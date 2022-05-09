ЄС вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти, - Мішель
Європейський Союз вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
"Ми працюємо над звільненням країн Європейського Союзу від тиску Росії щодо постачання енергетичних носіїв. Ми вже обговорюємо, ми вже близькі до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти
Топ коментарі
+4 КузьмичUA
показати весь коментар09.05.2022 19:23 Відповісти Посилання
+3 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар09.05.2022 19:13 Відповісти Посилання
+2 Kitti Kitti
показати весь коментар09.05.2022 19:19 Відповісти Посилання
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А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь - это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
Можно смело вводить санкции без условий.