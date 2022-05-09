Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін не залишає ФРН та партнерам іншого вибору, окрім поставок Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням.
Про це він сказав на Федеральному конгресі Німецької конфедерації профспілок у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Шольц зазначив, що Путін поставив під загрозу мир в Європі, і "це не може зійти йому з рук". Тому Німеччина підтримує Україну.
За словами канцлера ФРН, президент Росії відмовився від принципу непорушності європейських кордонів, реалізуючи "реваншистський проєкт Російської імперії". Якщо цьому не протистояти, це "означатиме зміцнення агресора в його злочинній діяльності".
Також Шольц додав, що Німеччина має намір не лише скоротити імпорт російського газу й нафти, а й якомога швидше повністю звести його до нуля. Водночас канцлер виступив проти негайного ембарго на газ РФ.
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Усі з докором подивились на цього офіцера й подумали: "Як же він міг сказати таке при Штирліцові?"
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Перший день навчань у школі після літніх канікул. П'ятий клас. Берлін.
Учитель перекликає учнів.
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Нарешті якийсь хлопчина з останньої парти каже: - Можливо, це я. Але мене звати Міхаель Майер.
Ты лучше прокоментируй этого шваба, оказывается , Пуйло не ведёт войну в Европе, а только ставит мир в Европе под угрозу. А Украина, это для Шольца не Европа, украинские солдаты - не европейцы? О каких обидах ты блеешь? Германия во главе с Меркель за 15 лет взрастили в Европе ещё одного Гитлера, на ,в основном, немецкие , ранее и теперь поступающие в питорашку деньги у бывают украинцев, а ты тут сюсюкаешь как бы немцы не обиделись