Про долю скіфського золота з краєзнавчого музею Мелітополя нічого не відомо, - Федоров

Про долю скіфського золота з мелітопольського краєзнавчого музею наразі нічого не відомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Іван Федоров.

"Трохи більше тижня тому (у суботу) мав приїхати якийсь експерт із Криму, який повинен був зробити оцінку цього скіфського золота щоб розуміти його цінність та автентичність. Яка доля цього скіфського золота зараз, у нас немає інформації. Після приїзду цього експерта жодного разу жоден зі співробтіників музею цього скіфського золота не бачив", – розповів Федоров.

За його словами, скіфське золото, яке зберігалось у краєзнавчому музеї Мелітополя є оригінальним і "майже безцінним".

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