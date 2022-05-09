Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі

Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний високопосадовець Пентагону заявив в коментарі CNN

Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.

За словами посадовця, російське військове командування до сих пір не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.

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