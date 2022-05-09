УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12625 відвідувачів онлайн
Новини
7 095 37

Макрон пропонує створити новий формат європейської співпраці за участю України і Великої Британії

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Великої Британії.

Про це він сказав у промові в Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент Франції зазначив, що Україна "з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу.

Далі у промові Макрон запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об’єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу - як проєкту, який згуртував би континент довкола спільних цінностей та інтересів.

"Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила би демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці - політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів. Приєднання до неї не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Так само, вона не була би закритою для тих, хто вийшов з ЄС", - зазначив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС може тривати "десятиліттями", - Макрон

Він сказав, що у наступні тижні обговорюватиме ідею з керівництвом інших країн.

Згодом у коментарі ЗМІ Макрон деталізував, що критеріями приєднання до такого потенційного об’єднання вбачає дотримання спільних цінностей і географічну належність до Європи, а співпраця країн-учасниць може передбачати координацію політики і колективну безпеку.

Автор: 

членство в ЄС (1300) Макрон Емманюель (1515)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Нам лучше иметь дело с Британией,Польшей и прибалтийскими странами,чем с мутным Макроном и немцами.
показати весь коментар
09.05.2022 19:46 Відповісти
+22
Ще трохи макроша поп!здить і лишаться в Євросоюзі він та орбан.
показати весь коментар
09.05.2022 19:45 Відповісти
+13
ця хітрожопа скотина, хоче влізти у відношення між Україною і Великобританією.
Хер йому в сумку.
Краще х-лу звони
показати весь коментар
09.05.2022 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лишь бы не в ЕС

лишь бы не в НАТО

обидно да
показати весь коментар
09.05.2022 19:45 Відповісти
Ще трохи макроша поп!здить і лишаться в Євросоюзі він та орбан.
показати весь коментар
09.05.2022 19:45 Відповісти
Гнилое...не попахивает,а бздит...
показати весь коментар
09.05.2022 19:52 Відповісти
Новый союз❗Более адаптированный к современным вызовам👍Евросоюз набрал к себе много хлама и это его тянет к деградации.
показати весь коментар
09.05.2022 19:45 Відповісти
Идея хорошая, лишь бы не испоганили её бюрократы. Их саботаж любую договорённость способен выхолостить.
показати весь коментар
09.05.2022 19:57 Відповісти
Нам лучше иметь дело с Британией,Польшей и прибалтийскими странами,чем с мутным Макроном и немцами.
показати весь коментар
09.05.2022 19:46 Відповісти
"Приєднання до неї не означало би обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому."

