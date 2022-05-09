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Фон дер Ляєн обговорила нафтове ембарго з Орбаном: Прогрес є, але потрібна подальша робота

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном ембарго на російську нафту.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота", - йдеться в повідомленні.

Водночас фон дер Ляєн повідомила про намір провести відеоконференцію з "регіональними гравцями для зміцнення регіонального співробітництва в галузі нафтової інфраструктури".

Також читайте: Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго

Автор: 

ембарго (305) Віктор Орбан (574) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+10
Пояснили ********, насколько может уменьшиться им помощь от ЕС
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09.05.2022 21:35 Відповісти
+9
Мадяры упоротые подху.ловники уже ******* всю Европу. Что за нация конченная.
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09.05.2022 21:36 Відповісти
+8
Як вступити https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 в вашу організацію?
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Треба вбити 8 москалів https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 і одного кота...
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А кота за що?
- Ви прийняті!
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09.05.2022 21:48 Відповісти
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Пояснили ********, насколько может уменьшиться им помощь от ЕС
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09.05.2022 21:35 Відповісти
Їм пофіг. Вони їдять з руки хутина.
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09.05.2022 21:37 Відповісти
Питання, чиї руки можуть дати більше.
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09.05.2022 22:01 Відповісти
выпустить ему кишки и дело с концом ..
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10.05.2022 00:27 Відповісти
It's impossible. Sorry.
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09.05.2022 21:36 Відповісти
Мадяры упоротые подху.ловники уже ******* всю Европу. Что за нация конченная.
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09.05.2022 21:36 Відповісти
я тебя клоуна предупреждал...
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09.05.2022 21:51 Відповісти
Чтобы ускорить процедуру пригласите Владимира Кличко!
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09.05.2022 21:39 Відповісти
паяльник с утюгом пробовала ?
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09.05.2022 21:40 Відповісти
Сперва на кол посадить, а уж потом...
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09.05.2022 22:57 Відповісти
Поки що пальці дверима щеміла. Прогрес є. Тепер пора прасочку спробувати. Якщо і після цього не зголоситься, тоді вже - паяльник. Це вже точно спрацює. 😨
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10.05.2022 00:43 Відповісти
Так работайте, фрау!
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09.05.2022 21:41 Відповісти
Они тянут время. Ну Урсула вроде как одна из немногих там адекватных. Ну ясно же что настоящее эмбарго это смерть кацапии, поэтому подкацапникииникогда не будут согласны выдумывая самые обсурдные пиичины
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09.05.2022 21:41 Відповісти
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
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09.05.2022 21:44 Відповісти
Урсула. Ви просто витрачаєте свій час. Там нема з ким говорити.
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09.05.2022 21:46 Відповісти
Ні про що. Цікаво,в ЄС є якийсь статут, чи хто як хоче так і дроче? Сьогодні мадярські посібники нацистів х@р поклали на так звані "європейські цінності",а завтра просто прийдуть в штаб-квартиру в Брюсселі і всіх постріляють.
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09.05.2022 21:46 Відповісти
Як вступити https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 в вашу організацію?
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Треба вбити 8 москалів https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 і одного кота...
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А кота за що?
- Ви прийняті!
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09.05.2022 21:48 Відповісти
Венгрия была и осталась фашистской страной. Раньше липла к гитлеру, теперь к путлеру.
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09.05.2022 21:50 Відповісти
Та ви не просто засуньте в сраку йому паяльник, цього замало для розуміння, потрібно в розетку ввімкнути!
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09.05.2022 21:52 Відповісти
На 10 млн населения Угорщини це копiйки...
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09.05.2022 21:53 Відповісти
Дайте йому хабаря..він інакше не розуміє..
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09.05.2022 21:55 Відповісти
Дайте йому дрючком. Палицею. Можна булавой або відключенням від дотацій. Та його виборцям також. Вони інакше не розуміють.
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Угры никогда не входили в Большие Дома Европы. Их там всегда считали кочевниками, по-нашему - цыганвой. Но уграм это всегда так хотелось, что даже кушать не могли. А если не могли кушать, то могли какать с позволения вышеупомянутых Домов. Результат - на лице
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09.05.2022 22:08 Відповісти
А чи немає якогось варіанту винести Угорщину "за скобки". Якщо решта згодні можна і потерпіти одну заблукавшу овечку...
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09.05.2022 22:13 Відповісти
Адвокати у законі не дозволять. Закон - це те, що можна розглядати так, а можна інакше. Це залежить від тих, хто розглядатиме.

Вибачте за цинізм, будь ласка.
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09.05.2022 22:20 Відповісти
100 пудов орбан отрабатывает миллионны от путина и выхода у него уже нет как и у лукашенко.
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09.05.2022 22:14 Відповісти
угорщина це прикриття для Європи,яка не може обійтися без кацапських енергоносіїв.
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09.05.2022 22:22 Відповісти
Санкції вторинні на них, да й пес з ними!
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09.05.2022 22:26 Відповісти
po hodu nuzen volshebny pendelj ot J.B.
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09.05.2022 23:03 Відповісти
Выпускайте Кракена Байдена!
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10.05.2022 02:18 Відповісти
 
 