Фон дер Ляєн обговорила нафтове ембарго з Орбаном: Прогрес є, але потрібна подальша робота

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном ембарго на російську нафту.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота", - йдеться в повідомленні.

Водночас фон дер Ляєн повідомила про намір провести відеоконференцію з "регіональними гравцями для зміцнення регіонального співробітництва в галузі нафтової інфраструктури".

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