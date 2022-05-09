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Для проведення у Мелітополі "безсмертного полку" Росія завезла "масовку" з окупованого Криму, - Федоров

мелітополь

Для проведення в окупованому Мелітополі маршу "Безсмертний полк" Росія завезла масовку з Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.

"Так, справді, певна частина учасників є жителями міста Мелітополь, але це точно не та кількість, яка сьогодні була показана в російських ЗМІ та телеграм-каналах. Учора ввечері почали привозити в автобусах людей з АР Крим для участі у цьому медійному заході", – стверджує він.

9 травня російські телеграм-канали показали, що в Мелітополі нібито пройшла хода "безсмертний полк".

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. За словами Федорова, із окупованого міста вже виїхало понад 60% жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" у Мелітополі, - ОВА

Автор: 

Мелітополь (773) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+9
В кацапів завжди є пересувна агітбригада на всі випадки їхнього
паскудного життя !
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09.05.2022 20:10 Відповісти
+7
то ли парад... то ли пленных гонят... картинка для рашаговносми...

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09.05.2022 20:11 Відповісти
+2
гарматне м'ясо готувати треба з дитсадка

В Псковской области у родителей собирали разрешения, чтобы дети из школы искусств смогли исполнить песню «Если главный командир позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой» на праздничном концерте в честь Дня Победы. https://t.me/charter97_org/72519
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09.05.2022 20:11 Відповісти
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В кацапів завжди є пересувна агітбригада на всі випадки їхнього
паскудного життя !
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09.05.2022 20:10 Відповісти
то ли парад... то ли пленных гонят... картинка для рашаговносми...

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09.05.2022 20:11 Відповісти
Гей парад фашистов !
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09.05.2022 20:53 Відповісти
гарматне м'ясо готувати треба з дитсадка

В Псковской области у родителей собирали разрешения, чтобы дети из школы искусств смогли исполнить песню «Если главный командир позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой» на праздничном концерте в честь Дня Победы. https://t.me/charter97_org/72519
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09.05.2022 20:11 Відповісти
а тут можна полюбуватись як дітки зіганули фюреру
https://twitter.com/i/status/1523653051017723904
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09.05.2022 20:50 Відповісти
При этом русня называет фашистами нас. Больные ублюдки
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09.05.2022 22:36 Відповісти
Геть від москви. Прошу поширювати. Слава Україні!
https://youtu.be/45RV4inUiyg
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09.05.2022 20:14 Відповісти
И как это, оно свободно завозит массовку с Крыма?! А легонько бомбануть по тем автобусам было слабо?!
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09.05.2022 20:21 Відповісти
Дурдом на гастролях.
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09.05.2022 20:22 Відповісти
Hey-hey! А як на рахунок ідентифицікувати ці, перепрошую, повійськ обличчя?! Благо є можливість прогнати їх через БД. Все б одразу б стало на свої місця.
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09.05.2022 20:30 Відповісти
Фоточок...фоток побільше...щоб ті продажні пики запам'ятати
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09.05.2022 20:32 Відповісти
Боже, какой бодыль, что это решает
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09.05.2022 20:33 Відповісти
Масовці варто тренуватись швидко бігать. Бо скоро крос намічається по Кримському мосту.
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09.05.2022 21:02 Відповісти
интересно, эти камнеснебалюбы прозрели, или попросили урезать им зп?
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09.05.2022 21:21 Відповісти
Поки що це не новина, але ви здивуєтесь масштабам розкрадання Мелітополя. Вивезені всі склади і все обладнання з заводів. Підгонялись фури і все пакувалось за добу, дві. Плюс віджаті автомобілі. Не розумію що окупанти планують робити в Мелітополі.
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10.05.2022 05:57 Відповісти
 
 