний есесовець вигукнув:
- Москалі - сволота!
Усі з докором подивились на цього офіцера й подумали: "Як же він міг сказати таке при Штирліцові?"
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09.05.2022 19:12 Відповісти
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09.05.2022 20:15 Відповісти
Шольц вже хоче сісти дупою і на третій стільчик. Певно йому прийдеться перейти в горизонтальне положення, або сісти на "Шпагат" а це боляче, в політичному розумінні.
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09.05.2022 19:02 Відповісти
Сьогодні він сидить на рузге пляшці .😭
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09.05.2022 19:23 Відповісти
...и даже бутылку поставили, на которую тебя насадили!
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09.05.2022 19:33 Відповісти
Так задави ту страну Угорщину. Викидайте її з Євросоюзу, ато набрали всякий мусор. Брити молодці-зрозуміли, що їм не потрібне сміття в Європі!
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09.05.2022 19:06 Відповісти
ти маєш сдєть на бутилкє ми з ЄС розберемося без тебе
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09.05.2022 19:34 Відповісти
Мамкін бутилізатор, ти виходь інколи на свіже повітря. А то певно це все наслідки постковіду сказуються на розумовій діяльності.
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10.05.2022 00:36 Відповісти
"Шльоми" чи "Гельми"
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09.05.2022 19:09 Відповісти
Немцы всегда раскачиваются долго, но потом фигачат так, шо мама не горюй. Дайте им чутка времени, они просто тугодумы по нашим меркам. Вот увидите
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09.05.2022 19:07 Відповісти
ага, війна закінчиться, а фріци ще 5 років будуть нам зброю постачати?
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09.05.2022 19:13 Відповісти
крім зброї, у нас будуть дуже великі проблеми з економікою, не забувайте
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09.05.2022 19:19 Відповісти
А когда война "закончится"? Она уже 8 лет идет. Сейчас в самой горячей фазе. Ресурсов станет меньше-будет еще десятилетие позиционной войны. Так что с главным производителем тяжелого вооружения в Европе Украине надо оочень тесно взаимодествовать и не плеваться в союзников.
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09.05.2022 20:05 Відповісти
А может вместо тотальной вакцинации придумают тотальную кормежку из тюбика. Хочешь тюбик еды - делай тото.
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09.05.2022 19:09 Відповісти
Не путлер вам не оставляет шанса, а героизм украинцев. Вы же прогнозировали быстрое падение Украины и даже сейчас некоторые из вас на это рассчитывают - не дождетесь. Чем дольше вы будете тянуть резину, тем дольше будет кризис в ваших странах но все равно вам рано или поздно придется в конце-концов поменять свое отношение к данной ситуации.
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09.05.2022 19:09 Відповісти
По рашистській доктрині Дугіна по розділу Евразії, Берлін мав стати "смотрящим" від Москви в західній і Центраьній европі. Може тому і так довго німці "чухаються".
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09.05.2022 19:10 Відповісти
Одна акула говорит другой:
- Чего это ты так разжирела?
- Ем туристов из России.
- Опасно же! Убить могут!
- Нет! Это когда американца или немца схватишь, то земляки на помощь кидаются. А если этих, то их соотечественники кричат:
- Приколись, братва, какая экзотика! И на видео снимают…
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09.05.2022 19:13 Відповісти
Дотолерувалися

Перший день навчань у школі після літніх канікул. П'ятий клас. Берлін.
Учитель перекликає учнів.
- Мустафа Ель Екх Зері!
- Тут!
- Ахмед Ель Кабул!
- Тут!
- Мохамед Енд Арта!
- Тут!
- Мі Ха Елма Айер!
Тиша в класі.
- Мі Ха Елма Айер!
Ніхто не відповідає.
- Запитую востаннє: Мі Ха Елма Айер!
Нарешті якийсь хлопчина з останньої парти каже: - Можливо, це я. Але мене звати Міхаель Майер.
