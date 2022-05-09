Для проведення у Мелітополі "безсмертного полку" Росія завезла "масовку" з окупованого Криму, - Федоров
Для проведення в окупованому Мелітополі маршу "Безсмертний полк" Росія завезла масовку з Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.
"Так, справді, певна частина учасників є жителями міста Мелітополь, але це точно не та кількість, яка сьогодні була показана в російських ЗМІ та телеграм-каналах. Учора ввечері почали привозити в автобусах людей з АР Крим для участі у цьому медійному заході", – стверджує він.
9 травня російські телеграм-канали показали, що в Мелітополі нібито пройшла хода "безсмертний полк".
Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. За словами Федорова, із окупованого міста вже виїхало понад 60% жителів.
Топ коментарі
+9 Amber
показати весь коментар09.05.2022 20:10 Відповісти Посилання
+7 Вася Шевченко #371210
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+2 olele
показати весь коментар09.05.2022 20:11 Відповісти Посилання
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паскудного життя !
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https://twitter.com/i/status/1523653051017723904
https://youtu.be/45RV4inUiyg