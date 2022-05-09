Родичі загиблих солдатів РФ не отримають компенсації, оскільки їх записують як "зниклих безвісти", - ЦПД
Більшість загиблих солдатів Росія фіксує як зниклих безвісти, а отже їхні родини не отримають компенсації.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
"30.04 путін підписав указ про виплату 3 мільйонів рублів родичам поранених російських військових і 5 мільйонів рублів - родичам загиблих. Ці гучні обіцянки мали б позитивно вплинути на мобілізацію, оскільки за такі гроші багато рашистів готові ризикнути життям.
Але за цими заявами є гірка реальність, в якій рф записує більшість вбитих солдат як таких, що пропали безвісти, щоб не виплачувати цю компенсацію.
Показовим прикладом цієї історії став загиблий на крейсері "Москва" солдат-строковик Єгор Шкребець, якого прокуратура рф офіційно визнала зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.
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если 32 тс.пропавших....не считая тех кто получил уже свои 100 баксов примерно 15_20 тыс...
то сколько их уже зжмуреных??
Зустрічаються два українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2 https://www.youtube.com/results?search_query=майор+чернобаев
https://youtu.be/MduWUY7LtBo
кацапи - сцикливі нацисти
кредитов набрали под бизнес-проект.
а их кидают.
Росія проти України: Андрій Боголюбський, Муравйов, Голодомор, Батурин| Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=U0BVaJuWf3s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
"Нэт человэк - нэт праблэма" (с) сталин