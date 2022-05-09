Фон дер Ляєн обговорила нафтове ембарго з Орбаном: Прогрес є, але потрібна подальша робота
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном ембарго на російську нафту.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота", - йдеться в повідомленні.
Водночас фон дер Ляєн повідомила про намір провести відеоконференцію з "регіональними гравцями для зміцнення регіонального співробітництва в галузі нафтової інфраструктури".
Топ коментарі
+10 IgorYakovlevich
показати весь коментар09.05.2022 21:35 Відповісти Посилання
+9 Саша Пончик
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+8 Muron
показати весь коментар09.05.2022 21:48 Відповісти Посилання
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- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Треба вбити 8 москалів https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 і одного кота...
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А кота за що?
- Ви прийняті!
Вибачте за цинізм, будь ласка.
КракенаБайдена!