ЄС вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти, - Мішель

Європейський Союз вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми працюємо над звільненням країн Європейського Союзу від тиску Росії щодо постачання енергетичних носіїв. Ми вже обговорюємо, ми вже близькі до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти

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