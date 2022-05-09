Родичі загиблих солдатів РФ не отримають компенсації, оскільки їх записують як "зниклих безвісти", - ЦПД

Більшість загиблих солдатів Росія фіксує як зниклих безвісти, а отже їхні родини не отримають компенсації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"30.04 путін підписав указ про виплату 3 мільйонів рублів родичам поранених російських військових і 5 мільйонів рублів - родичам загиблих. Ці гучні обіцянки мали б позитивно вплинути на мобілізацію, оскільки за такі гроші багато рашистів готові ризикнути життям.



Але за цими заявами є гірка реальність, в якій рф записує більшість вбитих солдат як таких, що пропали безвісти, щоб не виплачувати цю компенсацію.



Показовим прикладом цієї історії став загиблий на крейсері "Москва" солдат-строковик Єгор Шкребець, якого прокуратура рф офіційно визнала зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.

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