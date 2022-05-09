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Новини
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Про долю скіфського золота з краєзнавчого музею Мелітополя нічого не відомо, - Федоров

федоров

Про долю скіфського золота з мелітопольського краєзнавчого музею наразі нічого не відомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.

"Трохи більше тижня тому (у суботу) мав приїхати якийсь експерт із Криму, який повинен був зробити оцінку цього скіфського золота щоб розуміти його цінність та автентичність. Яка доля цього скіфського золота зараз, у нас немає інформації. Після приїзду цього експерта жодного разу жоден зі співробтіників музею цього скіфського золота не бачив", – розповів Федоров.

За його словами, скіфське золото, яке зберігалось у краєзнавчому музеї Мелітополя є оригінальним і "майже безцінним".

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Автор: 

золото (438) Мелітополь (773) музей (442)


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Топ коментарі
+36
Де раніше мозок був?! Вивозити треба було, це ж очевидно. Накерували, бобіки...
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09.05.2022 21:14 Відповісти
+30
*****@ли
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09.05.2022 21:18 Відповісти
+23
Бубачці пробачать.
Це ж не Порошенко...Того за ціну на цибулю невзлюбили, а кому те золото треба, його на хліб не намажеш.
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09.05.2022 21:23 Відповісти
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Де раніше мозок був?! Вивозити треба було, це ж очевидно. Накерували, бобіки...
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09.05.2022 21:14 Відповісти
Відповідь одна: ШАШЛИКИ.
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09.05.2022 21:17 Відповісти
Та плісняві і зараз похрін. Це ж не їх особиста власність.
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09.05.2022 21:37 Відповісти
а где была тер-оборона ?-там же А кто герой?-пан фьодоров -думай тэ
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09.05.2022 21:41 Відповісти
як казав один полонений орк, я в криму заснув в камазі а прокинувся вже 200 км в Україні.
то де золото треба спитати того, хто 18,02,2022 дав команду відійти від Чонгара військовим
та розмінувати мости
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09.05.2022 22:09 Відповісти
*****@ли
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09.05.2022 21:18 Відповісти
это теперь будет у жаб на все проё*** отговорка (как до войны - не так поняли и вырвали с контекста)
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09.05.2022 21:31 Відповісти
ЭТО КАК СПЕЦИЛЬНО,НАДО ПРИВЛЕКАТЬ И ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ И АДМИНИСТРАЦИЮ,САМИ И СПИЗ....
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09.05.2022 21:20 Відповісти
Хто відповість за втрату безцінного?
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09.05.2022 21:20 Відповісти
Бубачці пробачать.
Це ж не Порошенко...Того за ціну на цибулю невзлюбили, а кому те золото треба, його на хліб не намажеш.
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09.05.2022 21:23 Відповісти
Ще й на Порошенка повісять...
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09.05.2022 21:25 Відповісти
На людину, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса за кількість одночасно відкритих на неї справ, вже буде доволі тяжко повісити ще щось...
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09.05.2022 21:53 Відповісти
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09.05.2022 21:22 Відповісти
Ця пектораль в Києві. В музеї на реріторії Лаври. (як що не спи...ли)
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09.05.2022 21:47 Відповісти
Ото і мені цікаво, чому на запит "скіфське золото. мелітополь" з'являється фото пекторалі? Як оця.
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09.05.2022 22:33 Відповісти
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09.05.2022 21:23 Відповісти
Шукайте в Ермітажі
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09.05.2022 21:23 Відповісти
В особистій колекції якогось *****.
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09.05.2022 21:34 Відповісти
Скорее у ***** в спальне
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Про$рав усе і став хероєм
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09.05.2022 21:29 Відповісти
по карманам буряты растырили?
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09.05.2022 21:32 Відповісти
Дякуйте зільоним рукавадітєлям....
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09.05.2022 21:33 Відповісти
На всі претензії є одне чудове слово, яке все пояснює - ОМАН!
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09.05.2022 21:35 Відповісти
якщо музеї Маріуполя пограбували ,то всі інші також.
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09.05.2022 21:35 Відповісти
кацапстан должен возвратить в Украину все, что нагреб за последние 500 лет, эрмитаж, оружейные палаты и т.д. все должно быть арестовано, а нестачу компенсировать другими произведениями искусства и археологии. Вопрос надо поднять, когда в мордоре будет развал и голод.
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09.05.2022 21:36 Відповісти
Коли в мордорі буде розвал і голод, наполягати на поверненні українських музейних цінностей буде вже запізно - все буде вже розкрадено. Цю роботу треба починати вчора! І отримати свої історичні артефакти бажано до того, як в рашці все перетвориться на хаос, бо можемо кінців не знайти.
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10.05.2022 00:13 Відповісти
комбайни з тракторами - в чечні. можливо золото теж там.
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09.05.2022 21:40 Відповісти
А когда его нам вернули, что то я пропустил? И вы что в Мелитополь его отвезли? Бл***** что за дегенераты. Или скорее агенты работающие на врага
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09.05.2022 22:01 Відповісти
Наприкінці жовтня 2021 року, мабуть. Але я пам' ятаю, що золото з нідерландського музею мало залишатись у Києві до повернення Криму в Україну. Чи в Мелітополі була своя колекція? У нас в Одесі теж є своя невеличка колекція. От же відомості подають, неможливо розібратись.
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10.05.2022 00:23 Відповісти
Це має бути фейкова дезінформація. Справжня скіфська колекція у Нідерландах, суди ще тривають. Можливо замилюють очі щоб потім по тихому і справді передати експонати окупанту.
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10.05.2022 02:46 Відповісти
Усё, нету золота.
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09.05.2022 22:02 Відповісти
Вссьо пропало...
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09.05.2022 22:17 Відповісти
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10.05.2022 02:11 Відповісти
«В марте месяце самое ценное из Запорожской области было вывезено. Полностью со всех музеев, то, что представляло собой историко-культурную ценность, в другие регионы Украины. Сейчас проводится вторая волна эвакуации менее ценных вещей… Знаете, есть разные музейные предметы. Есть оригиналы, есть копии, есть муляжи…», - https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/715609396549844/ пояснил 29 апреля Старух. Кто из них бреше, орденоносец Федоров или губер Старух или оба?
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10.05.2022 21:12 Відповісти
 
 