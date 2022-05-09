Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін не залишає ФРН та партнерам іншого вибору, окрім поставок Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням.

Про це він сказав на Федеральному конгресі Німецької конфедерації профспілок у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Шольц зазначив, що Путін поставив під загрозу мир в Європі, і "це не може зійти йому з рук". Тому Німеччина підтримує Україну.

За словами канцлера ФРН, президент Росії відмовився від принципу непорушності європейських кордонів, реалізуючи "реваншистський проєкт Російської імперії". Якщо цьому не протистояти, це "означатиме зміцнення агресора в його злочинній діяльності".

Також Шольц додав, що Німеччина має намір не лише скоротити імпорт російського газу й нафти, а й якомога швидше повністю звести його до нуля. Водночас канцлер виступив проти негайного ембарго на газ РФ.

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