На Східному напрямку 9 травня відбито 8 атак росіян, знищено до 250 окупантів, 13 танків, 11 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російському вторгненню 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено: особового складу – до 250; танки – 13;БТР – 1; БМП – 10; САУ – 1; міномети – 2; АТТ – 6;БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 8 травня ворог здійснив 4 атаки, знищено 190 окупантів, 15 танків, 26 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"