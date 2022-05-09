На Харківщині російські війська масово відходять з окупованої Борової, - селищна рада

У Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Борівської селищної ради.

Зазначається, що станом на 9 травня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами.

Однак з учорашнього дня спостерігається масовий вихід військ РФ з території Борової та Богуславки в напрямку Куп’янська. Водночас, за данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка. Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові. Там можуть бути міни і розтяжки.

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"В окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів. Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми з забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на території громади вже тривалий час немає електрики, мобільного зв’язку, інтернету. Працюють деякі магазини й аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений.

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У сусідніх районах загарбники намагаються окупувати також інформаційний простір. Так, у Сватовому стали доступними лише російські телеканали, а сторінки єдиного місцевого українського ЗМІ у соцмережах зламані і використовуються для поширення інформації окупаційної влади.

"У відео з с. Піски-Радьківські, яке поширюють сепаратистські та російські пабліки, як завжди, переплутано назву населеного пункту. Автори зйомки показали, як дбайливо російські загарбники чепурять пам’ятник переможцям над фашизмом та алею пам’яті. При цьому у відео чомусь ретельно приховано місцевість навколо. Очевидно, правдиві кадри зі зруйнованими будівлями, розстріляними автівками та порожніми вулицями порушили б сценарій традиційного для росії інформаційного продукту, який розказує про "освобожденіє" українців і в який так свято вірить пересічний росіянин", - повідомляють у пресслужбі.