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09.05.2022 19:11 Відповісти
очень смешно. Мой малой как раз сейчас в берлине, в школе. Єти ваши страшилки про муслимов, скажем так, немножко преувеличені. Зато в классе теперь и украинские фамилии есть, держи в уме. И спасибо скажи, что наших детей там принимают.
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09.05.2022 19:23 Відповісти
а если не скажу спасибо - то шо?
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09.05.2022 19:41 Відповісти
будешь бьідлом.
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09.05.2022 20:03 Відповісти
Костюк, та й тобі не завадило в школі кілька уроків української мови відвідати, а то таке русько-украйонське накалякав, що твій "малой" почервонів би від сорому. "Преувеличені" або "Єти" чи "берлине"))) Ганьба!
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09.05.2022 19:41 Відповісти
я твердо убежден что содержание превалирует над формой.
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09.05.2022 20:07 Відповісти
А ти в школі добре українську мову вчив? В українській мові по відношенню до московитів пишуть російське, а не руське. Бо ті хто створював українську граматику знав, що Русь це Україна.
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09.05.2022 20:07 Відповісти
Ніколи не ставили собі запитання, чому величезні потоки біженців йдуть у Європу із тих країн, де якраз московія і влаштовує війни та гуманітарні кризи? А варто задуматись.
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09.05.2022 21:10 Відповісти
Бач як забалакав! Гуд!
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09.05.2022 19:12 Відповісти
хорош трындеть, давай уже мессершмитты
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09.05.2022 19:15 Відповісти
молитесь, чтобі єти ваши хамские комментарии не видели немці. Іначе вместо мессершмитов вам будут большие немецкие пенисьі.
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09.05.2022 19:24 Відповісти
...а тьі таки бьідло. В спам молча, бегом марш
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09.05.2022 20:05 Відповісти
"Шольц зазначив, що Путін поставив під загрозу мир в Європі, і "це не може зійти йому з рук". Тому Німеччина підтримує Україну."
Ты лучше прокоментируй этого шваба, оказывается , Пуйло не ведёт войну в Европе, а только ставит мир в Европе под угрозу. А Украина, это для Шольца не Европа, украинские солдаты - не европейцы? О каких обидах ты блеешь? Германия во главе с Меркель за 15 лет взрастили в Европе ещё одного Гитлера, на ,в основном, немецкие , ранее и теперь поступающие в питорашку деньги у бывают украинцев, а ты тут сюсюкаешь как бы немцы не обиделись
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10.05.2022 00:04 Відповісти
Браво! ****@, таки "дожав" німців, бо у Зеленого, не дуже виходило...
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09.05.2022 19:16 Відповісти
Очухався вже дванадцять років як не залишає вибору! 08.08.2008 забули?!
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09.05.2022 19:25 Відповісти
Можеш навіть зброю не постачати. Все одно у вас її жалюгідно мало, та й застаріла вона. Краще, що б ти міг зробіти, так це ПОВНІСТЮ припинити закуповувати нафту та газ у парашенців. Оце була б НАЙКРАЩА допомога.
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09.05.2022 19:26 Відповісти
Йому ЦРУ до мошонки таки прив"язали вибузівку?
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09.05.2022 19:42 Відповісти
Нема у нього мошонки, Х@йло їм відрізало мошонку разом з яйцями, і вже давненьк
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10.05.2022 00:08 Відповісти
Вони як ті два дурачка , цей шольц з макроном . Нічо не роблять , тільки щось постійно триндять і портять воздух . Ну макрон ще телефон від вуха не відриває . Якісь дегенеративні одне з другим .
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09.05.2022 20:07 Відповісти
Это он про гранатомёты (за них спасибо) и просроченные пзрк, что вместо свалки отправили в Украину в начале войны? Или дозрел до поставок нормального оружия?
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09.05.2022 20:24 Відповісти
Коллеги в закулисах Рейхстага напоминали что он внезапно может присоединится Шредеру и Меркель на скамье подсудимых за предательство.
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09.05.2022 22:16 Відповісти
Старий вже всі опції перебрав, лишилася одна, правильная - аби по колу не пішов.
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09.05.2022 20:32 Відповісти
 
 