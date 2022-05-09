Лісові пожежі тривають на тимчасово окупованій території Херсонщини: Рашисти не дозволяють гасити вогонь

На тимчасово окупованій Херсонщині тривають лісові пожежі, під загрозою лишаються населені пункти, російські окупанти не дозволяли гасити вогонь.

Про це розповів голова Чулаківської об’єднаної територіальної громади Олександр Мусієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У громаді загалом у нас 13 сіл, біля лісу знаходиться половина. Не так давно сьогодні зв'язувався з Чулаківкою. Пожежі на території Чулаківського лісництва поки немає, під контролем, деякі осередки займання є, то працівники лісгоспу відразу їх локалізують. Велика задимленість у селі, людям практично немає чим дихати і багато летить попелу", - пояснив він.

За його інформацією, біля сіл Іванівка і Геройське постійні пожежі, у Геройському вогонь добирався до будинків, місцеві мешканці організувалися разом з працівниками лісгоспу на боротьбу з вогнем, оскільки рятувальників немає. Але російські військові не дали можливості ліквідувати пожежу.

Як зазначив голова громади, геройський лісничий, який пішов дізнатися в окупантів, чи можна виїжджати на пожежу техніці, був затриманий російськими військовими більш ніж на добу, а з Іванівського лісництва старшого лісничого не було три доби, повернули його вчора.

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