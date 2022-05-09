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ЄС вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти, - Мішель

мішель

Європейський Союз вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми працюємо над звільненням країн Європейського Союзу від тиску Росії щодо постачання енергетичних носіїв. Ми вже обговорюємо, ми вже близькі до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти

Читайте: Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

Автор: 

нафта (5592) Євросоюз (13666) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+4
Осталось уломать йовбиков...
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09.05.2022 19:23 Відповісти
+3
та путін від старості скоріше здохне, ніж ви там щось приймете!
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09.05.2022 19:13 Відповісти
+2
Так - в каждом деле. Завтра, завтра, завтра, -
А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь - это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
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09.05.2022 19:19 Відповісти
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та путін від старості скоріше здохне, ніж ви там щось приймете!
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09.05.2022 19:13 Відповісти
Його заріжуть.
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09.05.2022 19:16 Відповісти
Так - в каждом деле. Завтра, завтра, завтра, -
А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь - это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
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09.05.2022 19:19 Відповісти
Внимательно фото. Это деградация
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09.05.2022 19:20 Відповісти
Шмыгаль ловкий парень❗Он как труфальдино из бергамо и в Украине премьером и в евросоюзе президент совета❗
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09.05.2022 19:33 Відповісти
П.С. Ну мы то его узнали сразу, а в евросоюзе до сих пор не поймут куда он периодически пропадает 👍
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09.05.2022 19:35 Відповісти
Осталось уломать йовбиков...
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09.05.2022 19:23 Відповісти
..............у*бать йовбиков ...
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09.05.2022 19:25 Відповісти
что воды отошли ? когда родим ?
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09.05.2022 19:24 Відповісти
Эх...Этот ребенок идет ножками вперед.
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09.05.2022 19:30 Відповісти
Скоріше, жепою допереду
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10.05.2022 08:04 Відповісти
Хунгарців зара іпуть у всі місця
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09.05.2022 19:39 Відповісти
Орбану яйця добре притисли?
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09.05.2022 20:11 Відповісти
условием снятия санкций должен быть вывод кацапких войск со всех непризнанных оккупированных территорий.
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09.05.2022 20:17 Відповісти
Сколько за эти годы уже было против них санкций - не припомню, чтобы они выполнили хоть одно условие, даже не старались.
Можно смело вводить санкции без условий.
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09.05.2022 23:36 Відповісти
Санкции должны давно быть превентивно, а не "если, то...". Но увы, имеем что имеем.
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10.05.2022 00:40 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Будь ласка підписуйте петицію про заборону УПЦМП.Не встигаємо зібрати потрібну кількість підписів.Не полінуйтесь.Будуть проблеми з реєстрацією,але пробуйте кілька разів.Давайте разом добємо цю небезпечну московську гідру. Знаю що не в тему,але мушу розповсюджувати по всіх можливих ресурсах
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10.05.2022 01:55 Відповісти
 
 