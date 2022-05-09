На Харківщині російські війська масово відходять з окупованої Борової, - селищна рада
У Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Борівської селищної ради.
Зазначається, що станом на 9 травня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами.
Однак з учорашнього дня спостерігається масовий вихід військ РФ з території Борової та Богуславки в напрямку Куп’янська. Водночас, за данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка. Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові. Там можуть бути міни і розтяжки.
"В окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів. Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми з забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що на території громади вже тривалий час немає електрики, мобільного зв’язку, інтернету. Працюють деякі магазини й аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений.
У сусідніх районах загарбники намагаються окупувати також інформаційний простір. Так, у Сватовому стали доступними лише російські телеканали, а сторінки єдиного місцевого українського ЗМІ у соцмережах зламані і використовуються для поширення інформації окупаційної влади.
"У відео з с. Піски-Радьківські, яке поширюють сепаратистські та російські пабліки, як завжди, переплутано назву населеного пункту. Автори зйомки показали, як дбайливо російські загарбники чепурять пам’ятник переможцям над фашизмом та алею пам’яті. При цьому у відео чомусь ретельно приховано місцевість навколо. Очевидно, правдиві кадри зі зруйнованими будівлями, розстріляними автівками та порожніми вулицями порушили б сценарій традиційного для росії інформаційного продукту, який розказує про "освобожденіє" українців і в який так свято вірить пересічний росіянин", - повідомляють у пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"вони вирішують виключно в головах диванних "експертів" та диванних "воїнів""
В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі?
Недолуге, ти хоч в армії було, гаубицю, хоча б совкову "Мста-Б" не на фото бачило?
Декілька десятків М777 на Харківському напрямку можуть "вирішити", а краще сказати знищити досить швидко багато чого.
Чи може в ГШ дибіли сидять, щоб розмазувати наступальну зброю по фронту.
https://www.youtube.com/watch?v=IoBpBqwHjgU&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ Рознесли Базу Воєнної техніки РФ! Знищено близько 100 одиниць! Перемога ЗСУ!
От завтра з офіційних джерел і дізнаємось "бред" чи все ж не маячня, а факти.
А зараз робити подібні висновки передчасно.
Доречі, а чого весь час в коменти до якої статті не подивись, твої коменти виключно на кацапькій, ще і клікуха замість ПІБ, або хоч ім'я?
Тому зараз вони намагаються наводити переправи через Донець і з півночі перерізати дорогу Бахмут- Лисичанськ.
Дивно що вони тікають з тилового міста, на ділянці там де вони мають успіх останні два тижні
Чекаємо на звільнення, адже там лишились рідні, які теж чекають.