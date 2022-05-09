На Східному напрямку 9 травня відбито 8 атак росіян, знищено до 250 окупантів, 13 танків, 11 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російському вторгненню 9 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено: особового складу – до 250; танки – 13;БТР – 1; БМП – 10; САУ – 1; міномети – 2; АТТ – 6;БПЛА – 1".
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+20 Петрович123456
показати весь коментар09.05.2022 21:31 Відповісти Посилання
+18 Vitaliy Darmits
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+12 Генадий Горелик
показати весь коментар09.05.2022 21:33 Відповісти Посилання
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Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників
великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його,
поклав на стіл та й каже:
- Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода!
А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але
грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його -
я краще потерплю ...
А українцю теж хочеться... "Та ні - думає -
не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то
хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і
відіб'юся від нього..."
З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця:
- Ну як з'їв сала?
- Так, з'їв! - відповідає той
- І сили в руках додалось?
- Так додалося!
- Ну то, потримай мені москаля, поки я його грати буду...
- Коли ріжеш цибулю - плачеш.