- Такой же симулякр вместо вступления в Европейский Союз как и
предложение Зеленского- "Односторонние гарантии чего то там" вместо НАТО.
показати весь коментар
09.05.2022 19:46 Відповісти
На этот момент симулякрами выглядят именно НАТО И ЕС. Эти конторы не помогают нам ничем. Срабатывают хоть как-то только двусторонние договоры.
показати весь коментар
09.05.2022 20:14 Відповісти
No pochemu to v etji simuljakri rossijushka c armijei ne lezet.
показати весь коментар
10.05.2022 15:09 Відповісти
лишь бы не впускать в ЕС, уже выдумывает какой-то "союз"
показати весь коментар
09.05.2022 19:47 Відповісти
макрону нех звонити *****, -звонити тре Зеленському і питати яка потрібна допомога.
показати весь коментар
09.05.2022 19:47 Відповісти
ця хітрожопа скотина, хоче влізти у відношення між Україною і Великобританією.
Хер йому в сумку.
Краще х-лу звони
показати весь коментар
09.05.2022 19:50 Відповісти
дивлячись на останні події, особисто я вважаю, що Україні треба відмежовуватися від Франції та Германії. союзні, дійсно союзні, а не на словах, держави Європи це Польща, Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Британія, Швеція, Фінляндія та Нідерланди.
показати весь коментар
09.05.2022 19:51 Відповісти
що ви хотіли від особистої телефоністки бункерного діда, його улебного телефонного коханця - Емануельчика... все що завгодно, тільки б здати Україну путлєру ну впринципі його бажання і бажання нашої влади збігаються, їм би всіляки U24 всілякі гарантії і інша срань, всіляки організації ради і інша СРАНЬ, тільки б продати нас діду з бункера.
показати весь коментар
09.05.2022 19:52 Відповісти
Пане Макрон! Вибори вже позаду, пора братися за розум (забути телефонний номер бункерного і вже починати реально допомагати Україні, бо у Франції і Німеччини є великий грішок, коли у 2008 р. ваші попередники "запороли" план ПДЧ України до вступу в НАТО!)
показати весь коментар
09.05.2022 19:54 Відповісти
З підсанкційними Беней, Портновим, Дубинським, Деркачем і з корупціонером в кріслі президента ніколи нам не бути в ЄС.
показати весь коментар
09.05.2022 19:56 Відповісти
Членство в ЄС - це символічно, але практичний зиск тільки один - субвенції на розвиток. Цей зиск іде з валом негативу у вигляді жахливої Брюссельської бюрократії. Ще раз повторюю - жахливої. Знаю не зі слів а з власного багаторічного досвіду. З моєї точки зору Брити абсолютно недарма так мучилися з Брекзітом.
Найкращий варіант для України - це зона вільної торгівлі з ЄС та членство в НАТО.
показати весь коментар
09.05.2022 19:59 Відповісти
Навіть гіпержахлива євробюрократія є життєво необхідними ліками для України. Тому що лише конкретний директивний примус до імплементації усіх правил життя західного світу здатен зруйнувати наш олігархічний уклад і витягти країну з безпросвітної економічної прірви. Це як хіміотерапія - вбиває, але рятує.
показати весь коментар
09.05.2022 20:10 Відповісти
Так може, Україні залишитися кандидатом на довгі роки, на кшталт Туреччини? Може, такий проміжний стан на краще?
показати весь коментар
10.05.2022 02:53 Відповісти
Це щоб за N років запросити туди ординську хведерацію, аби об''єднатися від Ла-Маншу до чукотки?
показати весь коментар
09.05.2022 20:02 Відповісти
Британія завжди пам'ятатиме чим їй "виліз" союз з Францією! Грузія теж не забуде Ніколя Саркозі-Україні не варто здобувати свій досвід з "повією Європи"!
показати весь коментар
09.05.2022 20:06 Відповісти
Прошу пардона, но меня просто уже порвало.
показати весь коментар
09.05.2022 20:06 Відповісти
оказывается ***** заразно даже по телефону!
показати весь коментар
09.05.2022 20:09 Відповісти
Dokazatelstvo chto mentalnije boleznji perenositsja i njejavnim putjem.
показати весь коментар
10.05.2022 15:10 Відповісти
Меркель пішла і Макрон після виборів вирішив запропонувати себе всій Європі в якості "лідера" і "морального авторитета". Не вдасться. Дуже мутний тип з якоюсь патологічною залежністю від "посмотрєть в глаза *****"...
показати весь коментар
09.05.2022 20:11 Відповісти
То есть гарантом безопасности Франции будут Британцы и мы?
показати весь коментар
09.05.2022 20:11 Відповісти
Новий союз міг би виглядати приблизно як ЄС, але без Угорщини, Сербії, Франції і Німеччини, але з Британією ....
І хай би вони показилися із своєю слабкістю до мордерських обіймашок ...
показати весь коментар
09.05.2022 20:12 Відповісти
Після перемоги ми самі можемо створити союз з друзями це Литва,Латвія, Єстонія, Польша, Румунія, Туреччина та Велика Британія і нехай нацисти німці разом із арабами Французами ідуть туди куди пішов Російський карабль, на ***
показати весь коментар
09.05.2022 20:37 Відповісти
Може макрон натякає на фрекзіт?
показати весь коментар
09.05.2022 20:56 Відповісти
Жаба
показати весь коментар
09.05.2022 20:59 Відповісти
Глисти мучають людину, от і лізе в глолову різна дурня
показати весь коментар
09.05.2022 21:21 Відповісти
Пропозиция Макрона о новом формате заработает только после очистки решающих ЕС структур и НАТО от засилья лефтистов, делегированных бездумным электоратом.
показати весь коментар
09.05.2022 21:39 Відповісти
Nakonjec to pravilnij otvet.
показати весь коментар
10.05.2022 15:14 Відповісти
Попытка заболтать проблему.
показати весь коментар
09.05.2022 22:54 Відповісти
 
 