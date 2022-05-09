Макрон пропонує створити новий формат європейської співпраці за участю України і Великої Британії
Президент Франції Емманюель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Великої Британії.
Про це він сказав у промові в Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Президент Франції зазначив, що Україна "з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу.
Далі у промові Макрон запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об’єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу - як проєкту, який згуртував би континент довкола спільних цінностей та інтересів.
"Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила би демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці - політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів. Приєднання до неї не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Так само, вона не була би закритою для тих, хто вийшов з ЄС", - зазначив Макрон.
Він сказав, що у наступні тижні обговорюватиме ідею з керівництвом інших країн.
Згодом у коментарі ЗМІ Макрон деталізував, що критеріями приєднання до такого потенційного об’єднання вбачає дотримання спільних цінностей і географічну належність до Європи, а співпраця країн-учасниць може передбачати координацію політики і колективну безпеку.
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лишь бы не в НАТО
обидно да
- Такой же симулякр вместо вступления в Европейский Союз как и
предложение Зеленского- "Односторонние гарантии чего то там" вместо НАТО.
Хер йому в сумку.
Краще х-лу звони
Найкращий варіант для України - це зона вільної торгівлі з ЄС та членство в НАТО.
І хай би вони показилися із своєю слабкістю до мордерських обіймашок ...