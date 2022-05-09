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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі

пентагон

Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  неназваний високопосадовець Пентагону заявив в коментарі CNN

Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.

За словами посадовця, російське військове командування до сих пір не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.

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Автор: 

Пентагон (1437) наказ (445)


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Топ коментарі
+5
Пентагону незачем рисковать репутацией: если он говорит про "одиночные" случаи, значит их десятки.
Сарафанное радио уже разнесло славу о пропавших без вести, за которых никто не будет ничего платить, а подыхать за дворцы Сечиных и Ротенбергов дурных нет. Дешевле сдаться в плен и получить новый паспорт.
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09.05.2022 21:38 Відповісти
+1
всьо ідьот по плану
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09.05.2022 20:47 Відповісти
+1
Пентагон говорит! Писдеть вообще не их дело. Дальше думаем сами
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09.05.2022 21:08 Відповісти
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всьо ідьот по плану
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09.05.2022 20:47 Відповісти
Напевно непоодинокі випадки..треба заголовок подати???!!
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09.05.2022 22:15 Відповісти
а Кім каже, що касапські літуни відмовляються бомбити наші позиції - скидають бомби в полях, в безлюдному степу.
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09.05.2022 20:47 Відповісти
Ну може деякі і відмовляються. Їм-то так краще - не треба ризикувати власною сракою в зоні дії ППО.
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09.05.2022 21:26 Відповісти
Пентагон говорит! Писдеть вообще не их дело. Дальше думаем сами
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09.05.2022 21:08 Відповісти
От как раз наши и ******.
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09.05.2022 21:12 Відповісти
Давайте без шапкозакидпательства....
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09.05.2022 21:13 Відповісти
Пентагону незачем рисковать репутацией: если он говорит про "одиночные" случаи, значит их десятки.
Сарафанное радио уже разнесло славу о пропавших без вести, за которых никто не будет ничего платить, а подыхать за дворцы Сечиных и Ротенбергов дурных нет. Дешевле сдаться в плен и получить новый паспорт.
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09.05.2022 21:38 Відповісти
чого цьому солдафону воювати,
краще піде помародерить
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10.05.2022 01:11 Відповісти
Дуже цікаве явище. Коли воно стане масовим, можливо, і війна закінчиться швидко.

Адже Путлер воює не сам - він віддає накази. Достатньо, щоб ці накази не виконували ті люди, яким ці накази дані, і тоді ті накази і ті головні злочинці, які дають злочинні накази, залишаться без влади.
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10.05.2022 01:27 Відповісти
 
 