Для проведення у Мелітополі "безсмертного полку" Росія завезла "масовку" з окупованого Криму, - Федоров

Для проведення в окупованому Мелітополі маршу "Безсмертний полк" Росія завезла масовку з Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.

"Так, справді, певна частина учасників є жителями міста Мелітополь, але це точно не та кількість, яка сьогодні була показана в російських ЗМІ та телеграм-каналах. Учора ввечері почали привозити в автобусах людей з АР Крим для участі у цьому медійному заході", – стверджує він.

9 травня російські телеграм-канали показали, що в Мелітополі нібито пройшла хода "безсмертний полк".

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. За словами Федорова, із окупованого міста вже виїхало понад 60% жителів.

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