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На Харківщині російські війська масово відходять з окупованої Борової, - селищна рада

харківщина,борова

У Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Борівської селищної ради.

Зазначається, що станом на 9 травня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами.

Однак з учорашнього дня спостерігається масовий вихід військ РФ з території Борової та Богуславки в напрямку Куп’янська. Водночас, за данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка. Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові. Там можуть бути міни і розтяжки.

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"В окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів. Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми з забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на території громади вже тривалий час немає електрики, мобільного зв’язку, інтернету. Працюють деякі магазини й аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений.

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У сусідніх районах загарбники намагаються окупувати також інформаційний простір. Так, у Сватовому стали доступними лише російські телеканали, а сторінки єдиного місцевого українського ЗМІ у соцмережах зламані і використовуються для поширення інформації окупаційної влади.

"У відео з с. Піски-Радьківські, яке поширюють сепаратистські та російські пабліки, як завжди, переплутано назву населеного пункту. Автори зйомки показали, як дбайливо російські загарбники чепурять пам’ятник переможцям над фашизмом та алею пам’яті. При цьому у відео чомусь ретельно приховано місцевість навколо. Очевидно, правдиві кадри зі зруйнованими будівлями, розстріляними автівками та порожніми вулицями порушили б сценарій традиційного для росії інформаційного продукту, який розказує про "освобожденіє" українців і в який так свято вірить пересічний росіянин", - повідомляють у пресслужбі.

Автор: 

окупація (6751) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+17
90 гаубиц ничего не решают, ты в своем уме?
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09.05.2022 21:05 Відповісти
+12
Советских может и не особо. А вот натовских с высокоточными снарядами решают очень много чего
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09.05.2022 21:11 Відповісти
+11
Не факт, они ссутся гаубиц натовских
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09.05.2022 20:45 Відповісти
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Странно, они оставляют Изюм?
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09.05.2022 20:43 Відповісти
Можливо перегруповуються русняві скоти
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09.05.2022 20:45 Відповісти
Не факт, они ссутся гаубиц натовских
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09.05.2022 20:45 Відповісти
натовських гаубиць немає навіть сотні в Україні, а на фронті їх взагалі одиниці. та хоча б і всі 90 були на фронті, в такій кількості вони нічого не вирішують, від слова зовсім. руzzкі унітазні війська бояться ЗСУ.
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09.05.2022 21:02 Відповісти
90 гаубиц ничего не решают, ты в своем уме?
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09.05.2022 21:05 Відповісти
так, на відміну від тебе. на такому фронті 900 гаубиць - так вирішують. 90 - це ніщо.
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09.05.2022 21:08 Відповісти
Давай для начала, нам дают не только м777, если учесть со всеми то может и 150 будет, у нас до 24 февраля было только 150 единиц МСТА-Б, так что это очень хорошо для нас.
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09.05.2022 21:12 Відповісти
Саме там вони дійсно сцуться, бо не знають, звідки їх лупашать.
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09.05.2022 22:09 Відповісти
Советских может и не особо. А вот натовских с высокоточными снарядами решают очень много чего
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09.05.2022 21:11 Відповісти
вони вирішують виключно в головах диванних "експертів" та диванних "воїнів".
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09.05.2022 21:12 Відповісти
100 выстрелов 100 пораженных целей минус 100 гаубиц мардвы и т.д.
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09.05.2022 21:48 Відповісти


"вони вирішують виключно в головах диванних "експертів" та диванних "воїнів""
В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі?
Недолуге, ти хоч в армії було, гаубицю, хоча б совкову "Мста-Б" не на фото бачило?
Декілька десятків М777 на Харківському напрямку можуть "вирішити", а краще сказати знищити досить швидко багато чого.
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09.05.2022 21:58 Відповісти
Их размазывают по огромному фронту, а не на одно направление.
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09.05.2022 22:19 Відповісти
Інфа соточка?
Чи може в ГШ дибіли сидять, щоб розмазувати наступальну зброю по фронту.
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09.05.2022 22:24 Відповісти
"жест доброй воли", по кривавих люлях.
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09.05.2022 20:45 Відповісти
Нет, Изюм так и забит теми тварями и техникой (вернее, его окраины).
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09.05.2022 20:57 Відповісти
Так Боровая это тыл группировки которая стоит возле Изюма, ладно поживем, увидим
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09.05.2022 21:02 Відповісти
Драпают из изюмского котла, шоп не сварили.
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09.05.2022 21:50 Відповісти
замануха.лезть в Боровую нельзя
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09.05.2022 22:40 Відповісти
Подтягиваются на верх, что бы в тыл не ударили.
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09.05.2022 21:01 Відповісти
А в них хіба є вибір ? Рано чи пізно , вони звідти всеодно втечуть .. Як і з всієї іншої , окупованої української території .
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09.05.2022 21:05 Відповісти
не понятно что то-боровая за лиманом,который типа штурмуют
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09.05.2022 21:06 Відповісти
Он воно шо:

https://www.youtube.com/watch?v=IoBpBqwHjgU&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ Рознесли Базу Воєнної техніки РФ! Знищено близько 100 одиниць! Перемога ЗСУ!
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09.05.2022 21:08 Відповісти
Меньше смотри такой бред
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09.05.2022 21:19 Відповісти
це ще один канал типу операция пилающий меч))))
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09.05.2022 21:32 Відповісти


От завтра з офіційних джерел і дізнаємось "бред" чи все ж не маячня, а факти.
А зараз робити подібні висновки передчасно.

Доречі, а чого весь час в коменти до якої статті не подивись, твої коменти виключно на кацапькій, ще і клікуха замість ПІБ, або хоч ім'я?
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09.05.2022 22:08 Відповісти
З Борової на початку квітня орки прорвались в район Лиману.
Тому зараз вони намагаються наводити переправи через Донець і з півночі перерізати дорогу Бахмут- Лисичанськ.
Дивно що вони тікають з тилового міста, на ділянці там де вони мають успіх останні два тижні
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09.05.2022 21:33 Відповісти
немає нічого тут дивного, просто натівські гармати досконаліші за орківські. Б'ють значно дальше і точніше. Тому оркам треба постійно відходити на більшу відстань. Їхнє місцезнаходження ми знаємо в режимі онлайн через супутники країн-партнерів
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09.05.2022 22:49 Відповісти
Слава ЗСУ. Смерть москалям
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09.05.2022 20:57 Відповісти
А на що вони вимінюють свиней, бува, не на танки? От якби!
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09.05.2022 20:58 Відповісти
на солярку скорее всего и выменивают
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09.05.2022 21:08 Відповісти
Нипанравилась
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09.05.2022 21:03 Відповісти
Моя думка. Орки не знають чого чекати. Флот відійшов. Ці уроди тікають по лісу. Батальйон знищено. Елітні мля воїни. З 600 орків лишилось 40. Та і цих знайдуть.
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09.05.2022 21:07 Відповісти
Какую то подлянку могут подсунуть.
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09.05.2022 21:27 Відповісти
Драпают из изюмского котла, шоп не сарили.
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09.05.2022 21:52 Відповісти
155 мм работают. Беспилотники кацапов сбивают, наши ракеты за десятки тысяч долларов каждая не жалеют на это. А наши глаза летают. Есть целеуказание - пара снарядов 155 мм - фсе. Авиацию кацапы не используют уже три дня, ибо знают - вылет - верная смерть
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09.05.2022 22:20 Відповісти
Всі коментарі ще за травень.

Чекаємо на звільнення, адже там лишились рідні, які теж чекають.
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15.08.2022 11:04 Відповісти
 
 