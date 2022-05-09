Прем’єр Бельгії де Кроо закликав посилювати європейську оборонну промисловість через російську агресію

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Європі у зв’язку з вторгненням Росії в Україну варто розбудовувати оборонну промисловість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", з посиланням на Politico.

Під час промови щодо того, як має відреагувати Європа на реалії після 24 лютого, де Кроо згадав важливість енергонезалежності та зміну підходу до розширення, але також зазначив, що ЄС потрібно інвестувати у власну оборонну промисловість.

"Ми маємо розбудовувати потужнішу європейську оборонну індустрію, спроможну конкурувати з іншими глобальними гравцями. Якщо збільшувати наші оборонні бюджети та інвестиції у військові технології - нехай це будуть європейські технології, розроблені та реалізовані у Європі", - зазначив він.

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За його словами, це зробило би ЄС сильним блоком і з військової точки зору і потужною частиною НАТО, поруч із США. "Ми не маємо бути залежними від того, хто буде наступним у Білому домі", - зазначив Александр де Кроо.

Він закликав також до більшої координації між компаніями європейського оборонпрому. "Наприклад, у США чотири типи військових кораблів, а у Європи - 30. Так само з танками й літаками. Ця фрагментація послаблює наші оборонні бюджети, це треба змінити", - зазначив прем’єр Бельгії.

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Крім того, вважає він, потрібно розширювати партнерство між країнами-членами ЄС і НАТО, навівши як приклад інтеграцію ВМС та ВПС Данії і Бельгії.

Останніми роками Єврокомісія просувала промислові альянси для виготовлення продукції стратегічної важливості, як акумулятори на напівпровідники. Такий самий підхід можна застосувати до військової продукції.

"Війна в Україні поставила нас, європейців, на історичному перехресті. Перед нами простий вибір: або ми чіпляємося за старі підходи, старі структури - і Європа "посиплеться", або ж ми оновимо Європу, станемо сильнішими і стійкішими як блок", - додав Александр де Кроо.

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