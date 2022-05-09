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Новини Пожежі в Україні Війна
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Лісові пожежі тривають на тимчасово окупованій території Херсонщини: Рашисти не дозволяють гасити вогонь

пожежа,ліс

На тимчасово окупованій Херсонщині тривають лісові пожежі, під загрозою лишаються населені пункти, російські окупанти не дозволяли гасити вогонь.

Про це розповів голова Чулаківської об’єднаної територіальної громади Олександр Мусієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У громаді загалом у нас 13 сіл, біля лісу знаходиться половина. Не так давно сьогодні зв'язувався з Чулаківкою. Пожежі на території Чулаківського лісництва поки немає, під контролем, деякі осередки займання є, то працівники лісгоспу відразу їх локалізують. Велика задимленість у селі, людям практично немає чим дихати і багато летить попелу", - пояснив він.

За його інформацією, біля сіл Іванівка і Геройське постійні пожежі, у Геройському вогонь добирався до будинків, місцеві мешканці організувалися разом з працівниками лісгоспу на боротьбу з вогнем, оскільки рятувальників немає. Але російські військові не дали можливості ліквідувати пожежу.

Як зазначив голова громади, геройський лісничий, який пішов дізнатися в окупантів, чи можна виїжджати на пожежу техніці, був затриманий російськими військовими більш ніж на добу, а з Іванівського лісництва старшого лісничого не було три доби, повернули його вчора.

Також читайте: Окупанти не дають гасити пожежу на Кінбурзькій косі, яка от-от може спалити кілька сіл

Автор: 

пожежа (4356) Херсонська область (5884)


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Там нібито лука перевзувся.
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09.05.2022 20:36 Відповісти
Чув сьогодні його промову в прямому етері... Гидко було, дружина не витримала втікла... Читав з листа звичайний вато-зомбі-бред. Скоріше за все затверджений в кремлі...
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09.05.2022 21:07 Відповісти
Кацапи ненавидять все живе.
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09.05.2022 20:36 Відповісти
хочуть залишити після себе випалену пустелю,покидьки
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09.05.2022 20:38 Відповісти
Шкода. Херсон чудовий край. Був там на помідорах студентом.
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09.05.2022 20:40 Відповісти
"Зеленку" випалюють, гади. Про всяк випадок.
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09.05.2022 23:52 Відповісти
 
 