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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку 9 травня відбито 8 атак росіян, знищено до 250 окупантів, 13 танків, 11 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

танк,рф

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російському вторгненню 9 травня.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено: особового складу – до 250; танки – 13;БТР – 1; БМП – 10; САУ – 1; міномети – 2; АТТ – 6;БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 8 травня ворог здійснив 4 атаки, знищено 190 окупантів, 15 танків, 26 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1857) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+20
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09.05.2022 21:31 Відповісти
+18
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 21:33 Відповісти
+12
Можем повторить.
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09.05.2022 21:33 Відповісти
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09.05.2022 21:31 Відповісти
По танках ОК!
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09.05.2022 21:35 Відповісти
Можем повторить.
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09.05.2022 21:33 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 21:33 Відповісти
Пісня з скайриму https://youtu.be/PIvmEmJDBm8
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09.05.2022 21:35 Відповісти
Ого.Значит жарко там.
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09.05.2022 21:38 Відповісти
Там уже полтора месяца жарко. Барвенково-Святогорск-Лиман.
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09.05.2022 21:42 Відповісти
Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину

заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників

великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його,

поклав на стіл та й каже:

- Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода!

А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але

грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його -

я краще потерплю ...

А українцю теж хочеться... "Та ні - думає -

не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то

хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і

відіб'юся від нього..."

З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця:

- Ну як з'їв сала?

- Так, з'їв! - відповідає той

- І сили в руках додалось?

- Так додалося!

- Ну то, потримай мені москаля, поки я його грати буду...
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09.05.2022 21:43 Відповісти
Пісня з скайриму українська мова пророчі слова про Україну https://youtu.be/PIvmEmJDBm8
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09.05.2022 21:43 Відповісти
-Яка різниці між москалем та цибулею?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш.
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09.05.2022 21:47 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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09.05.2022 22:11 Відповісти
 
 