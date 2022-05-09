Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі
Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний високопосадовець Пентагону заявив в коментарі CNN
Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.
За словами посадовця, російське військове командування до сих пір не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.
Топ коментарі
+5 Colt
показати весь коментар09.05.2022 21:38 Відповісти Посилання
+1 Андрей Дрофяк
показати весь коментар09.05.2022 20:47 Відповісти Посилання
+1 Олег Кущ #490032
показати весь коментар09.05.2022 21:08 Відповісти Посилання
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Сарафанное радио уже разнесло славу о пропавших без вести, за которых никто не будет ничего платить, а подыхать за дворцы Сечиных и Ротенбергов дурных нет. Дешевле сдаться в плен и получить новый паспорт.
краще піде помародерить
Адже Путлер воює не сам - він віддає накази. Достатньо, щоб ці накази не виконували ті люди, яким ці накази дані, і тоді ті накази і ті головні злочинці, які дають злочинні накази, залишаться без влади.